Сунь Цзэхао – почти как легенда КХЛ. Броски «Локомотива» отбивал китаец

Хоккейные сыновья Поднебесной, поигравшие в КХЛ. Кто такие и где они сейчас. Один из них уже успел завершить карьеру.

В рядовом матче регулярного чемпионата «Куньлунь» — «Локомотив» между первым и вторым периодами произошло неординарное событие. Неудачно отыгравшего 20 минут матча голкипера хозяев Томи Кархунена заменил Сунь Цзэхао – первый китайский вратарь в истории КХЛ.

Несмотря на то что уже третий год в лиге выступает команда из Поднебесной, выход китайского хоккеиста на лёд остаётся чистой экзотикой. Перед первым сезоном «Куньлуня» руководители клуба заявили, что местные хоккеисты обязательно будут появляться в составе «драконов», но происходить это будет постепенно. Первый тренер «Ред Стар» Владимир Юрзинов подтверждал эти слова делом и заиграл в чемпионате трёх китайцев, не считая натурализованного Зака Юйэня. А вот с другими тренерами дело застопорилось. Майк Кинэн, Роберт Карпентер и Юсси Тапола не спешили вводить в команду новых китайских игроков, и Сунь Цзэхао, вышедший вчера против «Локомотива», стал первым чистокровным китайским хоккеистом за два сезона в составе «Куньлуня».

«Будем набивать шишки и рисковать». Все подробности о «Куньлуне» Состав, бюджет, инфраструктура, стиль игры и задачи на сезон – всё, что на данный момент известно о китайском клубе в КХЛ.

Развитием хоккея в Китае и не пахнет, но это тема для отдельного материала. Сейчас же рассказываем обо всех китайских хоккеистах, которые сумели засветиться в КХЛ.

Зак Юйэнь

Титул самого известного игрока из Китая можно смело отдавать защитнику Заку Юйэню. Зак родился в Ванкувере в китайской семье, заниматься хоккеем стал за океаном, там же поиграл в WHL, ECHL, а на историческую родину приехал после создания «Куньлуня». В составе «драконов» за два с половиной сезона он провёл больше 100 матчей и набрал 15 (5+10) очков – неплохой результат для китайского парня. Правда, полноценным китайцем Юэйнь пока не стал, ведь до перехода в «Куньлунь» у него было только канадское гражданство. Но сейчас Заку уже можно выступать за сборную Китая, осталось дождаться его дебюта на международном уровне.

Что касается игры Юйэня за «Куньлунь», то после стартового сезона Зак сбавил обороты. При Владимире Юрзинове он провёл полноценный чемпионат, набрав 11 (3+8) очков в 60 играх, а вот Майку Кинэну защитник не подошёл, и в прошлом сезоне Зак долгое время оставался без игровой практики, а затем выступал в ВХЛ. Юсси Тапола вернул игрока обороны в основной состав, но Юйэнь периодически проводит матчи, даже не раздеваясь на лёд. Статистика в отведённых Заку 26 играх оставляет желать лучшего: всего 1 (0+1) очко и показатель полезности «-6»

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Жуди Ин

Этот нападающий родился в Пекине, но в юном возрасте оказался в Северной Америке, где выступал в различных минорных лигах. Он также регулярно приезжал в юниорские и молодёжные сборные Китая и постоянно был там на первых ролях. Сразу после вступления «Куньлуня» в КХЛ Жуди Ин принял предложение «драконов», и в свои 17 лет он был тогда едва ли не самым опытным игроком с китайским паспортом.

Ин Руди – надежда «Куньлуня» в КХЛ и сборной Китая на ОИ-2022 17-летний Ин Руди – китайский нападающий «Куньлунь Ред Стар», игравший в США и задумавший революцию в хоккее КНР.

В первом сезоне Жуди провёл 25 матчей за «Ред Стар», но не смог набрать ни одного очка, а в следующих чемпионатах его до основного состава пока не допускали. Ин растёт в аффилированных клубах «Куньлуня» в ВХЛ и МХЛ, в нынешнем сезоне у него 42 матча за «КРС-ОЭРДЖИ», в которых он набрал 16 (3+13) очков. А вот показатель полезности расстраивает – «-23». Также стоит отметить, что Жуди в прошлом сезоне дебютировал за национальную команду Китая на чемпионате мира во втором дивизионе.

Жуди Ин Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Ван Гуань

Этот китайский хоккеист также поиграл в Северной Америке в лигах USHL, NAHL, но перед переходом в «Куньлунь» у Ван Гуаня было четыре сезона простоя без хоккея. За «драконов» Гуань дебютировал в первом же матче в истории команды в КХЛ, проведя на льду 1 минуту 26 секунд, и это было единственное появление хоккеиста на льду в том сезоне.

В следующем году Гуань, похоже, окончательно повесил коньки на гвоздь и вошёл в тренерский штаб сборной Китая в качестве помощника Юрки Ахо.

Ся Тяньсян

Тяньсян — игрок внутреннего китайского производства, на повышение квалификации в Северную Америку Ся никогда не ездил и всю карьеру провёл в китайских клубах. Начинал в местном чемпионате за «Харбин», затем перебрался в «Чайна Дрэгон», выступающий в Азиатской лиге, потом вернулся в «Харбин» и оттуда уже получил предложение из КХЛ.

Ся Тяньсян Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

За «Куньлунь» Ся отыграл 15 матчей в первом сезоне, проводя в среднем на льду чуть больше четырёх минут, набранными очками не отметился. В прошлом сезоне он числился в составе клуба ВХЛ «КРС-Хэйлунцзян», за который провёл три игры, но затем следы форварда теряются. В нынешнем чемпионате Тяньсян не числится в ростере какой-либо команды.

Сунь Цзэхао

Наконец, первый китайский вратарь, сумевший дебютировать в КХЛ. Цзэхао 23 года, он родился в Харбине, а первые шаги в хоккее делал в Пекине, выступая за команду из чемпионата Китая. В 18 лет у Суня случился дебют в Азиатской хоккейной лиге за команду «Чайна Дрэгон», но больше одной игры молодому голкиперу не доверили.

Цзэхао продолжал выступать в чемпионате Китая, в обойму «Куньлуня» попал только в прошлом сезоне, да и то провёл его на лавке в команде «КРС-Хэйлунцзян». Зато в нынешнем чемпионате Сунь открывает новые горизонты. Сначала голкипер провёл первый матч в ВХЛ за «КРС-ОЭРДЖИ»: пекинская команда проиграла в Перми «Молоту-Прикамье 3:8, Цзэхао пропустил все восемь шайб. Ну а вчера состоялось историческое событие, Сунь дебютировал в КХЛ. За отведённые ему два периода китайский голкипер отразил 13 бросков из 15, и заслужил похвалы главного тренера на послематчевой пресс-конференции.

Тапола: я доволен Цзыхао — он нервничал, но сыграл хорошо

Цзэхао уже давно попадает в заявку «Куньлуня» запасным голкипером, и теперь, возможно, после неплохого дебюта Сунь будет чаще выходить на лёд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.