Кучеров первый по очкам. Самые яркие моменты мастер-шоу НХЛ

За океаном прошёл первый день Всезвёздного уик-энда — традиционной звёздной забавы, которая с каждым годом вызывает всё больше вопросов. Кто-то требует реформировать это действо, кто-то и вовсе хочет отменить, но НХЛ нельзя отказать в умении организовать шоу для болельщиков, которые до отказа заполнили стадион в Сан-Хосе.

Конкурсы — это хоккей в своём наиболее концентрированном виде, когда все компоненты игры раскладываются отдельно и измеряются секундами, милями в час и итоговыми очками. И если сам Матч звёзд редко бывает похож на настоящую игру, то в «Суперскиллз», как правило, все стараются на совесть.



На этот раз НХЛ приготовила участникам 6 состязаний.

Василевский уступил лишь Лундквисту. Конкурсы мастерства и Матч звёзд НХЛ! LIVE Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о звёздном уик-энде в Сан-Хосе.

Самый быстрый игрок — Коннор Макдэвид (13,378 секунды)

По идее, этот конкурс вообще можно было не проводить, учитывая явное преимущество Коннора Макдэвида над всеми соперниками, но от возможности лишний раз показать крутость своей главной звезды лига не отказалась.



Перед этим состязанием вне конкурса пробежала свой круг олимпийская чемпионка в составе сборной США Кендалл Койн Скофилд, которая стала первой женщиной-участницей Всезвёздного уик-энда. Её результат (14,3) оказался вполне на уровне игроков НХЛ, а форвард «Аризоны» Клейтон Келлер и вовсе уступил ей 0,2 секунды.



«Это большая честь для меня. Надеюсь, это сломает некоторые барьеры», — сказала хоккеистка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

Победителем конкурса ожидаемо стал Коннор Макдэвид, опередивший на 0,2 Джека Айкела из «Баффало», и ставший трёхкратным победителем данного состязания.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Примечательно, что свой собственный рекорд трёхлетней давности (13,02) Макдэвид побить пока не может.

Контроль шайбы. Победитель — Джонни Годро (27,045 секунды)

Соревнование на лучшее владение клюшкой и шайбой состояло из нескольких упражнений. Сначала нужно было пройти «змейку», проведя шайбу между 10 оранжевых шайб, выстроенных в линию, затем объехать 8 конусов по хитрому зигзагу. В завершении требовалось пронести шайбу в нужную прорезь в установленных стендах и поразить пустые ворота.



Долгое время в этом конкурсе лидировал Патрик Кейн, чья попытка была первой. Опередить его удалось лишь представителю «Калгари» Джонни Годро, который оказался быстрее на полторы секунды.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube

Худший результат показал новичок из «Ванкувера» Элиас Петтерсон, крайне неудачно выполнивший свой подход.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Самая длинная серия сейвов. Победитель — Хенрик Лундквист (12 отражённых бросков)

Вратарский конкурс представлял особый интерес для российских болельщиков, поскольку участие в нём принимал Андрей Василевский. Каждому из восьми вратарей противостояли 9 полевых хоккеистов из команды другого дивизиона, но бросков могло быть и больше, чем 9. Попытка голкипера завершалась либо с 9-м броском, либо после пропущенного гола, если страж ворот действовал особенно удачно.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Начинал конкурс представитель Западной конференции Пекка Ринне, но его серия «спасений» составила жалкие 2 броска. Вышедший следом Василевский показал класс, отбив 8 выстрелов подряд, и лишь последний, девятый бросок от защитника «Коламбуса» Сета Джонса оказался голевым.



«Васи воспринимает этот конкурс всерьёз. Он один из самых конкурентных парней, которых я знаю», — с улыбкой сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, которому предстояло чуть позже биться в конкурсе на самый сильный бросок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Гибсон, Холтби, Дубник, Ховард и Флёри не смогли опередить россиянина. Оставался лишь Хенрик «король» Лундквист, который подтвердил свой статус, отбив 12 бросков подряд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Лучший распасовщик. Победитель — Леон Драйзайтль (1 минута и 9 секунд)

Этот конкурс отчасти напоминал соревнование на контроль шайбы, потому что тоже состоял из нескольких этапов. Сначала участникам требовалось отдать пас на клюшку трём манекенам, затем следовало попасть в броском через преграду в четыре маленьких воротца. Завершалось состязание требованием поразить четыре электронные мишени, которые внезапно загорались в произвольном порядке.



Хуже всех в этом конкурсе выступил Микко Рантанен — одно из открытий регулярного чемпионата (2 минуты и 17 секунд). Форвард «Колорадо» проиграл предпоследнему результату почти 20 секунд, а победителю уступил больше минуты, причём тяжелее всего ему дались пасы картонным «игрокам».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Победителем же стал «нефтяник» Леон Драйзайтль, который прошёл дистанцию без явных неудач.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Эдмонтона».

Самый сильный бросок. Победитель — Джон Карлсон (102,8 мили в час)

«Конкурс имени Здено Хары» без знаменитого словака выглядел не слишком интересным. Лишь двое участников смогли добраться до показателя в 100 миль в час — это были победитель Джон Карлсон и местный любимец Брент Бёрнс. Обидчик Василевского Сет Джонс выстрелил на 95,1 милю в час, а Стэмкос занял последнее, четвёртое место с результатом в 93,1 мили в час.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Точность броска. Победитель — Давид Пастрняк (11,3 секунды)

Завершало конкурсную программу соревнование «стрельбы по тарелочкам». Требовалось поразить пять мишеней за минимальное количество времени, причём в качестве мишеней на этот раз использовались шаржированные потреты самих участников Матча звёзд.

Победителем оказался Давид Пастрняк, вышедший для свой попытки самым первым. Никита Кучеров, на которого мы все надеялись, долго не мог найти нужный темп, и показал шестой результат. «Ничего. Шестой в конкурсе, зато первый в списке бомбардиров», — подбодрил россиянина официальный «твиттер» «Тампы».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

А главной «зажигалкой» в этом конкурсе стал Остон Мэттьюс, который во время выполнения своей попытки снял свой собственный свитер, под которым оказался номер Патрика Марло — одного из бывших нападающих «Сан-Хосе», который всю карьеру отыграл за «Шаркс». Так Мэттьюс обеспечил себе сумасшедшую поддержку калифорнийских болельщиков, но выступил, в итоге, хуже всех — 31 секунда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.