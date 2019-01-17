Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ?

Есть такое выражение – благими намерениями выложена дорога в ад. Оно довольно пафосно для реальной жизни, но по сути идеально подходит для описания многих жизненных ситуаций, в том числе и в спорте. Летом 2012 года КХЛ с распростёртыми объятиями принимала в свои ряды братиславский «Слован», и это сотрудничество обещало быть взаимовыгодным для обеих сторон. Лига получала команду с длинной и славной историей, которую поддерживали по всей Словакии, и делала важный шаг в продвижении в Европу. «Слован» же из средненького чемпионата Словакии переходил в лучшую лигу континента, что сулило ему неплохие возможности развития, заработка, привлечения новой аудитории. «Слован» сам рвался в КХЛ, его поддерживала даже федерация хоккея страны, а для лиги это был беспроигрышный вариант, ведь она получала интересный, самобытный клуб с историей, традициями, болельщиками, а также могла рассчитывать на привлечение нового зарубежного капитала.

Народная команда Действующий чемпион Словакии отказался от выступлений в национальном первенстве ради КХЛ. Если "Лев" стал первым робким шагом нашей лиги в Европу, то "Слован" – это уже уверенная поступь.

Но спустя шесть с небольшим лет от радостных ожиданий развития «Слована» внутри КХЛ не осталось и следа. Прямо сейчас братиславская команда — беспросветный аутсайдер с непогашенными задолженностями перед игроками, который влачит абсолютно бессмысленное существование в лиге и стремительно теряет болельщика. «Слован» по многим параметрам просто не потянул уровень КХЛ, но клуб и лига зачем-то продолжают цепляться за продолжение сотрудничества, хотя очевидно, что Братиславе и КХЛ уже давно не по пути.

Путь от гордого орла до гадкого утёнка

Хотя начиналось всё для «Слована» очень неплохо. Команда вступила в КХЛ в статусе действующего чемпиона словацкой Экстралиги, а в составе «орлов» в первом для них сезоне КХЛ выступали легенды словацкого хоккея Мирослав Шатан, Ян Липьянски, такие добротные хоккеисты, как Марио Ближняк, Милан Бартович, Петер Олвецки, Юрай Микуш. Благодаря локауту в Братиславу приехали Андрей Секера и Любомир Вишнёвски. Главным тренером «Слована» был Ростислав Чада, запомнившийся по работе в «Авангарде» умением поставить качественный оборонительный хоккей.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Словом, эта была команда с очень крепким составом, неуступчивая и колючая, особенно на домашней площадке, где «Слован» дружно и громогласно поддерживал десятитысячник имени Ондрея Непелы. В первый сезон подопечные Чады заняли шестое место на Западе, а в первом раунде плей-офф сумели навязать борьбу (не по счёту в серии, а по игре) московскому «Динамо», которое начинало заход на второй Кубок Гагарина подряд.



Несмотря на быстрый вылет из плей-офф, результат «Слована» в первом сезоне КХЛ, безусловно, мог считаться успешным, казалось, что команду ждёт неплохое будущее. Однако больше ничего хорошего с братиславцами в КХЛ не случалось, уже со второго года в лиге «орлы» начали стремительное пике вниз, и сейчас находятся в его завершающей стадии.

Непонятный «Слован» «Слован» потерпел пятое поражение подряд, но для его нового тренера Петри Матикайнена оно стало дебютным при возвращении в КХЛ.

В сезоне-2013/14 «Слован» с большим отрывом проиграл в гонке за плей-офф, следующий чемпионат братиславцы и вовсе закончили на дне Западной конференции, из команды ушёл Ростислав Чада, а под руководством сменившего чешского специалиста Петри Матикайнена «Слован» потерпел самое крупное в истории КХЛ поражение от ЦСКА со счётом 0:12. В том же сезоне у клуба начались серьёзные проблемы с финансированием, и с тех пор «Слован» постоянно находится в списке должников лиги. Несмотря на это, в сезоне-2015/16 у братиславцев произошёл небольшой всплеск, под руководством Милоша Ржиги «орлы» даже вышли в плей-офф, где, впрочем, быстро проиграли ЦСКА. В следующем сезоне «Слован» также изобразил некое подобие борьбы за участие в кубковой весне, но остался 10-м на Западе, ну а начиная с прошлого чемпионата словаки обжились на последних местах таблицы КХЛ.

В нынешнем сезоне – апогей деградации братиславской команды. «Слован» изначально ни за что не боролся и первым в лиге потерял шансы на попадание в плей-офф, на высшее руководство команды наложена корпоративная спортивная дисквалификация и братиславцы не могут регистрировать новые контракты с хоккеистами до погашения старых задолженностей, с которыми, кстати, «Слован» и входил в новый сезон. Перед дедлайном словацкому клубу пришлось окольными путями отпустить одного из лучших своих игроков Михала Ржепика, хотя больше ни одна команда в КХЛ из числа аутсайдеров не отпустила на повышение своих лидеров. «Слован» — абсолютно худшая команда КХЛ по игре дома, в Братиславе два очка берут почти все, кому это необходимо. Наконец, можно вспомнить, как «феерично» «Слован» представил лигу на выставочных матчах в Вене, уступив СКА и ЦСКА с общим счётом 0:16. Хотя здесь есть вопросы и к лиге, которая отправила в Европу такую команду.

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«Слован» откровенно мучается в КХЛ, гордый братиславский орёл давно превратился в побитого гадкого утёнка, но в обновлённом рейтинге КХЛ в числе аутсайдеров нет словацкой команды.

«Слован» не нужен сборной Словакии…

Оправдать интерес «Слована» к продолжению выступления в КХЛ решительно невозможно. Мало того что команда ни на что не претендует, так ещё и перестала поставлять игроков для словацкой сборной, хотя федерация хоккея страны, давая добро на переход «Слована» в КХЛ, наверняка рассчитывала, что основные силы национальной команды будут наигрываться в лучшей лиге Европы. Для сравнения: на чемпионате мира 2013 года, после первого сезона «Слована» в КХЛ, в сборную Словакии было вызвано 13 хоккеистов из Братиславы, а на ЧМ-2018 – ни одного. Более того, на Олимпиаду в Пхёнчхан, где не было энхаэловцев, поехал лишь один представитель «Слована».

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Интересен и другой момент. В сезоне-2012/13 через «Слован» прошёл 31 хоккеист со словацким паспортом, помимо игроков основного состава «орлы» активно привлекали молодёжь. В нынешнем чемпионате – всего 17 словаков, среди них есть и совсем юные Адам Лишка и Милош Келемен, но разница в том, что сейчас они играют в «Словане» не из-за своего таланта, а потому что больше комплектоваться братиславцам попросту некем. Опять же, на прошедшем МЧМ-2019 основу словацкой сборной составили игроки из родного чемпионата, а также хоккеисты, выступающие в других европейских странах или в Северной Америке. Выращивать юных талантов даже в условиях финансовых проблем, когда молодым должны быть открыты все дороги, у «Слована» тоже не получается.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

…и своим болельщикам тоже?

Постоянные поражения, в том числе и на домашнем льду, отсутствие каких-либо перспектив неизбежно сказались и на посещаемости «Слована» в Братиславе. В КХЛ «орлы» заходили с огромной армией болельщиков по всей Словакии, в первый же сезон стадион имени Ондрея Непелы показал отличную среднюю посещаемость в 9975 человек, то есть арена регулярно заполнялась на 99,2%.



Хорошие цифры «Слован» держал вплоть до прошлого сезона, сейчас же на домашние матчи братиславцев ходит в среднем 6724 человек (66,8%), а последняя игра с «Трактором» собрала всего 4486 зрителей (44,6%) – абсолютный антирекорд «Слована» в КХЛ. Очевидно, люди устали смотреть, как их команда проигрывает всем подряд, и голосуют ногами.

«Слован» собрал на матч с «Трактором» 4 486 зрителей, это антирекорд клуба в КХЛ

Вот и получается, что за время в КХЛ «Слован», во-первых, из самобытного крепкого коллектива превратился в безнадёжного аутсайдера; во-вторых, оброс долгами; в-третьих, перестал поставлять игроков в сборные Словакии разных возрастов; в-четвёртых, растерял активную болельщицкую аудиторию. Чем не ад для братиславских «орлов», хотя летом 2012 были действительно благие намерения?

Фото: Богумил Червенко, photo.khl.ru

Кто мутит воду в Братиславе?

Причина такой деградации «Слована», по большому счёту, только одна. КХЛ оказалась слишком дорога для словацкой команды, это открыто признал президент клуба Юрай Широки ещё в апреле 2017 года в интервью официальному сайту КХЛ. В том же интервью он, впрочем, отметил, что речи о выходе из лиги нет, хотя руководитель словацкой Экстралиги Рихард Линтнер уже тогда требовал возвращения «Слована» в родной чемпионат. Но, по мнению Широки, «орлы» могли расти только в КХЛ.



Что ж, с тех пор прошло уже почти два полноценных сезона, а о каком-либо росте «Слована» не может быть и речи. Финансовые проблемы оказались настолько серьёзными, что с начала этого чемпионата братиславцев под своё крыло взяла компания «Газпром-экспорт», ставшая генеральным партнёром клуба. Но этот шаг не помог, и в ноябре всё тот же Широки, которому было сделано не одно последнее предупреждение, был дисквалифицирован КХЛ, а клубу запретили регистрацию контрактов и дозаявку в течение сезона. Причины две: «Слован» так и не погасил задолженность перед игроками за прошлый чемпионат, а размер выплат по ходу текущего сезона не соответствует заявленным.

КХЛ дисквалифицировала руководство «Слована» и запретила дозаявку игроков

Тут, конечно, вопрос к лиге, которая перед сезоном принимает от каждой команды финансовые гарантии, но есть ощущение, что нечистая игра идёт и в самой Братиславе. Уже абсолютно все понимают, что «Словану» будет логичнее и полезнее вернуться в чемпионат Словакии, но руководство во главе с президентом зачем-то цепляется за КХЛ. Только ли причина в том, что Юрай Широки искренне переживает за рост «Слована»? Или у президента и его окружения есть какая-то личная выгода? Очевидно ведь, что в КХЛ крутятся совсем другие деньги, нежели в чемпионате Словакии.



Но есть в руководстве «Слована» ещё одна неоднозначная фигура — это спортивный директор клуба Олдржих Штефль, занимающий этот пост с 2013 года и переживший за это время не одного генерального менеджера. Именно Штефль в «Словане» отвечает за хоккейные операции, и отток сильных словацких хоккеистов из состава «Слована» в чешские и словацкие лиги связан не только с финансовыми трудностями братиславцев, но и с деятельностью этого человека.

Фото: hcslovan.sk

До «Слована» Штефль работал в чешском клубе «Всетин», где был, по сути, единственным управленцем в организации, и отзывы о его работе были не слишком лестными. Долги клуба рости в геометрической прогрессии, контракты хоккеистов не выполнялись.

Не правда ли, напоминает те процессы, что происходят сейчас в «Словане»? Похоже, что Штефль и в Братиславе контролирует все финансовые потоки клуба, и вполне возможно, что проблемы «орлов» идут как раз от фигуры спортивного директора.



Об этом говорит словацкой прессе и бывший игрок «Слована» Радек Смоленяк. Форвард, отыгравший в Братиславе два сезона, отзывается о Штефле как о непрофессиональном управленце, с которым у команды нет будущего. Смоленяк удивляется, что в «Словане», где есть много отличных людей, все понимают, что происходит, но всё равно терпят козни Штефля. Хоккеист утверждает, что именно Штефль причастен к его уходу из «Слована» посреди прошлого сезона, хотя Смоленяк являлся лучшим бомбардиром команды.

Что будет дальше?

Трудно сказать, как лига отреагирует на такой сезон в исполнении «Слована», но единственной адекватной реакцией для лиги будет решение исключить братиславцев из КХЛ. Клуб в абсолютных аутсайдерах по спортивному результату, стремительно падает посещаемость и общий интерес к проекту в Словакии, потенциал локального рынка стремится к нулю. А это основные параметры рейтинга КХЛ, в последней публикации которого почему-то среди аутсайдеров нет братиславской команды.

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Стоит признать уже наконец, что идея «Слована» в КХЛ себя изжила, клуб не развивается, потерял свою значимость для словацкого хоккея и в последнее время мучает сам себя и своих болельщиков. Словаки просто не потянули уровень КХЛ, а в лиге их держит, пожалуй, только личная выгода нескольких человек из управленческой структуры клуба. В межсезонье «Слован», возможно, снова будет кормить КХЛ обещаниями и липовыми финансовыми гарантиями, неужели лига снова поверит им, и вместо явного кандидата на выход расстанется, например, с «Северсталью» или «Амуром»? Даже «Адмирал» на фоне «Слована» в чём-то смотрится предпочтительнее.

