Уже не сборная СКА и ЦСКА. На Евротуре дадут шанс Шипачёву и молодёжи

С 7 по 10 февраля состоится третий этап Евротура. Два матча Шведских хоккейных игр сборная России проведёт на Скандинавском полуострове, а с финнами сразится в вынесенной встрече в Ярославле. Сегодня тренерский штаб национальной команды объявил состав, который постарается удержать лидерство россиян в общем зачёте турнира.



Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Петр Кочетков («ХК Сочи»).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).

Есть ли вратари за Сорокиным и Шестёркиным?

Что первым делом бросается в глаза, так это отсутствие в составе Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина. Вратари, которые когда-то делили пост номер один в «молодёжке», теперь бессменные стражи ворот на Евротуре. Это объективно сильнейшие русские голкиперы, выступающие за пределами НХЛ. На двух первых этапах они играли поочерёдно, никого не пуская в свой мир. Илья Коновалов в Хельсинки и Игорь Бобков в Москве только тренировались с ними без шансов выйти хотя бы на один период. Теперь всё иначе.

«Без Сорокина у России ничего бы не вышло». Наши – о победе над шведами Хоккеисты сборной России подвели итог дебюта на Кубке Первого канала.

В том, что вместо тандема Сорокин – Шестёркин тренерский штаб вызвал пару Бобков – Коновалов, есть вполне понятная логика. С обоими вратарями Рашит Давыдов уже знаком, а им, в свою очередь, не чужды порядки, царящие в сборной. Смущает разве что то, что Бобков, несмотря на недавнее участие в Матче звёзд, по сравнению с самим собой начала сезона заметно сдал. Чего только стоит его замена после трёх бросков во Владивостоке.



Вызов Петра Кочеткова, недавно сыгравшего свой второй матч за «Сочи», скорее носит ознакомительный характер, а вот Илья Коновалов всецело заслужил место в сборной. Молодой ярославец оформил уже девять (!) «сухарей», отправил в глухой запас дорогостоящего Александра Салака и стал безоговорочным фаворитом в борьбе за приз им.Черепанова как лучшему новичку сезона.

«Подаренные часы отдам папе». Интервью с русским вратарём, взорвавшим МЧМ Пётр Кочетков был признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира, а сейчас готов играть за ХК «Рязань».

В обороне из всех «армейцев» один Зуб

Вы наверняка заметили, что представителей СКА и ЦСКА в этой версии сборной по минимуму. Среди вратарей и вовсе нет ни одного «армейца», а в обороне предстоит отдуваться одному Артёму Зубу. Что любопытно, с афиш Кубка Первого канала он смотрел на зрителей вместе с другими игроками сборной, но до столицы защитник СКА не добрался. Последнее время олимпийский чемпион играет за клуб более-менее регулярно, иногда даже проводя на льду больше 20 минут за матч. А то, что Зубу всего 23 года, оставляет ему зазор для профессионального роста.

Воробьёва не смущают 20 игроков из ЦСКА и СКА. Они лучше всех спят? Илья Воробьёв и Роман Ротенберг рассказали, какой будет сборная России на Кубке Первого канала.

Помимо Зуба костяк обороны сборной России в Швеции будут составлять защитники, которые по ходу прошлого сезона или минувшим летом вернулись из-за океана. Однако ни Андрей Миронов, ни магнитогорцы Виктор Антипин и Алексей Береглазов не сделали качественного скачка вперёд. Антипин после года в «Баффало» стал менее эффективен в атаке, а Береглазов и вовсе входит в число наиболее часто ошибающихся защитников текущего чемпионата. Так или иначе, несмотря на возраст, у каждого достаточно опыта, чтобы стать лидером сборной.

30 самых «привозных» защитников КХЛ. Среди них легенды и участники Матча звёзд Забудьте про показатель полезности. Здесь реальный список тех, кто вредит своим командам.

Алексея Василевского, Андрея Педана и Александра Елесина тренерский штаб уже вызывал на предыдущие этапы Евротура. Все трое в целом заслужили права съездить в Швецию и примерить на себя более важную роль. Неплохой сезон проводит Захар Арзамасцев, с «+12» являясь самым полезным игроком «Салавата Юлаева». Но в его случае важно, чтобы Илья Воробьёв нашёл атакующему защитнику место в спецбригаде большинства. Немного неожиданно выглядит фамилия Рушана Рафикова, но февральский этап Евротура – традиционное место для экспериментов. Дебютирует первой сборной и самый яркий защитник «Сибири» Николай Демидов.

Эхо бронзового МЧМ или дань Ярославлю?

Февральский этап Евротура, будь то в Чехии или в Швеции, нередко открывает дверь во взрослую сборную для недавних героев МЧМ. Это вполне логично, учитывая, что ведущим игрокам национальной команды в преддверии плей-офф представляют отдых, а игроки «молодёжки» ещё бурлят эмоциями. Павел Красовский однажды и вовсе попал на Евротур, оставшись перед тем этим за бортом молодёжной сборной. А непосредственно после чемпионата в первую сборную в разные годы приезжали Кирилл Капризов, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков и Владислав Гавриков, который на тот момент был капитаном серебряной команды.

Игроки молодёжной сборной России. Что изменилось в их карьере после МЧМ? Кое-кто получил шанс в КХЛ, а некоторых продолжают не замечать.

Теперь помимо Кочеткова в первую сборную вызваны Григорий Денисенко и Кирилл Слепец. Оба ярко выступили на МЧМ, Денисенко и вовсе стал лучшим бомбардиром турнира в Ванкувере, а что немаловажно, нападающие «Локомотива» и в клубе держат марку. У одного 3 (1+2) очка после возвращения из Канады, а у другого первый гол в КХЛ. Впрочем, в вызове Денисенко и Слепца можно разглядеть не только эхо МЧМ, но и реверанс в сторону Ярославля. В этом великом хоккейном городе куда охотнее пойдут на матч сборной, если в составе будут свои парни.

У ЦСКА – комплекс Квартальнова? «Локомотив» не щадит лидера КХЛ Бывший главный тренер «армейцев» знает ключ к успеху в матчах с ЦСКА, выиграв у москвичей три встречи из трёх.

В идеале помимо Кочеткова и двух «железнодорожников» можно было посмотреть на новом уровне лучшего защитника чемпионата мира Александра Романова, а вот Виталий Кравцов в играх за «Трактор» не впечатляет. Безголевая серия одного из лидеров молодёжной сборной уже достигла восьми матчей. Учитывая, что после МЧМ у Кравцова была поездка на Матч звёзд, ему не помешало бы перевести дух. Выдерживать такой темп в 19 лет тяжело даже особенным хоккеистам.

Воробьёв обязан попробовать звено Кагарлицкий – Шипачёв – Бурдасов

Среди нападающих можно обнаружить целый квартет «армейцев», по двое из СКА и ЦСКА, но вряд ли какая-либо из фамилий может показаться заезженной. Алексей Кручинин какое-то время пылил в Высшей лиге, но последнее время не только играет в основе питерского клуба, но и набирает очки. Для Андрея Кузьменко этот этап Евротура станет уже третьим в сезоне, и на предыдущих он проявлял себя как крайне опасный джокер. Что касается Андрей Светлакова, то он после Нового года уже дважды отличился за ЦСКА, а Констант Окулов ещё в ноябре превратился в настоящего лидера «армейцев». Впрочем, игрового времени своему четвёртому бомбардиру Игорь Никитин всё равно даёт немного. Быть может, Воробьёв сделает на него ставку?

Кузьменко неудержим в любом звене. Оценки сборной России за матч с Чехией Кузьменко сотворил два шедевра, а первое звено с Андреем Локтионовым в центре забило четыре гола.

Но всё же многое указывает на то, что в Швеции атака сборной будет строиться через связку Шипачёв – Кагарлицкий. В ноябре они были в порядке, но всерьёз барахлило «Динамо». В декабре уже и клуб, и его лучшие игроки были на ходу, но за результат на домашнем этапе Евротура отвечали лучшие силы СКА и ЦСКА. Теперь всё совпало, и Вадим Шипачёв с Дмитрием Кагарлицким едут в сборную. Это вполне эпохальное событие, особенно для Вадима, который возвращается в национальную команду после неоднозначной Олимпиады и пропущенного чемпионата мира.

«От баллонов Крикунова я косил, а в интернете смотрю только погоду» Вадим Шипачёв на Матче звёзд в Казани был в хорошем настроении и много шутил.

Вряд ли у Шипачёва будет более удобная возможность, чтобы доказать, что он лучший созидательный центр страны (по эту сторону Атлантики), а большие боссы из Северной столицы его списали явно преждевременно. Есть что доказывать и Антону Бурдасову, которого на первые два этапа не вызывали по той же причине, что и динамовскую суперсвязку. И особенно интересно было бы посмотреть на них вместе. Шипачёв и Кагарлицкий на протяжении всего сезона мучаются из-за отсутствия постоянного напарника. Бурдасов, обладающий убийственным броском и не заморачивающийся, на каком фланге выходить, выглядит для форвардов «Динамо» идеальным дополнением.



Что до остальных нападающих, вызванных в сборную, то среди них странно наблюдать Анатолия Никонцева. Последний раз форвард «Спартака» надевал форму сборной в 2008 году, когда ездил на суперсерию с «молодёжкой», но на чемпионат мира не пробился. Сегодня Никонцеву 28 лет, он явно не лучший игрок красно-белых, а его появление в национальной команде видится протекцией Алексея Жамнова. Кроме того, стоит отметить вызов Дениса Алексеева, который вырос чуть ли не в сильнейшего центра «Локомотива», и возвращение в сборную Сергея Шумакова. Последний раз он играл на Евротуре ещё будучи игроком «Сибири», а с тех пор успел поиграть сразу за четыре команды. Чего только за это время с ним не произошло.