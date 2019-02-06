Величайший русский в НХЛ. Овечкин побил рекорд Сергея Фёдорова

Этот рекорд держался почти 10 лет. Рекорд по количеству очков среди россиян в НХЛ, который принадлежал Сергею Фёдорову. Сегодня почётное звание от великого игрока 1990-х перешло к великому игроку современности, а возможно, и всех времён. Александр Овечкин стал лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ. После завоевания Кубка Стэнли с его величием никто не будет спорить, а сегодня капитан «Вашингтона» в очередной раз продемонстрировал свою мощь, набрав 1180-е очко в карьере.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



1179-е очко Фёдоров набрал в своём последнем матче регулярного чемпионата НХЛ 11 апреля 2009 года. Рядом с ним на льду был и Александр Овечкин, тогда в «Кэпиталз» зажигала тройка Овечкин – Фёдоров – Сёмин. 91-й номер напоследок блеснул в плей-офф, и завершил заокеанскую карьеру.

Овечкин – лучший русский в истории НХЛ. Сомневаетесь? У Александра ещё есть время, чтобы развеять сомнения.

В детстве у Овечкина была футболка с изображением Фёдорова. Позже, уже в «Вашингтоне», он говорил, что Сергей – лучший хоккеист, с которым он когда-либо играл. Они выступали вместе не только в «Вашингтоне», но и в сборной России, и Овечкин не раз отмечал, что многому научился у своего старшего товарища. «Из всех российских хоккеистов Фёдоров – номер один. Мне повезло, что я играл с ним в одной команде, в одном звене. Он был мне почти как отец. Он одновременно был игроком и тренером».

В 2015 году Александр Великий побил другой рекорд своего легендарного наставника – по голам. Это случилось буквально через несколько дней после того, как Фёдорова включили в Зал хоккейной славы. Овечкин тоже там будет, в этом нет никаких сомнений, но пусть лучше подольше будет радовать нас своей игрой. Оба уже включены в список 100 величайших игроков НХЛ.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Сегодня Овечкин набрал 1180-е очко в НХЛ и выше него – только небо. К концу карьеры он вполне может подняться в топ-15, а то и топ-10 всей лиги (10-е место сейчас занимает Фил Эспозито с 1590 очками), и побить это достижение будет непросто.

Если брать только действующих российских игроков, то Овечкин опережает ближайших преследователей на 217 голов (Илья Ковальчук, 416 голов), 197 очков (Евгений Малкин, 982 очка), 98 голов в большинстве (Илья Ковальчук, 141), 39 победных голов (Евгений Малкин, 65), 7 голов в овертайме (Илья Ковальчук, 15), 2038 бросков (Илья Ковальчук, 3051)

Этот сезон для Овечкина – особенный. Не только потому, что он впервые в жизни играет в ранге действующего чемпиона. Он уже вошёл в топ-50 бомбардиров всех времён и народов, поднялся с 19-го на 14-е место в списке снайперов (и в этом сезоне может обогнать ещё пару человек), стал шестым бомбардиром среди европейцев. Он обогнал Павла Буре и вышел в единоличные лидеры по количеству хет-триков среди россиян, а в общем списке занимает 10-е место (23 хет-трика). По голам в большинстве он уже на шестом месте, до топ-5 осталось забросить семь шайб.

Он стал третьим игроком в истории лиги, который забил как минимум 400 голов в равных составах. В этой компании – русский Саша и два канадца – Уэйн Гретцки и Марсель Дион. Список можно продолжать, выискивая всё новые и новые достижения, которые уже покорились или обязательно покорятся Александру Великому.

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Покорятся, потому что он – уникальный человек. Уникальный по своей энергетике, по выносливости и здоровью, которые помогают ему обходиться без травм и играть вот уже 14 лет, ни на миллиметр не снижая высокую планку. По отмерянному таланту, которого с лихвой хватило бы на несколько человек.

По правде говоря, если бы можно было выбирать человека, который бы стал рекордсменом НХЛ среди россиян, лучшей кандидатуры всё равно не найти. Мы живём в эпоху Овечкина. Эпоху величайшего русского хоккеиста.