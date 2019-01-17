Главный арбитр КХЛ не хочет ничего объяснять. Так больше жить нельзя

Отменённый гол Теэму Хартикайнена в ворота «Авангарда» в очередной раз ударил в самое больное место КХЛ. Нет, не в судейство как таковое. Глупо утверждать, что у российских арбитров самая низкая квалификация на континенте. К нам приезжали работать по контракту и чехи, и финны, но порой они совершали такие ляпы, что волей-неволей добрым словом вспоминаешь Вячеслава Буланова. Да и на международных турнирах наши арбитры, как правило, на хорошем счету. Дело не в качестве судейства, а в закрытости тех, кто за него отвечает.

Просьбу прокомментировать эпизод в матче «Авангард» — «Салават Юлаев» главный арбитр КХЛ воспринял в штыки. Он и раньше остро реагировал на подобные звонки, отвечая в духе «я что, каждый двухминутный штраф буду объяснять»? Вот и на этот раз Анисимов отказался от комментариев в довольно резкой форме. Учитывая, что это не первый такой случай, мы решили подробно рассмотреть эту проблему. Тем более что политика тотального умалчивания судейских ошибок давно вызывает вопросы в хоккейной семье.

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Анисимов ничего не объясняет и признаёт ошибки только против СКА и ЦСКА

До недавнего времени на официальном сайте лиги выходили разъяснения от руководителя судейского департамента Алексея Горского. В этих пресс-релизах иногда путали пункты правил, а сами комментарии были двоякими. То же самое можно сказать и про выступления Алексея Анисимова в программе «Судейская» на КХЛ ТВ. Главный арбитр лиги весьма технично уходит от неудобных вопросов, и только Леонид Вайсфельд в качестве оппонента не даёт ему называть чёрное белым.

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Вот только по какой-то неведомой причине разборы на сайте лиги резко прекратились 22 ноября. Именно в этот день вышла последняя статья из рубрики «Департамент судейства разъясняет». Неужели почти два месяца в лиге не было спорных решений, которые нуждались в трактовке профессионалов? И только шумиха вокруг незасчитанного гола Хартикайнена, заставила лигу выступить с разбором момента. Но и после этого пресс-релиза остаются вопросы.

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Салавата» в игре с «Авангардом»

В нём упоминается п.4 ст. 186 «Если атакующий полевой игрок закрепился в положении в пределах площади ворот, перекрывая вратарю линию обзора, и не вступает с ним в контакт, и в этот момент шайба забрасывается в ворота, то взятие ворот не засчитывается». Но при этом игнорируется п.2 ст.185, где говорится о том, что если атакующего игрока заталкивают в площадь ворот, гол должен быть засчитан.

Департамент судейства КХЛ не разъяснил правило 185 при разборе гола «Салавата»

Сам Анисимов в программе «Судейская» от 13 октября, объясняя, почему был засчитан гол «Торпедо» в ворота московского «Динамо», прямым текстом говорил, что если защитник толкает нападающего, то это проблема исключительно защитника. И что мы видим в матче «Авангард» — «Салават Юлаев»? Коди Франсон в момент передачи Линуса Умарка на Теэму Хартикайнена толкает клюшкой в спину Йоонаса Кемппайнена, в результате чего тот оказывается во вратарской площади.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Впрочем, чему удивляться, если за последние два года ошибки признавались только против СКА и ЦСКА? В этом сезоне таких случаев было всего два. Первый – в сентябре, когда арбитр матча ЦСКА – «Сочи» свистком прервал атаку москвичей. Второй – в октябрьском «армейском» дерби, когда судьи неправильно отменили гол Ярно Коскиранты. Всего две ошибки за почти весь регулярный сезон!

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Нам не показывают повторы на кубе, потому что считают быдлом?

Любопытно, что тот самый челлендж на помеху вратарю Боб Хартли взял, воспользовавшись техническим преимуществом. Уже ни для кого не секрет, что на лавке «Авангарда» на арене в Балашихе расположен телевизор, на котором тренерский штаб и игроки могут посмотреть спорный эпизод. В принципе, ничего не мешает и другим клубам повторить за омичами, но всё было бы куда проще, если бы повторы демонстрировались на видеокубе. Там, где им и место.

Абсурдно, что видеокубы в КХЛ служат чему угодно, но не самому хоккею. В большинстве городов на них показывают танцующих, целующихся и просто веселящихся болельщиков. Обязательно прокрутят раз-другой гол домашней команды, и на этом всё. Посмотреть, как забил соперник, или насладиться крутым сейвом вратаря из прошлой атаки – даже не надейтесь. Но это вопросы к режиссёрам трансляций. Тогда как вето на повторы спорных судейских решений наложил господин Анисимов.



«У нас к этому многие ещё не готовы. Бывают ситуации, когда арбитр увидит нюансы, а игрок и тренер не смогут их правильно интерпретировать. Мы начнём что-то показывать на кубе, и они будут стоять и кричать. Вот если бы любое нарушение воспринималось нормально и спокойно, то вообще не было бы проблем. В основном у нас работают адекватные люди, но могут произойти неприятные моменты, которые не пойдут на пользу игре», — заявлял главный арбитр КХЛ в прямом эфире нашим коллегам из «Спорт-экспресса».



В том, что самому Анисимову и его подчинённым без повторов на кубе жить спокойнее, мы ни секунды не сомневались. Но разве ради спокойствия судей тренеры тратят нервы, хоккеисты — здоровье, а болельщики – деньги на билеты? Неужели и правда мы ставим во главу угла комфортные условия для обсуживающего (пусть и важного для игры) персонала, наплевав на главных действующих лиц? А самое неприятное в этой истории, что нас в очередной раз представляют не умеющим контролировать себя быдлом.



Вам ничего не напоминают слова Анисимова про неготовность общества? Точно такую же риторику любит пускать в дело глава профсоюза Андрей Коваленко, когда поднимается вопрос открытия зарплат. Мол, обычные люди упадут в обморок от баснословных сумм, которые получают хоккеисты, а то и вовсе пойдут на криминал, чтобы раскулачить «зажравшихся миллионеров». Точно такие же объяснения мы слышим от противников продажи пива на стадионах. Якобы мы, русские люди, от двух бокалов слабоалкогольного напитка тронемся в рассудке и начнём устраивать беспорядки.



Во всём мире на стадионах продаётся пиво. Помнится, на чемпионате мира в Кёльне местный сорт «кёльш» разносили прямо по трибунам, а в фойе можно было приобрести даже водку. И ничего, ни одной драки и даже мало-мальски агрессивного болельщика. В НХЛ зарплаты лигой де-юре не открываются, но де-факто все всё знаю вплоть до цента. Много ли вы слышали про ограбления домов хоккеистов? Ну и, наконец, на всех международных турнирах в порядке вещей повторы моментов, в том числе и связанных с судейством. Это так же обыденно, как и то, что лёд скользкий.

КХЛ заткнула рот штрафами. Но замалчивание не решит проблемы

Ну и ещё тема, которая давно набила оскомину, это штрафы за критику арбитров. Мы двумя руками за то, чтобы наказывать рублём тех, кто опускается до оскорблений и огульных обвинений, скажем, в подкупе судей. Когда Андрей Разин не самым приглядным образом обыгрывает фамилию Евгения Гамалея – это никуда не годится. Однако в нашем хоккейном мире всё доведено до абсурда. Стандартным штрафом в 300 тыс. рублей наказываются все, кто хотя бы вскользь затронет тему судейства.

Когда не жалко 300 тыс. рублей. Почему клубы устали от судейства в КХЛ В клубах КХЛ уже не боятся штрафов за критику судей. Многие устали это терпеть.

Все мы — и игроки, и тренеры, и даже журналисты — регулярно находимся под огнём критики. В том числе не всегда объективной. И ничего, встали, отряхнулись и пошли дальше. С судей же почему-то принято сдувать пылинки. Здесь есть много общего со словами Николая Цулыгина про то, что карьеру Павлу Шэну губит не он, а проклятые журналисты, задающие свои вопросы. Но что это за игрок, если его психику может подорвать любой белый шум? То же самое относится и к судьям, которые, по идее, должны уметь держать удар.

Любимый аргумент Анисимова и его коллег по цеху звучит так: судьи же не обсуждают то, как защитник потерял шайбу на синей линии или тренер ошибся с тактикой на матч, тогда почему тренеры и игроки обсуждают работу судей? Вот только разница настолько очевидна, что указывать на неё даже как-то неудобно: техничный брак игрока или методический просчёт тренера никоим образом не влияет на работу судьи, его зарплату и дальнейшую карьеру. Тогда как ошибка арбитра может привести к тому, что без источника дохода останется сразу несколько семей.



Замалчивать проблему – не значит её решить. Департамент судейства заткнул рты тренерам и функционерам огромными штрафами, раздаваемыми направо и налево. Вместе мы могли бы не только делать судейство в лиге лучше, но и пояснять нюансы болельщикам, чья агрессия обычно идёт от незнания предмета. Лучше рассказывать и показывать, тем самым образовывая хоккейное общество, чем сидеть в окопах и отстреливаться штрафами.

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Как это работает в НХЛ

Североамериканские болельщики, как и во всём мире, не слишком любят судей, но игроки и тренеры НХЛ стараются относиться уважительно и доверять решениям рефери. Но никому не запрещают высказывать своё мнение. Тренеры часто вступаются за своих звёзд и говорят, что арбитры должны лучше следить за тем, чтобы Макдэвида или Кросби поменьше били и почаще замечали нарушения против них. Они могут выразить недовольство незасчитанным или засчитанным голом, пропущенным нарушением или пробросом. Но в целом обе стороны процесса взаимодействуют, хотя большая часть общения происходит не в прессе, а в личных разговорах.



Прямая критика звучит не каждый день, чаще тренеры или игроки просто говорят, с чем и почему они не согласны. Эрик Карлссон, например, после получения дисквалификации на два матча за удар в голову, сказал: «Не буду врать, я сильно удивлён таким решением. На мой взгляд, это был чистый силовой и я всё сделал по правилам. К сожалению, некоторые так не считают». Бывают и прямые упрёки в сторону судейства. Ещё когда Ален Виньо был главным тренером «Рейнджерс», он раскритиковал НХЛ за засчитанный гол при помехе вратарю. «Спросите лигу, там всё равно повернут всё таким образом, чтобы выглядеть прилично. Они всегда так делают». Есть и другие примеры.

Будро: арбитры всё видели, но не захотели свистеть, их решение стоило нам матча

Разъяснения решений после тренерских запросов появляются на сайте НХЛ если не моментально, то очень быстро. Никогда не следила специально, но навскидку на это требуется около 10-15 минут. Помимо этого, лига может рассылать пресс-релизы по спорным моментам.

Фото: nhl.com

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Полностью исключить ошибки не получится нигде. Большое обсуждение вызвал отменённый гол «Колорадо» в матче с «Сент-Луисом» в прошлом сезоне. Лайнсмен не увидел офсайд и не остановил игру, но секунды спустя «Эвеланш» вошли в зону по правилам и забили гол. После видеопросмотра взятие ворот отменили, и уже после игры НХЛ признала свою ошибку и заявила, что гол должен был быть засчитан.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Этот момент, пожалуй, единичный, такие вещи случаются нечасто. К нему можно добавить кучу случаев, когда судья теряет шайбу из вида и останавливает игру, после чего шайба заходит в ворота. Так было, например, с недавним незасчитанным голом Евгения Кузнецова.

Или миллиметровые офсайды или помеха вратарю, которая вызывает жаркие споры. Прошлой весной этот вопрос был на повестке собрания генеральных менеджеров клубов, после чего лига внесла изменения в правила. Чтобы правило всегда трактовалось одинаково, выносить решение доверили военной комнате. Часто арбитры не замечают явные нарушения (помните, как Кросби ударом клюшкой расплющил палец Марка Мето или треснул Райану О’Райлли между ног?). Всё это есть.

Дисквалификации разжёвывают по косточкам, разбирая момент на видео от начала до конца с подробными комментариями. Ниже – разбор нарушения, за который дисквалифицировали Карлссона. Понятно, почему он был недоволен – изначальной точкой контакта было плечо, а не голова. После объяснений НХЛ понятно, почему дали дисквалификацию — действительно, изначально хит шёл в плечо, но основной удар пришёлся именно на голову.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Хочется отметить ещё один момент – видеоповторы на кубе. В НХЛ показывают всё – голы хозяев, голы соперника, удаления, спорные моменты. Болельщики могут выказывать недовольство решениями арбитров, но в целом всё проходит мирно. Судейство невозможно без человеческого фактора, просто потому, что человек – не робот, и мнения у разных сторон в неоднозначных ситуациях зачастую разнятся. Сплошь и рядом встречаются ошибки и недопонимания, судей ругают, с их решениями не соглашаются, но у НХЛ получается сглаживать острые углы.