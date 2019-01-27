Кросби сделал подарок болельщикам Овечкина. Лучшие моменты Матча звёзд НХЛ

Лундквист отыграл на ноль, но лучшим признали не его.

В Сан-Хосе прошёл очередной Матч всех звёзд НХЛ, завершив программу праздничного уик-энда. Если субботние конкурсы можно было назвать триумфом Коннора Макдэвида, который в очередной раз с большим отрывом выиграл конкурс на скорость, то воскресенье стало «днём старичков». Сидни Кросби и Хенрик Лундквист показали, кто в доме пока ещё хозяин.

Открывал звёздный турнир полуфинал Запада, в котором встречались команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Несмотря на максимально дружеский и товарищеский настрой, особой борьбы не получилось — первый период зафиксировал кошмарный счёт 7:1 в пользу команды, где главную партию играли представители «Колорадо» и Патрик Кейн.

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског стал автором хет-трика, его одноклубник Микко Рантанен сделал дубль, а Кейн набрал 3 (2+1) очка.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Лишь при счёте 10:1 тихоокеанцы, игравшие, по сути, на домашней площадке, немного встрепенулись. Джонни Годро и «акулы» Карлссон и Бёрнс сделали счёт чуть более приличным, но расстройства болельщиков это не снизило.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

Макдэвид вновь старался как мог, но второй день подряд стать главным действующим лицом ему не удалось. Коннор закончил свой матч с «-3» в графе показателя полезности, а забить ему не удалось из-за героизма вратаря Девана Дубника.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Восточная битва Атлантического дивизиона, где выступали наши Андрей Василевский и Никита Кучеров, получилась чуть более упорной. Уже на 15-й секунде российского голкипера «Тампы» пробил тот, кому суждено было стать главной звездой вечера - Сидни Кросби.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

Настоящим украшением игры стал трюк Стивена Стэмкоса, который забил гол, поместив свою клюшку между ног. Этот гол помог «Атлантическим» сравнять счёт, но уйти при равенстве цифр на перерыв всё же не получилось — защитник из «Коламбуса» Сет Джонс вывел Столичных вперёд, 3:2.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Свой момент был и у Никиты Кучерова, который выходил один на один и решил бросить подкидкой. Голкипер соперников Брейден Холтби смог отразить шайбу, а после матча отдал должное российскому бомбардиру.

«Я думал о том, что Никита не будет забивать между щитков, как и во время конкурсов вчера. Кучеров очень креативный форвард. Он один из лучших, если не лучший, игрок в НХЛ прямо сейчас. Мы много играли против него, я безумно его уважаю. Мне кажется, что Кучерова очень сильно недооценивают. Он не получает должного внимания и уважения, по крайней мере, со стороны СМИ», — заявил Холтби.

Дивизион Овечкина победил в Матче звёзд НХЛ, Кросби стал MVP! Как это было Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о звёздном уик-энде в Сан-Хосе.

Усилиями Кросби и Джонса команда Столичного дивизиона одержала верх и вышла в финал.

Финальный матч звёздного турнира вышел не вполне обычным. Главным сюрпризом был «сухарь» голкипера, которому удалось ничего не пропустить в Матче звёзд — его автором стал Хенрик Лундквист. Свой 10-минутный период вратарь Столичного дивизиона отыграл безупречно, отразив все 6 бросков по воротам.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Дубли Кросби, Мэтью Барзала и Кэма Аткинсона помогли команде из Восточной конференции одержать итоговый успех.



Победителем Матча звёзд стала команда Столичного дивизиона, капитаном которой должен был быть Александр Овечкин. По иронии судьбы, лучшим хоккеистом признали многолетнего принципиального соперника Сидни Кросби, который подарил шайбу юному фанату Великой восьмёрки — это стало лучшим итогом нынешней звёздной забавы.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Сегодня было очень весело. Я не стремился выиграть машину, которую вручают самому ценному игроку, но было интересно. Могу ли я выиграть «Селке Трофи» — приз лучшему форварду оборонительного плана? Мне приятно, что меня имеют в виду. Я хочу быть известным, как игрок, который несёт ответственность и за оборону, для меня это важно. Как я ощущаю себя лучшим хоккеистом в мире? Рад, что до сих пор остаюсь частью этих споров. Пока обо мне говорят в таком ключе, я чувствую себя хорошо», — с улыбкой заявил Кросби.