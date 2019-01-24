Чудики! Три момента в КХЛ, когда вратари уходили в свою вселенную

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» команда гостей пропустила курьёзный гол. Вратарь челябинского клуба Александр Судницин, наверное, сам не понял, что сделал в этом эпизоде. Его команда играла в численном большинстве, а он попытался выбросить шайбу, но попал в ногу партнёру Евгению Рясенскому, от которой игровой снаряд сначала срикошетил в лицо челябинцу и уже от него издевательски залетел в пустые ворота. Гол был в итоге записан на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова, для которого эта шайба стала четвёртой в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Судницин переплюнул своего коллегу по амплуа из «Сибири». Помните кошмарный старт новосибирцев в этом сезоне? Дэнни Тейлор тогда начудил в матче с нижегородским «Торпедо». Обычно в таких ситуациях вратарь оставляет/отдаёт шайбу партнёрам или же откидывает её в сторону. Но Тейлор решил выкатить с ней на свой пятачок и уже оттуда начать атаку «Сибири». Получилось не очень. Вратарь замешкался, а форвард гостей Владимир Галузин ловко подбил ему клюшку, отнял шайбу и послал её в пустые ворота.

К медведям и на мороз. Вратарь «Сибири» поверг в шок весь стадион Канадец Дэнни Тейлор решил показать технику владения клюшкой и шайбой.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но самый главный курьёз случился с голкипером «Барыса» Домиником Граховиной. В матче со «Спартаком» словацкий вратарь продемонстрировал «чудеса» техники владения шайбой и катания. Упал за воротами, толком не откинул шайбу, чем не упустил воспользоваться Анатолий Никонцев.

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Видео можно посмотреть на официальном канала КХЛ в YouTube.

Как и в случае с Суднициным, ошибка Граховины принесла сопернику победу, и его команда тоже в этот момент играла в численном большинстве.