«Жду жёсткого потолка зарплат в КХЛ. Тогда хоккей станет настоящим спортом»

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о ходе нынешнего сезона, работе с Йозефом Яндачем и изменениях, которые могут произойти в КХЛ.

«Все хотят иметь в составе Кросби, или, в худшем случае, Доуса»

– Регулярный чемпионат выходит на финишную прямую. «Металлург» первым в сезоне преодолел отметку в 40 матчей, сыграл дополнительные игры на Кубке Шпенглера, удачно проводит серию январских матчей. Уже можно дать некую оценку тому, совпадают ли летние ожидания с тем хоккеем, в который играет «Металлург» сегодня, с тем местом в чемпионате, на котором находятся магнитогорцы?

– Ну, все знают, что летом мы сделали большое переформатирование команды. По сути дела все началось со смены тренерского штаба. Сначала мы вместе с президентом клуба Виктором Рашниковым определились с идеологией нашей работы, что мы хотим и как мы будем в этом направлении работать. При этом еще в течение прошлого сезона у нас уже были определенные планы. Начали их выполнять. Могу сказать, что на 95 процентов мы эти планы выполнили. Недоработали по одному игроку, но там было много и объективных, и субъективных причин. Так бывает. Мы собрали ту команду, которая должна работать ближайшие несколько лет. В принципе мы удовлетворены и нашей летней работой, и тем, как прошли сборы. Они были плотные, тяжёлые и, как уже сейчас можно судить, достаточно эффективные. Команда сегодня работает, борется за четвёрку в чемпионате. Это важно. Сейчас это будет четвёрка, а если укрепимся, то начнём бороться за лидирующую группу. Вся борьба развернётся на финише «регулярки». На те результаты, на которые мы изначально рассчитывали, – к ним и движемся.

– Йозеф Яндач в августе полушутя говорил, что если всё будет нормально, то в октябре он ещё поработает. Вообще, насколько, с вашей точки зрения, чешский тренер вписался в магнитогорскую команду?

– То, что сказал тогда Йозеф, в большей степени было шуткой, которую все дружно подхватили, ведь выражение-то какое яркое! Я не вижу никаких проблем в работе тренерского штаба, а даже больше – мне нравится их профессиональное отношение к делу, их высокая грамотность. Каждый дополняет каждого – Йозефа прекрасно дополняют Козлов и Калоус, прекрасно со своей частью работы справляются и другие помощники, аналитики, специалисты-айтишники, которые раскладывают игры соперника на молекулы. Мы всё это собрали воедино, каждый день ищем новые решения, думаем над тактикой и стратегией. Что касается философии хоккея, которая в некоторой степени изменилась, то нужно сказать, что фундаментальные вещи остались неизменны. В «Металлурге» мы уже много лет назад создали систему взаимоотношения администрации, тренерского штаба, спортсменов всех уровней, которая прекрасно работает по сей день. Йозеф в данном случае очень органично в неё вписался, никаких проблем с адаптацией не было.



– Было много разговоров по поводу решений по легионерским позициям. Однако матчи показывают, что в целом все решения себя оправдали – получились неплохие сочетания, которые дают результат.

– Легионеры находятся на своём месте. Конечно, мы все хотим иметь в составе Кросби или, в худшем случае, Доуса. Но, к сожалению, не всегда те легионеры, которые приходят к нам, уже достаточно известны и не всегда сразу начинают выполнять то, что от них требуют. Мы с нашими болельщиками это прекрасно знаем.

Вспомните – к нам пришёл Ян Марек, которого особо никто не жаловал, а через некоторое время он стал звездой. Пришёл Ян Коварж – ему тоже потребовалось время, чтобы вкатиться. Да много таких вариантов было. И с Ролинеком, и с Кудрной. Все же думают, что раз пришёл легионер, значит, он мгновенно должен в каждой игре забивать, а ещё лучше – делать по хет-трику. Не всегда так бывает. Надо отнестись по-человечески и дать время и практику.

Тренерский штаб «Металлурга» видит в наших легионерских позициях большой потенциал. У Булиржа хорошие данные, Расмуссен с Эллисоном сыгрались, мы знаем мастерство Пакаринена и Шора. Болельщики должны понимать, что всё не так просто – что может быть легче, чем оценить игрока по его очкам в статистике. Но ведь это плоская система координат! Есть же такие понятия, как желание меняться, как складываются его взаимоотношения с партнёрами, какие у него семейные вопросы есть, есть ли бытовые проблемы и решаются ли они, хочет ли он в принципе играть в конкретной команде. Тренеры, исходя из всех этих разнонаправленных нюансов, ищут варианты и сочетания.

И в нашем случае – всё работает. Нет такого алгоритма, по которому ты взял игрока, и он на следующий же день заиграл. Были же, например, очень хорошие времена у Доуса, и тогда все хотели видеть его в своей команде. А вот для него уже деньги были не главным показателем – все заинтересованные команды сулили хороший контракт, а решающим стал выбор его семьи о том, где жить, в каком городе играть. Всё настолько сложно. Нужно учитывать все эти условности. Так что, исходя из совокупности десятков показателей, я могу сказать, что наша легионерская бригада хороша.

– В одном из интервью вы говорили, что были игроки, которых мы не увидели на льду Магнитогорска только потому, что это именно Магнитогорск.

– Я не устану повторять, что экология у нас получше, чем во многих городах-миллионниках. Второе – в Магнитогорске великолепные дороги, прекрасные театры, рестораны, спортивные комплексы. В 50 километрах от города – горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой, каскад шикарных, чистейших озёр. Так что зачастую все эти опасения напущены.

Да, правда, были ребята, которые у нас не стали играть из-за, якобы, плохой экологии. Но мы таких ребят и не особо заставляем у нас играть. А вот что точно нужно сделать, так это спросить у тех хоккеистов, которые здесь играли долгое время, как им тут работалось и жилось. Уверен, что все помнят, какие чувства были у Криса Ли, когда мы поднимали его майку под своды нашей арены. Как он плакал, как он говорил, что Магнитка останется в его сердце навсегда. Заметьте, то же самое сказал Майк Пелино! И это были слова от чистого сердца!

Да, у нас нет прямых рейсов за границу, нет консульств и посольств, нет иностранных школ – да, это играет своеобразную роль. Но у нас есть авторитет команды-победительницы и соответствующее отношение к делу. На постсоветском пространстве нет такой команды ни одной. А кто сомневается, так пусть посмотрит под своды Арены «Металлург» – там висят десятки полотнищ, посвящённых каждой нашей громкой победе, каждому комплекту наград. Вот там доказательство нашего отношения к хоккеистам и работе.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Позиция «Металлурга» — аренду игроков в КХЛ разрешить стоит»

– Сейчас стало модно проводить матчи на футбольных стадионах или игры под открытым небом. Когда в таком матче примет участие «Металлург»?

– Я сторонник проведения этих матчей, но их проведения в городах, где население свыше миллиона, где есть потенциал по болельщикам. Если у нас в Магнитогорске на хоккей ходит семь тысяч, то собрать 15-20 тысяч на стадионе будет весьма проблематично.

Так сложилось, что «Магнитка» во многом была первой, и мы ещё пять лет назад обсчитывали, во сколько обойдётся нам сыграть на магнитогорском футбольном стадионе. Детально рассмотрели весь вопрос, всё было возможно, но присутствовало слишком много факторов, на которые мы не могли повлиять. Да даже банальная погода – на Урале в любой момент может наступить мороз или начаться снегопад. Рискованное мероприятие – заморозить болельщиков и хоккеистов – не очень хорошо.

А вот идеальный вариант проводить игры в тех местах, где меньше рисков по погоде или стадион крытый, и достаточное количество населения, чтобы собрать полные трибуны. Те матчи, которые провели в Санкт-Петербурге, это, конечно, было круто! И поучаствовать в таком матче в качестве гостя – было бы вообще шикарно. Мы будем рады, если когда-нибудь нас пригласят.

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– Аренда игроков. Стоит ли её разрешать, что вообще делать с этой проблемой? Какая позиция по этому вопросу у «Металлурга»?

– У «Металлурга» позиция была и есть очень простая – аренду игроков разрешать стоит. Потому что все разговоры, мол, три-четыре клуба соберут всех, – абсолютно неправильные. Это разговоры бездельников, вот как я отвечу моим оппонентам.

Смотрите сами: в городе, где хорошо работает хоккейная школа, каждый год выпускается минимум одна команда. Отмечу, что твоим выпускником считается тот спортсмен, который обучается в школе профессионального клуба. Так вот, получается, что хоккейные клубы, которые, вместо того чтобы просто набирать игроков в команду мастеров, платят 30, 40 или 50 миллионов на развитие хоккейной школы, получают ежегодно 20-25 человек выпуска. А в команду мастеров нужно 1-2 человека. Как быть с остальными?

Если бы сегодня существовала такая система, при которой игроков можно было перепродавать или обменивать права хотя бы за какую-то компенсацию, чтобы заплатить тренерам и оправдать работу дворца и коллектива, который воспитывает этих мальчишек, то это было бы правильно. А сегодня никто молодых не покупает, никаких компенсаций не платит. А этих игроков реально раздавать в аренду!

Опять же, почти каждому молодому хоккеисту нужно обязательно пройти определённый путь после окончания школы и до готовности стать частью команды мастеров. Кому-то нужно поиграть на более серьёзном уровне ещё два года, кому-то четыре. И с введением института аренды появилась бы именно такая возможность обкатки в других клубах, доведения игрока до необходимого профессионального уровня.

И даже при такой системе все 20 игроков в команду мастеров я потом не заберу. Что тогда? А тогда, когда арендованный игрок дойдёт до упомянутого уровня, он либо возвращается в свой клуб, либо продаётся третьей команде. И если он, будучи в аренде, продаётся третьей команде, то от этого дивиденды должны получить и школа, и тот клуб, который довёл игрока до профессионала. Вот как это должно работать – аренда должна быть выгодна всем.

– Как «Металлург» готовится к введению жёсткого потолка зарплат, какая позиция у клуба в целом?

– Я с нетерпением жду этого момента! Надеюсь, что изменений не будет, жёсткий потолок зарплат будет введён и наконец-то у нас хоккей станет настоящим спортом.

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– Как вы относитесь к возможному расширению КХЛ на Запад? Нужны ли нам команды из нехоккейных стран?

– Наверное, для глобального хоккея, расширение нужно. Расширение нужно для Международной федерации хоккея – она это очень приветствует, ведь она продвигает хоккей на мировом уровне. Поэтому в глобальном смысле это имеет право на жизнь. А что касается конкретно нашей хоккейной лиги – то это достаточно спорный момент. Если это делать, то надо принять во внимание равенство выступления всех команд, в том числе и присоединяющихся.

Я много раз говорил – у меня есть очень простое предложение. Поскольку Континентальная хоккейная лига базируется на российском хоккее, основная масса клубов – российские, и мы же при этом имеем право только на пять легионеров, то надо ввести такую норму и во всех участвующих странах. При этом мы понимаем, что сегодня нереально, допустим, в Англии набрать местных хоккеистов такого уровня, чтобы они могли конкурентно выступать в КХЛ. Тогда почему бы для всех иностранных клубов, будь то команда из Казахстана, например, или Англии, не ввести правило пяти легионеров, а остальные игроки в составе – это свои хоккеисты и российские игроки? То есть российский хоккеист в английском клубе считаться легионером не должен, раз уж базируется лига в России. Получается, что клуб в Лондоне может играть, условно, пятью канадцами, пятью англичанами, и 15 российскими игроками. Вот тогда всё встаёт на свои места. Тогда наши школы, которые выпускают большое количество выпускников, будут востребованы в полной мере. Вот тогда и можно думать об отмене аренды.

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Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

«Возвращение Самсонова? Вы не представляете, сколько там нюансов»

– Про «Магнитку» последние несколько лет постоянно говорят, что команда уже не та. Ни шатко ни валко начинается для «Металлурга» сезон, а потом всё становится на свои места, и в плей-офф команда каждый год попадает, и Кубки берёт. «Магнитка» всегда будет лидером?

– Всегда. А как иначе? Это всё равно что играть без цели победить. Дело в том, что в Магнитогорске в своё время произошло несколько уникальных встреч, которые, наверное, были невозможны нигде больше, когда рядом друг с другом оказались люди, для которых не было сомнений в возможности того, что было задумано, для нас не было авторитетов. Мы как раз в 2018 году отметили 25 лет с того момента, как президентом «Металлурга» стал Виктор Рашников. Тот день стал историческим для отечественного спорта. Выйдя с «Металлургом» в Межнациональную хоккейную лигу, мы начали свой непростой путь к чемпионствам. Но ещё тогда многие люди от спорта думали, что «Магнитка» – явление временное. А прошло уже 25 лет, но почти каждый год мне задают этот вопрос.

– Почему «Металлург» был не столь активен на рынке игроков перед дедлайном КХЛ?

– Мы работали на рынке игроков, искали, смотрели варианты, прощупывали почву, но весьма осторожно. Главное – нельзя навредить. У нас сегодня в команде «пассажиров» нет. Мы не хотим вносить сумятицу в коллектив, мол, бойтесь, а то сейчас наберём других. За кнут хорошо никто не работает. Люди работают за совесть и за пряник. Вот поэтому по совести и по прянику мы сегодня и рассуждаем. У нас сегодня работают те ребята, которые борются, стараются, готовятся, наигрывают связки, выходят, бьются, получают травмы. Посмотрите – Ваня Верещагин какой красавец. Он ведь через каждые две-три игры так бесстрашно ложится под шайбу, что потом дальше играет с травмой. Он её терпит один-два матча, потом снова ложится под шайбу. Большой спортсмен! Вот на таких мы равняемся.



– За Ильёй Самсоновым следите? Его агент летом говорил, что он матчей 20 в НХЛ в этом году проведёт, но пока предпосылок к этому никаких. Не лучше ли было ему остаться в КХЛ ещё на какое-то время? Не думает ли он вернуться?

– Мы следим за ним, регулярно общаемся, разговариваем и в целом держим руку на пульсе. Возвращение? Там очень много нюансов, вы даже не представляете сколько. Общаемся и с Ильёй, и с его агентом. То же самое можно сказать и про Яна Коваржа. Да, он написал, что в следующем году вернётся в Континентальную хоккейную лигу, и могу сказать, что «Металлург» – это будет самый первый клуб, предложение которого он будет рассматривать.

Почему Ян Коварж уехал в Чехию и ждать ли его в КХЛ Форварда по-прежнему ждут в «Магнитке», но есть варианты в Швейцарии и других клубах КХЛ. Рассказывают агент и Геннадий Величкин.

– Раньше из «Магнитки» было много кандидатов в сборную России, а в нынешнем сезоне вызывают только Антипина. Это в сборной изменился курс или в «Магнитке» теперь другое направление?

– Нет, это не направление. Мы в «Магнитке» поменяли 60 процентов игрового состава. То есть нам сначала нужно себя показать, а потом уже индивидуально будут игроков в сборную вызывать. Всегда так бывает, тут ничего странного нет.



– Летом клуб вернул Николая Кулёмина. Верите, что когда-то в «Магнитку» вернётся и Евгений Малкин?

– Конечно верю и надеюсь на это. Как вам сказать? Мы с Женей хорошо общаемся, в руководстве клуба об этом думают, варианты любые есть всегда. Жизнь такая штука, что часто вносит свои коррективы.