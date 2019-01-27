Россия, которой уже не будет. Эту команду убила НХЛ

Долго горевать по Кубку мира, который в очередной раз впал в летаргический сон, точно не стоит. Искусственный турнир с двумя странными командами без флага и гимна, да ещё и в крайне неудачные сроки – так себе предмет для оплакивания. Предсезонка, запакованная НХЛ в яркий фантик, не более того. Но если был от Кубка мира какой-то прок, то заключал он в уникальном шансе увидеть всех сильнейших игроков в одном месте. Да, в не лучшей форме, но желать чего-то большего в условиях явного кризиса международного хоккея не приходится.



К 2020 году топ-русские вроде Малкина и Овечкина ещё не вступят в ветеранский возраст, а парни «новой школы» уже выйдут на свой карьерный пик. Возможно, такого пересечения мы не увидим ещё очень-очень долго. На Олимпиаде в Сочи своё слово должны были сказать дети 80-х, но с давлением они не справились, а за спинами поддержки толком не оказалось. На Кубке мира-2016 впервые мы увидели микст из поколений, но Кузнецов с Кучеровым находились на взлёте, явно не достигнув своей максимальной высоты.



НХЛ и профсоюз игроков пожертвовали Кубком мира в процессе переговоров о новом коллективном соглашении, и даже не моргнули глазом. Какую команду заокеанские боссы убили, так и не дав ей родиться? Мы предлагаем свою версию состава сборной России на Кубок мира-2020, которому не суждено превратиться в что-то большее, чем виртуальный проект.

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Вратари

Сложно представить, что должно случиться, чтобы к осени 2020 году в коллекции трофеев Андрея Василевского не было ни одной «Везины». Не в этом, так в следующем сезоне вратарь «Тампы» должен быть задокументирован как сильнейший на планете. На Кубке мира он был бы первым номером сборной России и тем человеком, который может вытащить на своём горбу даже самый безнадёжный матч.

Зимой 2019 года двукратный обладатель «Везины Трофи» переживает не лучшие времена. Он пропускает больше обычного, не может найти общий язык с Джоном Тортореллой и становится жертвой клубных санкций. Но через полтора года всё могло бы измениться. Предстоящим летом Бобровский наверняка подпишет новый долгосрочный контракт (с «Коламбусом» или нет – неважно), что позволит его игре устаканиться.

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Илья Сорокин

В том, что Семён Варламов и в 32 года останется вратарём уровня НХЛ, особых сомнений нет. Не в «Колорадо», так в другом клубе сильнейшей лиге мира он будет получать игровую практику. Но на роль третьего вратаря на Кубок мира было бы логичнее позвать кого-то помоложе. Например, Илью Сорокина, который исколесил всевозможные международные турниры, а весной 2020 года у него заканчивается контракт с ЦСКА. Он мог бы совместить поездку в НХЛ с участием в Кубке мира, но Гэри Бэттмен оказался против.

Защитники

В 2016 году именно так выглядела первая пара сборной России на Кубке мира. Это они выходили на лёд против Сидни Кросби и других звёзд мирового хоккея. Да, ни тот, ни другой не идеальны. Никита Зайцев, будучи ведущим защитником «Торонто», вымучивает каждое набранное очко. Атакующего защитника мирового уровня из него так и не выросло. Дмитрий Орлов, напротив, хорош в атаке, но слишком уж склонен к чудачествам в своей зоне. Впрочем, чемпионы мира среди молодёжи идеально друг друга дополняют.

Да, здесь и сейчас Вячеслав Войнов не играет в хоккей, о нём все забыли, а прошлый Кубок мира он пропустил из-за дисквалификации НХЛ. Скорее всего, в этом сезоне мы Войнова на льду не увидим, но даже после столь длительной паузы он останется топ-защитником по меркам нашей сборной. Рано или поздно точка в его деле должна быть поставлена. Место рядом с Войновым мог бы занять один из самых перспективных защитников НХЛ Иван Проворов. Предконтрактный год ему даётся тяжело, но это вполне можно назвать плановым испытанием.

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Михаил Сергачёв – Владислав Гавриков

Когда Михаил Сергачёв только пробивался в НХЛ, его атакующий потенциал скауты оценивали на уровне чуть ли не Фетисова. В этом сезоне в «Тампе» принялись его переделывать, делая акцент на оборону. Тем не менее, в паре с элитным «домоседом» Владиславом Гавриковым именно он мог быть ведущим защитником. Гавриков, в свою очередь, одной ногой в НХЛ, и что-то нам подсказывается, за океаном он не потеряется.

Никита Задоров

На роль седьмого защитника выбор мог быть достаточно широкий. Здесь вам и Богдан Киселевич, чья дальнейшая судьба в НХЛ пока покрыта туманом, и Игорь Ожиганов. Мог на эту вакансию претендовать и Никита Нестеров, который не скрывает планы вернуться в Америку. Но мы бы остановились на русском крушителе Никите Задорове. Таких здоровяков у нас наперечёт, для разнообразия самое то.

Нападающие

Выиграв Кубок Стэнли, Александр Овечкин сбросил с плеч многотонный груз. Теперь он может сосредоточиться на том, чтобы выиграть со сборной что-нибудь серьёзнее чемпионата мира. В Пекине ему будет уже 35, и неизвестно, как поведёт себя тело самого великого русского бомбардира. А вот на Кубке мира рядом с напарником по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым он мог бы хлопнуть дверью перед лицом международного хоккея. Третьим к ним идеально вписался бы Владимир Тарасенко. Быть может, это выглядит авансом для игрока, который уже второй год не играет на своём уровне. Но кто знает, быть может, именно такого центра как Кузнецов все эти годы и не хватало Тарасенко в «Сент-Луисе»? Увы, после отмены Кубка мира мы об этом вряд ли узнаем.

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После чемпионата мира в Кёльне, где на несколько матчей объединилось звено Панарин – Кузнецов – Кучеров, не покидало ощущение, что мы стали свидетелями союза супергероев. Уже тогда было понятно, что следующий раз они сыграют вместе ой как нескоро. Это могло бы произойти на Кубке мира-2020, но есть и другой гипотетический сценарий. Дабы не разбивать вашингтонскую связку, к Панарину с Кучеровым отправился бы другой Евгений — Малкин. Хуже бы точно не стало. Каждый в этом сочетании мог бы и создать для себя момент, и хладнокровно сыграть в завершении. Дух захватывает от того, что натворили бы эти трое вместе. Теперь же остаётся надеяться, чтобы игроков НХЛ отпустили на Игры в Поднебесной, а здоровье позволило Малкину дожить до Пекина в ранге суперзвезды.

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Никита Гусев – Артём Анисимов – Евгений Дадонов

Владислав Наместников с переездом из Флориды в Нью-Йорк притормозил в развитии. Вадим Шипачёв уже вряд ли по-настоящему вернётся в сборную, не считать же за камбэк вызов на ничего не значащий этап Евротура. Вот и получается, что других кандидатов на роль центра третьего звена кроме Артёма Анисимова у нас толком-то и нет. Он мог бы страховать бывшую суперсвязку из СКА Гусев – Дадонов. Никита, если не случится чего-то экстраординарного, уже следующий сезон начнёт в НХЛ. Сумеет ли он там закрепиться – другой вопрос, но набор качеств и сейчас позволяет ему рассчитывать на участие в турнире уровня Кубка мира.

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Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Радулов

«Что? Опять Телегин с Андроновым?», — воскликнут наши читатели. Но проблем с центрами никто не отменял, а энергичных электричек круче Телегина, курсирующих по флангу, в России так и не выросло. В 28 лет он не должен потерять ни в скорости, ни в агрессии. Сергея Андронова и вовсе активно зазывают в НХЛ, что, как-никак, показатель. Кому-то покажется удивительным присутствие в четвёртом звене Александра Радулова, но, во-первых, ему к тому времени будет уже 34 года, а во-вторых, с его заряженностью не так уж важна нумерация сочетания. Радулов с Телегиным умотали бы на Кубке мира любого.

Как правило, тринадцатым нападающим делают либо игрока универсального, способного заткнуть любую дырку в протекающей бочке, либо кого-то помоложе, чьё игровое время можно в случае чего ограничить. С одной стороны, Кирилл Капризов уже сейчас один из лучших форвардов страны, олимпийский чемпион и вообще автор золотого гола в Пхёнчхане. Однако почти всем вингерам он уступает. В идеальном мире новокузнечанин мог бы занять место в четвёртом звене, но мы же знаем, что концепт сборной России несколько иной. К слову, сезон-2020/21 с большой долей вероятности Капризов начнёт в «Миннесоте».

