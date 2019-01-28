«Кайфую от каждого матча!». Молодой вратарь «Адмирала» готов покорить КХЛ

Корреспонденты «Чемпионата» пообщались во Владивостоке с вратарём «Адмирала» Никитой Серебряковым. 23-летний голкипер рассказал о методах работы нового тренера вратарей «моряков», жизни на Дальнем Востоке, общении с Бобковым и Третьяком и любви к морепродуктам.

«Рад, что наконец-то стал первым номером»

— Для вас это первый полноценный сезон в КХЛ. Какие ощущения?

— Не сказал бы, что мне тяжело психологически. С такой нагрузкой справляться гораздо интереснее. Хорошо, когда много играешь и получаешь нагрузку. Я очень рад, что наконец-то стал первым номером, а тренеры мне доверяют. Стараюсь в каждом матче оправдывать их доверие и сыграть хорошо. Очень много работаю.



— Как переносите постоянные перелёты и смену часовых поясов?

— Конечно, приятного здесь мало. Но такова наша работа. Стараемся больше отдыхать и восстанавливаться.

— Тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский – самый молодой в лиге. Как с ним работается?

— Не смотрю на возраст, просто работаю каждый день.



— Вне льда время вместе проводите?

— У нас не так много времени для этого. Работаем на льду, а затем домой, к семье.



— Что-то нового принёс для вас этот тренер?

— Каждый новый тренер преподносит что-то новое. Поэтому изменения в тренировочном процессе есть. Я убеждён, что есть чему поучиться абсолютно у каждого человека.



— В этом сезоне вы провели почти 40 матчей…

— Рад, что много играю, с усталостью справляюсь. Получаю удовольствие от хоккея.

Не сказал бы, что мне тяжело психологически. С такой нагрузкой справляться гораздо интереснее. Хорошо, когда много играешь и получаешь нагрузку.

«Не получил приглашения на свадьбу Третьяка»

— Какие у вас отношения с Антоном Красоткиным?

— У нас дружеские отношения. Хорошо общаемся, если надо, помогаем друг другу.



— С Максимом Третьяком, которого постоянно мучают вопросами про дедушку, вы тоже успели поиграть.

— Да, успел, нас было четверо в команде, не лучшее время, но это опыт. Максу удачи, он трудолюбивый.



— Поддерживаете с ним контакт?

— Да, иногда общаемся, переписываемся.



— Какой матч получился для вас самым запоминающимся?

— Зачем их запоминать, я кайфую от каждого, радостно побеждать самого себя, справляться с трудностями. Матч сыгран, проанализирован, наступает новый день – новая работа над собой!

— А когда отразили 57 бросков в матче с «Нефтехимиком»?

— Это мне только потом сказали. Я, если честно, сначала даже не поверил. Не распыляюсь в таких случаях, понял, что такую энергетику нужно накапливать только в себе. Идём дальше.



— То есть когда отражаешь 57 бросков, это не ощущается?

— Нет (улыбается).



— Что опаснее: 57 бросков от «Нефтехимика» или 25 от условного СКА?

— Страх — это то, что придумали люди. У меня нет авторитетов на льду, я уважаю всех, игры всегда складываются по-разному, я должен быть в тонусе, чтобы не подвести свою команду.

«В Балашихе помню трибуны, раздевалки, даже охранников!»

— Вы сыграли два матча за «Сахалин» в Азиатской лиге. Осталось в памяти?

— Для меня это был интересный опыт. Когда я туда собирался, то была пауза в пять дней. Я прилетел, оставалось три дня выходных, и я не знал, что мне делать. Там совсем другой турнир, много пауз между матчами. В итоге получил игровую практику и вернулся обратно.



— По Балашихе, в которой долго играли, не скучаете?

— Не, а зачем скучать? (Улыбается.) Сейчас я играю за «Адмирал». Но, когда приезжал туда со своей командой, испытывал приятные чувства. Помню трибуны, раздевалки, даже охранников!



— То есть охранники не поменялись?

— Да, некоторые остались с тех времён. Но погулять по городу особо не получилось. Потренировались, отдохнули, а на следующий день игра.



— Вы успели поработать с Олегом Знарком.

— По школе меня привлекали в первую команду, там пересекались. Я считаю, что Олег Валерьевич – хороший специалист, который многое повидал и выиграл. Причём как на клубном уровне, так и на уровне сборной.

Нравится, как играют Сергей Бобровский, Андрей Василевский, который проводит хороший сезон. Ещё назову Марка-Андре Флёри. Это ребята, которые близки мне по стилю.

«Стараюсь не концентрироваться на игроках, а играть по шайбе»

— Есть соперники, на которых настраиваетесь по-особенному?

— Нет, я на каждый матч настраиваюсь. Чего-то принципиального для меня нет.



— Даже на «Амур»?

— Формируется общий настрой, чувствуется драйв трибун. А я лично себя отдельно не накручиваю.



— Продолжаете ли общаться с Игорем Бобковым, который сейчас играет за «Авангард»?

— Да, продолжаем. Поздравляем друг друга, поддерживаем.



— Он для вас как старший товарищ?

— Наверное, да (смеётся).

— Большой!

— В прямом смысле этого слова (смеётся).



— Есть ли в лиге форварды, против которых вам особенно сложно играть?

— Конечно. В КХЛ хватает мастеров, каждый может сделать что-то неординарное. Тот же Умарк, Гусев, Дацюк. Этот список можно продолжать. Но я стараюсь не концентрироваться на игроках, а играть по шайбе.



— Есть игрок, которого вы можете определить по броску? Может, Сергей Мозякин?

— Когда Сергей бросает – это чувствуется.



— За кем особенно следите в НХЛ чья игра нравится?

— Могу подсмотреть у кого-то небольшие нюансы, какие-то движения. Нравится, как играет Сергей Бобровский, Андрей Василевский, который проводит хороший сезон. Ещё назову Марка-Андре Флёри. Это ребята, которые близки мне по стилю.



— У вас был один «сухарь» в матче с «Амуром». Пора оформлять второй?

— Честно говоря, я не задумываюсь, чтобы непременно сыграть на ноль. Для меня главное, чтобы команда выиграла. Хочу помогать «Адмиралу» побеждать и добывать по два очка. Всё остальное – приятные бонусы.

«Просыпаешься во Владивостоке, и постоянно солнечная погода»

— Быстро привыкли во Владивостоке к специфическому климату, еде?

— Привык почти сразу. Мы с женой очень любим морепродукты, поэтому нам здесь очень нравится.



— К примеру, на улице зима, а на улице нет снега.

— Это да. Немного непривычно, но мне нормально. Зато каждый день светит солнце. Пасмурных дней почти не бывает. Просыпаешься и постоянно солнечная погода. Гормон радости не бывает лишним.

Честно говоря, я не задумываюсь, чтобы непременно сыграть на ноль. Для меня главное, чтобы команда выиграла. Хочу помогать «Адмиралу» побеждать и добывать по два очка. Всё остальное – приятные бонусы.

— В соседние страны не ездили?

— Хотели поехать в Корею на Новый год, но не получилось. Если есть пара дней выходных, то стараемся выбираться в город или на природу, попрактиковать медитацию. И, конечно, выспаться. Это самое главное.

— В Москве бываете?

— Редко, только когда московские игры. Тогда встречаюсь с друзьями, родственниками.