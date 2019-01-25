Из грязи в князи и наоборот. Команды НХЛ, круто развернувшие сезон

Есть такая статистика, к которой любят обращаться эксперты НХЛ – 77,5% команд, которые находятся в восьмёрке ко Дню Благодарения (он отмечается в четвёртый четверг ноября), в итоге попадают в плей-офф. Это звучит практически как приговор, особенно для тех клубов, которые сильно отстают от конкурентов.

В этом сезоне по крайней мере четыре клуба доказывают, что не стоит воспринимать эту статистику серьёзно. Можно болтаться в подвале таблицы и найти в себе силы, чтобы вернуться в гонку за плей-офф, а можно скатиться кубарем с вершины, слишком рано поверив в себя.

«Колорадо»

7 декабря – 2-е место на Западе (29 матчей, 39 очков)

24 января – 9-е место на Западе (50 матчей, 52 очка)

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Каких-то полтора месяца назад все восхищались «Колорадо» и ломали головы, как же остановить эту неудержимую команду. «Эвеланш» шли первыми в конференции и сметали всё на своём пути. Начиная с 8 декабря у них худшая статистика на Западе (5 побед в 21 матче). Звено Ландеског – Маккиннон – Рантанен по-прежнему является машиной по забиванию голов, но уже не такой, которая позволяла всей троице оккупировать топ списка лучших бомбардиров лиги.



Просела не только первая тройка (пусть и осталась бронебойной), просело вообще всё. Так что не выделить одну-две причины резкого провала. Стали забивать меньше трёх шайб за матч (тут вопросы и к остальным звеньям), а пропускать – ближе к пяти. В большинстве играют чаще, но эффективности снизилась с 31% до 19,4%. То же самое с меньшинством – 80,4% против 71%. У вратарей нет стабильности – то выдадут отличный матч, то такой, что хоть стой, хоть падай. Это касается как Варламова, так и Грубауэра, но если в первые пару месяцев удачных матчей было больше, а в неудачных выручала атака, то сейчас проблемы на последнем рубеже вышли на первый план.

Самое неприятное, что у игроков и тренеров «Колорадо» нет ответа на то, что делать. Недавно дошло до того, что Маккиннон кричал на скамейке главному тренеру Джареду Беднару, чтобы тот лучше делал свою работу. Эпизод потом замяли, но он показательный. У «Колорадо» отличный состав, но серьёзными успехами команда похвастать не может. Недовольны все.

«Баффало»

28 ноября – 1-е место на Востоке (25 матчей, 36 очков)

24 января – 9-е место на Востоке (48 матчей, 54 очка)

Этот сезон «Баффало» можно поделить на два полярных отрезка. После первых 25 матчей «клинки» вышли на первое место на Востоке, но с тех пор набрали меньше всех очков в НХЛ и уже скатились на девятое место. Команда Фила Хаусли по-прежнему сохраняет шансы на попадание в плей-офф, а будущее (пусть и через год-два) и вовсе выглядит многообещающим, но откуда такие разительные перемены?



В начале сезона помогала игра Картера Хаттона, который всегда давал шанс на победу или по крайней мере затаскивал игру в овертайм. Начиная с декабря он стал пропускать «бабочки» и не всегда выручает в нужный момент. Для «Баффало», который часто заканчивает матчи с разницей в одну-две шайбы, это критично.



Игра в обороне практически не изменилась, а вот у чужих ворот «Баффало» уже не доминирует. Серьёзно упал показатель «голы в среднем за игру» – с 3,04 до 2,65 и процент реализации большинства — с 19,8 до 13,6. Немного сбавил обороты Джефф Скиннер, ушёл в тень Конор Шери и ветераны, которые в первые два месяца играли на пределе или выше своего уровня – Поминвилль и Окпосо.



Наверное, дело в том, что «Баффало» ещё недостаточно силён, как могло показаться в первые два месяца. Но и не настолько плох, как выглядит сейчас. И в любом случае явно лучше, чем год назад, когда они выиграли 25 матчей за весь чемпионат. Этот довод может подкрепить необычный рекорд – «Баффало» стал первой командой в истории лиги, которая взлетела с последнего места в лиге в предыдущем сезоне на первое после 25 матчей чемпионата. Нужно время, чтобы обрасти мускулами и набрать силу, в одночасье этого не достичь.

«Вегас»

20 ноября — 13-е место на Западе (22 матча, 19 очков)

24 января – 5-е место на Западе (52 матча, 64 очка)

«Сказка кончилась», «Всё встало на свои места» — так можно было охарактеризовать игру «Вегаса» в начале сезона. Глядя на «рыцарей», невозможно было поверить, что ещё летом новичок лиги бился в финале Кубка Стэнли. Команда, которая год назад ставила рекорды и отказывалась проигрывать, смогла вымучить лишь одну победу в пяти встречах и 9 – в 22.

Летом Нейта Шмидта дисквалифицировали на 20 матчей за употребление запрещённых веществ, и потеря лучшего защитника не могла не сказаться на команде. Вдобавок к этому «Вегас» постоянно терял игроков из-за травм. Пол Штястны пропустил почти два месяца, повреждения были у Пачьоретти, Тука, Энгелленда, Икина. «Вегас» в первые месяцы не играл плохо, просто не забивал. И много пропускал. Одним словом, команду преследовал злой рок.



Но стоило вернуться Шмидту и вылечиться трамированным, как всё постепенно встало на свои места. И Марк-Андре Флёри по-прежнему показывает игру, которая вывела «Вегас» в финал (27 побед – на 4 больше, чем у кого-либо другого в НХЛ, и 6 «сухарей»). Неожиданно здорово себя показывает Брендон Пирри, вызванный из АХЛ (почти очко за матч), никуда не делись Маршессо и Карлссон. Алекс Тук за половину чемпионата превзошёл личный рекорд по очкам, Макнэбб стал не только надёжно играть в обороне, но и помогать в атаке. Спадов и трудностей не избежать никому, «Вегас» показал, что умеет достойно их преодолевать.

«Питтсбург»

19 ноября – 16-е место на Востоке (18 матчей, 17 очков)

24 января – 8-е место на Востоке (48 матчей, 58 очков)

19 ноября «Питтсбург» проиграл 9-й из 10 последних матчей и оказался на самом дне. Примечательно, что в тот день «пингвины» вели 4:1, у «Баффало», но в третьем периоде развалились и проиграли. Спецбригады работали неплохо (80% эффективности в меньшинстве, 25,4% реализации большинства), Кросби, Малкин и Кессел с завидной регулярностью набирали очки, но это не помогало. Не было достаточной поддержки от третьих-четвёртых звеньев, Мэтт Мюррей не мог найти свою игру (87,7% отражённых бросков), а защиты не было в принципе. Такого оглушительно провала у «пингвинов» не было давно.



Обычно «Питтсбург» всегда мог рассчитывать, что звёздная атака сделает результат, даже если есть проблемы в обороне, но в этом сезоне «Питтсбургу» приходится по-настоящему пахать. Чуть расслабишься и останешься с «баранкой». В одночасье исправить ошибки не получилось, но декабрь стал месяцем прорыва. «Пингвины» выиграли 10 из 14 матчей, а победная серия, которая перешла в январь, составила восемь игр. В ноябре «Питтсбург» проигрывал «Айлендерс», «Вашингтону» и «Колорадо» — в декабре вернул им должки.

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Что поменялось? Мэтт Мюррей пропустил почти месяц из-за травмы, после возвращения он проиграл только один матч из 11, оформил два «сухаря» и отразил 94,4% бросков. Без надёжного первого номера прекрасное преображение невозможно. Брайан Раст и Джейк Гюнцель стали превращать передачи Кросби в голы, пришёлся ко двору защитник Маркус Петерссон, который перешёл из «Анахайма», Брайан Дюмоулин и Крис Летанг стали играть как топовые защитники.



Нет, конечно, для «Питтсбурга» ещё не всё прекрасно. В новом году команда потерпела четыре чувствительных поражения, пропуская по 5-7 голов. Но команда Майка Салливана расположилась в зоне плей-офф и даже немного оторвалась от преследователей. Когда кончится спад у Малкина, всё должно стать ещё лучше.