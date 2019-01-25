Василевский уступил лишь Лундквисту. Конкурсы мастерства и Матч звёзд НХЛ! LIVE

Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о звёздном уик-энде в Сан-Хосе.

8:05. Ну что же, конкурсы окончены. Наши парни были неплохи, но победителями не стали. Завтра нас ждут собственно Матчи звёзд (их будет три — два полуфинала и финал). Наша трансляция будет продолжена, когда они начнутся. Следите за хоккеем вместе с «Чемпионатом»!

8:00. Шестой по броскам на точность. Но первый в списке бомбардиров. «Мы возьмём это».

7:55. Публика в Сан-Хосе благодарна Остону Мэттьюсу. Перед своей попыткой он снял свитер со своей фамилией, под которым оказался ещё один, с фамилией Патрика Марло, который всю карьеру провёл за «Шаркс».

7:50. Увы, конкурс на точность выиграл Давид Пастрняк из «Бостона». Для того, чтобы поразить пять мишеней, ему пришлось потратить 11,3 секунды. Кучеров показал лишь шестой результат — 19,7 секунды.

7:42. Время Кучерова! Конкурс на точность бросков по мишеням.

7:40. Джон Карлсон подсмотрел технику броска у Овечкина и выиграл конкурс на силу броска. 102,8 мили в час!

7:35. Самый сильный бросок — у кого? Правильно, у Здено Хары, но он нынче не участвует.

7:30. Вот кстати, с годами Макдэвид стал медленнее (о, ужас).

7:25. Леон Драйзайтль — победитель конкурса распасовщиков. 69 секунд, лучший результат.

7:20. Наши парни! Васи был близок к победе. Посмотрим, что покажет Никита в конкурсе на точность бросков.

7:15. Конкурс на лучшего распасовщика. Нужно сначала бросать в клюшку манекенам, а затем попадать в разные воротца. У Эрика Карлссона это неплохо получается.

7:00. Бросок без броска в исполнении Кучерова не потребовался. The Move, как это называют за океаном.

6:50. Увы, Василевский остался без победы. Хенрик Лундквист — 12 сейвов подряд!

6:30. Большая заявка от Большой кошки. Вернее, Большого кота.

6:28. Василевский! 8 сейвов из 9 бросков! Лишь Сет Джонс, бивший девятым, пробил россиянина в конкурсе вратарей.

6.20. Джонни Годро выиграл конкурс на контроль шайбы. Патрик Кейн, лидировавший с самого начала, стал вторым.

6.15. Элиас Петтерсон, ну как же так? Контроль шайбы не самый удачный.

6.05. Мистер МакДи — трёхкратный победитель конкурса на быстроту бега.

5.55. Коннор Макдэвид — самый быстрый конькобежец, какая неожиданность. Пробежал круг за 13,3. На втором месте «клинок» Джек Айкел — 13,5, следом «островитянин» Мэтью Барзал — 13,7.

5.40. «Бууу, Таварес, бууу!».

5.30. Это было четыре года назад.

5.20. Что касается россиян, то Андрей Василевский примет участие в конкурсе вратарей Save Streak, а Никита Кучеров будет «стрелять по тарелочкам» в конкурсе на точность броска.

5:15. Ну что же, всё готово к началу «Суперскиллз». Первый конкурс — на самого быстрого конькобежца. Кто обгонит Макдэвида?

23:35. Гэри Беттмэн объявил, что со следующего сезона в лиге будут использовать специальную систему отслеживания шайбы и игроков во время матчей. Мы о ней писали.

В Америке что-то задумали. Скоро мы будем видеть голы Овечкина его глазами Будущее уже наступило.

23:30. Лучшие моменты в истории Матчей звёзд НХЛ по версии Hockey Night in Canada.

22:55. Сидни Кросби приболел и не примет участия в Мастершоу, но собирается сыграть завтра.

22:40. Талисман «Филадельфии» Гритти не прошёл собеседование на место вратаря. Хорошо, что у «Флайерз» есть ещё Картер Харт.

22:25. Рассказываем о конкурсах, которые пройдут в рамках Мастершоу.

1. Самый быстрый игрок. Этот конкурс вообще можно не проводить, кто же угонится за Макдэвидом?

2. Лучший распасовщик. Кокурсантам надо будет выполнить три задания на точность передач.

3. Серия сейвов. Соревнование для вратарей, выигрывает тот, кто отразит больше всех буллитов подряд.

4. Контроль шайбы. Надо будет продемонстрировать мастерство обводки.

5. Самый сильный бросок. Тут всё понятно.

6. Броски на точность. Конкурс на скорость, за определённое время необходимо поразить пять целей в воротах.

21.45. Андрей Василевский передаёт привет российским болельщикам. В этом году на Матче звёзд сыграет только двое россиян — он и Никита Кучеров. Александр Овечкин сам отказался, а вот Артемия Панарина и вовсе не пригласили.

21:30. Защитник «Флориды» Кит Яндл решил попробовать себя в роли репортёра и взял интервью в Стивена Стэмкоса.

21:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Конкурсы мастерства и Матч звёзд в КХЛ уже прошли, а в НХЛ звёздному уик-энду в Сан-Хосе только предстоит состояться. Конкурсы с участием звёздных игроков НХЛ начнутся в субботу в 05:00 мск, а непосредственно матч запланирован на воскресенье на 04:00 мск.

Как многие из вас уже знают, оба мероприятия пропустит звёздный капитан клуба «Вашингтон» Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин провёл трудный прошлый сезон и вдобавок ко всему стал отцом. Конечно, Овечкину хочется больше времени проводить с семьёй. Из-за пропуска Матча звёзд Овечкин в результате наложенной дисквалификации не сможет помочь своей команде во встрече регулярного чемпионата с «Калгари».

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду? Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Из россиян в звёздном калифорнийском уик-энде примет участие нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Сперва Никита был единственным россиянином в почётном списке, но затем к Кучерову присоединился его одноклубник вратарь Андрей Василевский, который заменит выбывшего из-за травмы голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.