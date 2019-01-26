Месяц до дедлайна в НХЛ. Кого обменяют на Востоке?

Месяц перед дедлайном переходов в НХЛ – жаркая пора. Клубы разбиваются на покупателей и продавцов и пытаются либо усилить состав перед плей-офф, либо получить активы для дальнейшего строительства команды. В Восточной конференции в первую очередь можно ждать распродаж от «Рейнджерс» и «Оттавы». У команды из «Нью-Йорка» в составе имеются крепкие игроки на любой вкус, у «Оттавы» — звёзды из первого звена с заканчивающимися контрактами. Бомба может рвануть и в «Коламбусе», в общем, «Юрьев день» на Востоке обещает быть не менее интересным, чем на Западе.

Месяц до дедлайна в НХЛ. Кого обменяют на Западе? Последний день переходов обещает быть жарким.

Статистика: 35 матчей, 8 голов, 16 передач

Контракт: $ 4,5 млн, НСА этим летом, нет запрета на обмен.

31-летний Цуккарелло провёл в «Рейнджерс» всю карьеру, но, вероятнее всего, покинет команду. Его любят болельщики, но в этом сезоне его результативность сильно упала, плюс подходит к концу срок соглашения. В перестройку команды он явно не впишется, зато может стать неплохим джокером в плей-офф для клубов, которые рассчитывают выиграть Кубок. В числе претендентов называют, в частности, «Нэшвилл».

Статистика: 19 побед в 34 матчах, КН 2,91, %ОБ 90,4

Контракт: $ 7,425 млн, НСА этим летом, запрет на обмен.

После инцидента в «Тампе» и последовавшего отстранения на один матч возможный обмен Бобровского стал более реальным. Инсайдеры говорят, что голкипер готов отказаться от запрета на обмен и, вероятно, уже обсуждал со своим агентом список клубов, куда он готов перейти. Какая-то ясность должна наступить после того, как «Коламбус» выйдет из отпуска.

«Блю Джекетс», тем временем, в четырёх из последних шести матчей оставляли Сергея в запасе. Его статистика в этом году не блещет, но все знают, на что способен Бобровский, когда играет в полную силу.

Пять команд НХЛ, куда могут обменять Бобровского Он настолько хочет уйти, что даже не сидит на скамейке.

Статистика: 46 матчей, 19 голов, 34 передачи

Контракт: $ 6 млн, НСА этим летом, нет запрета на обмен.

У Панарина аналогичная ситуация, но Ярмо Кекяляйнен ещё не теряет надежд подписать с нападающим долгосрочный контракт. «Коламбус» готов предложить ему зарплату в $ 9-10 млн, Артемий – главная звезда и лучший бомбардир, вокруг которого можно строить команду. Местные предприниматели присоединились к уговорам, предлагая россиянину то пожизненный запас водки, то бесплатные услуги стоматолога.

Панарин пока не отказывается совсем, но и не готов вести какие-либо переговоры. В мини-отпуске он встретится со своим агентом Дэном Мильштейном, чтобы ещё раз обсудить дальнейшие действия. Если Артемий скажет «Блю Джекетс» окончательное «нет», вероятность обмена в дедлайн резко возрастёт.

Артемий Панарин Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Статистика: 48 матчей, 15 голов, 8 передач

Контракт: $ 3,975 млн, НСА этим летом, частичный запрет на обмен.

В «Филадельфии» сейчас не так много игроков, которым обмен не грозит ни под каким соусом. Среди прочих самый большой интерес вызывает Симмондс, потому что обладает всеми качествами, которые особо ценятся в плей-офф, – он умеет забивать, подходит для первого или второго звена, незаменим на пятачке и известей своей жёсткостью.

Желающих заполучить такого игрока немало, потому что он везде хорошо впишется. К нему проявляют интерес «Нэшвилл», «Торонто», «Калгари» и «Бостон», этот список можно продолжать.

Статистика: 41 матч, 20 голов, 27 передач

Контракт: $ 6 млн, НСА этим летом, нет запрета на обмен.

У всей первой тройки «Оттавы» контракты заканчиваются этим летом. Дюшейн ещё не определился, хочет ли он остаться, но должен сделать это в ближайшие недели. «Сенаторз», безусловно, хотят сохранить второго бомбардира команды, но в противном случае нет смысла отпускать его летом, не получив ничего взамен. «Источник сказал мне, что если переговоры зайдут в тупик, его обменяют», — написал в своей колонке обозреватель The Athletic Крэйг Кастенс.

Дюшейн – великолепный центр, который не снижает планку на протяжении всей карьеры. Единственный его минус в глазах тех, кому нужно усиление к плей-офф, — у него практически нет кубкового опыта (восемь матчей за 10 лет).

Статистика: 50 матчей, 22 гола, 28 передач

Контракт: $ 7,35 млн, НСА этим летом, нет запрета на обмен.

Лучший бомбардир «Оттавы» недавно признался, что хотел бы остаться в команде, но пока раздумывает над предложением, которое ему сделали. Предложение более чем щедрое — 8 лет с зарплатой $ 8,5-9,5 млн. Стоун проводит лучший сезон в карьере, и он хорош не только в атаке, но и в обороне, что делает его особенно ценным активом.

Среди руководителей клубов сложилось мнение, что «Оттава» в итоге продаст либо Стоуна, либо Дюшейна. Открытым остаётся вопрос – кого именно и куда.

Как Свечников стал шайбой. Никто в НХЛ не празднует так, как «Каролина» Они поняли, что хоккей должен быть весёлым. И понеслось.

н. Майкл Ферланд («Каролина»)

Статистика: 41 матч, 13 голов, 12 передач

Контракт: $ 1,75 млн, НСА этим летом, нет запрета на обмен.

О том, что Ферланд скоро покинет «Каролину», говорят уже давно, но после обмена Нино Нидеррайтера из «Миннесоты» это стало практически свершившимся фактом. Он является одним из лучших нападающих «Харрикейнз», но проблема в том, что клуб не может договориться с ним по условиям нового контракта. С учётом небольшой зарплаты, Ферланда в дедлайн оторвут с руками. «Джим Рутерфорд всегда активен в дедлайн, насколько я слышал, он заинтересован в приобретении Ферланда, если сделка будет выгодной. Но «Питтсбург» не единственный, силовые форварды вроде Ферланда или Симмондса желанны в любом сильном клубе», — написал в своей колонке инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Майкл Ферланд Фото: Grant Halverson/Getty Images

з. Дуги Хэмилтон («Каролина»)

Статистика: 50 матчей, 8 голов, 11 передач

Контракт: $ 5,75 млн, НСА в 2021 году, нет запрета на обмен.

В «Каролине» наблюдается перебор защитников, и Дон Уоделл готов расстаться с кем-то из первых двух пар, за исключением Джейкоба Слэвина. Зависит от того, кто больше приглянется покупателю. Среди основных кандидатов на обмен Дуги Хэмилтон, который проводит неплохой сезон. Взамен «Каролина» рассчитывает получить забивного форварда для топ-6. Недавно на матчах «ураганов» видели скаутов «Торонто», которые просматривали игроков обороны.

Статистика: 39 матчей, 10 голов, 23 передачи

Контракт: $ 5,175 млн, НСА этим летом, нет запрета на обмен.

Габаритный центрфорвард для третьего звена под плей-офф. Он надёжен, отрабатывает в меньшинстве и статистически проводит лучший сезон в карьере. Летом на него будет спрос на рынке свободных агентов, а сейчас он является лакомым кусочком в качестве «арендованного игрока». Крэйг Кастенс отмечает, что в Хейзе заинтересованы «Бостон» и «Виннипег».

Статистика: 39 матчей, 8 голов, 6 передач

Контракт: $ 5 млн, НСА этим летом, частичный запрет на обмен.

«Питтсбург» рассчитывал, что Брассар усилит центральную линию команды, но за год его игра принесла одни разочарования. Попытки расшевелить форварда, который ещё несколько лет назад набирал по 50-60 очков за сезон, успехом не увенчались. Смысла и дальше держать его в составе нет никакого. В переходе Брассара заинтересованы «Даллас» и «Коламбус», причём Кекяляйнен уже начал переговоры с «Питтсбургом».