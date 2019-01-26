Почему не нужно смотреть Матч звёзд НХЛ. Панарин всех предупреждал

НХЛ – впереди планеты всей? Но только не на Мастершоу Матча звёзд. Звёзды лиги не стали что-то придумывать и проявлять фантазию, чтобы порадовать болельщиков. Раньше такого не было.

Правильно говорил Артемий Панарин два месяца назад, когда обсуждал матч звёзд с Александром Радуловым в прямом эфире в «Инстаграме». «По моему мнению, это шняга вообще, если честно. Приезжаешь, три дня там ходишь, фигнёй занимаешься, расписываешься. Для меня это никакого авторитета не имеет. Там выбирают реально не лучших. Я в том году думал, какую отмазку искать, чтобы не позвали. Я бы сейчас лучше в Майами поварился, подготовился к следующим играм, чем там непонятно чем заниматься. Литрбол там начинается… А мы с Бобом договорились: в Майами полетим – покайфуем».

Панарин: Матч звёзд НХЛ — это шняга, я бы лучше в Майами поварился

Мэттьюсу – отлично, остальным — неуд

Пока Панарин кайфует в Майами, Овечкин отказывается от участия в этом мероприятии, а те, кто поехал в Сан-Хосе, откровенно профилонили. Только нападающему «Торонто» Остон Мэттьюс хоть что-то постарался придумать — чтобы завоевать любовь фанатов «Шаркс», он вышел на конкурс по точности в джерси легенды «Сан-Хосе» Патрика Марло, который теперь выступает за «Мэйпл Лифс». На безрыбье Мэттьюсу можно поставить даже отлично, за старания.

Остальным – однозначно неуд. А ведь фантазии есть, где разгуляться – Сан-Хосе – столица Кремниевой долины, и на худой конец, можно было нарядиться в компьютерщика в толстых очках, или выйти на лёд с клавиатурой вместо клюшки, или переодеться роботом. Но очевидную тему обыграли только в рекламном ролике в стиле заставки сериала «Кремниевая долина».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

Тот же Макдэвид мог придумать что-то, например, костюм Макдэвидмена. У капитана «Эдмонтона» третий год подряд нет соперников в скорости, и конкурс на самый быстрый круг давно превратился в формальность. Можно было как-то его разнообразить.

Организаторы пригласили девушку – американскую хоккеистку, олимпийскую чемпионку Кендалл Койн, да и то только потому, что надо было заменить кем-то Натана Маккиннона. Форвард «Колорадо» приехал в Сан-Хосе, чтобы избежать дисквалификации, но в самом Матче звёзд участия не примет – у него травма ноги. «Перелома нет, но нога у меня опухшая, я не собираюсь нагружать её на Звёздном уик-энде. Мне нравится быть здесь…», — тут Маккиннон запнулся, а затем продолжил. – «Меня бы дисквалифицировали, поэтому пришлось сюда ехать. Но мне всё равно нравится приезжать на Матч звёзд. Получу свою джерси и сделаю пару фотографий».

В остальном же можно было только посмеиваться за неудачными попытками на конкурсах. Например, тот же Элиас Петтерссон, которому прочат приз лучшему новичку сезона, с большим трудом смог пройти испытание на обводку.

И только маскоты отдувались за всех. Больше всего, конечно, отжигал Гритти – талисман «Филадельфии», который демонстрировал любовь к Колду Жиру, вклинивался в кадр во время интервью игроков и выиграл забег на скорость. Но и остальные старались не отставать.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Gritty.

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Мастершоу НХЛ уже не весёлое, а в КХЛ продолжают зажигать

Раньше такого не было, и хоккеисты тщательно готовились к матчу звёзд. В 2009 году Александр Овечкин и Евгений Малкин показали, что между ними нет никакой вражды. Александр вышел на исполнение буллита в смешной шляпе и с двумя клюшками, а Малкин выступил в роли помощника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Майка Коммито.

Конкурс на лучший буллит не проводят с 2016 года, и в тот последний раз игроки оторвались по-настоящему. Три года назад Брент Бёрнс стал персонажем «Звёздных войн» Чубаккой, Пекка Ринне вышел отбивать бросок Евгения Кузнецова гитарой, а не клюшкой, Пи Кей Суббэн переодевался в Яромира Ягра.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

А помните, как не раз шутили над Филом Кесселом во время драфта Всех звёзд? Его проводили с 2011 по 2015 год. В первом сезоне Кессела выбрали последним под всеобщий смех, а в 2015 году его прямо во время драфта обменяли на Тайлера Сегина. А как болельщики протащили кандидатуру тафгая Джона Скотта не просто в состав Матча звёзд-2016, но ещё и в капитаны Тихоокеанского дивизиона? Это не на шутку разозлило лигу, которая приложила все усилия, чтобы не дать сыграть хоккеисту, который за всю карьеру забил пять голов, а в том сезоне постоянно сидел в запасе. Сделать это не получилось, в итоге Скотт стал MVP и главным ньюсмейкером Матча звёзд-2016.

Зато в КХЛ продолжают устраивать настоящее шоу. Чего только стоит танец Юлиуса Гудачека с нападающим Женской лиги Николь Чупковой? А буллит мячом от Дмитрия Сычёва? Сергей Широков проявил изобретательность даже в хоккейном биатлоне, отказавшись поражать мишени, ну а Мэтью Майоне исполнением песни под гитару и вовсе прославился на весь мир.

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Матч звёзд для НХЛ остаётся прекрасной возможностью заработать – это мероприятие привлекает большие спонсорские деньги, но из него окончательно пропала выдумка. Лиге надо что-то менять, или такими темпами от участия в нём будут отказываться всё больше игроков, и интерес болельщиков пропадёт окончательно.

