«Кайфую от каждого матча!». Молодой вратарь «Адмирала» готов покорить КХЛ

Корреспонденты «Чемпионата» пообщались во Владивостоке с вратарём «Адмирала» Никитой Серебряковым. 23-летний голкипер рассказал о методах работы нового тренера вратарей «моряков», жизни на Дальнем Востоке, общении с Бобковым и Третьяком и любви к морепродуктам.
«Рад, что наконец-то стал первым номером»
— Для вас это первый полноценный сезон в КХЛ. Какие ощущения?
— Не сказал бы, что мне тяжело психологически. С такой нагрузкой справляться гораздо интереснее. Хорошо, когда много играешь и получаешь нагрузку. Я очень рад, что наконец-то стал первым номером, а тренеры мне доверяют. Стараюсь в каждом матче оправдывать их доверие и сыграть хорошо. Очень много работаю.
— Как переносите постоянные перелёты и смену часовых поясов?
— Конечно, приятного здесь мало. Но такова наша работа. Стараемся больше отдыхать и восстанавливаться.
— Тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский – самый молодой в лиге. Как с ним работается?
— Не смотрю на возраст, просто работаю каждый день.
— Вне льда время вместе проводите?
— У нас не так много времени для этого. Работаем на льду, а затем домой, к семье.
— Что-то нового принёс для вас этот тренер?
— Каждый новый тренер преподносит что-то новое. Поэтому изменения в тренировочном процессе есть. Я убеждён, что есть чему поучиться абсолютно у каждого человека.
— В этом сезоне вы провели почти 40 матчей…
— Рад, что много играю, с усталостью справляюсь. Получаю удовольствие от хоккея.
Не сказал бы, что мне тяжело психологически. С такой нагрузкой справляться гораздо интереснее. Хорошо, когда много играешь и получаешь нагрузку.
«Не получил приглашения на свадьбу Третьяка»
— Какие у вас отношения с Антоном Красоткиным?
— У нас дружеские отношения. Хорошо общаемся, если надо, помогаем друг другу.
— С Максимом Третьяком, которого постоянно мучают вопросами про дедушку, вы тоже успели поиграть.
— Да, успел, нас было четверо в команде, не лучшее время, но это опыт. Максу удачи, он трудолюбивый.
— Поддерживаете с ним контакт?
— Да, иногда общаемся, переписываемся.
— Какой матч получился для вас самым запоминающимся?
— Зачем их запоминать, я кайфую от каждого, радостно побеждать самого себя, справляться с трудностями. Матч сыгран, проанализирован, наступает новый день – новая работа над собой!
— А когда отразили 57 бросков в матче с «Нефтехимиком»?
— Это мне только потом сказали. Я, если честно, сначала даже не поверил. Не распыляюсь в таких случаях, понял, что такую энергетику нужно накапливать только в себе. Идём дальше.
— То есть когда отражаешь 57 бросков, это не ощущается?
— Нет (улыбается).
— Что опаснее: 57 бросков от «Нефтехимика» или 25 от условного СКА?
— Страх — это то, что придумали люди. У меня нет авторитетов на льду, я уважаю всех, игры всегда складываются по-разному, я должен быть в тонусе, чтобы не подвести свою команду.
«В Балашихе помню трибуны, раздевалки, даже охранников!»
— Вы сыграли два матча за «Сахалин» в Азиатской лиге. Осталось в памяти?
— Для меня это был интересный опыт. Когда я туда собирался, то была пауза в пять дней. Я прилетел, оставалось три дня выходных, и я не знал, что мне делать. Там совсем другой турнир, много пауз между матчами. В итоге получил игровую практику и вернулся обратно.
— По Балашихе, в которой долго играли, не скучаете?
— Не, а зачем скучать? (Улыбается.) Сейчас я играю за «Адмирал». Но, когда приезжал туда со своей командой, испытывал приятные чувства. Помню трибуны, раздевалки, даже охранников!
— То есть охранники не поменялись?
— Да, некоторые остались с тех времён. Но погулять по городу особо не получилось. Потренировались, отдохнули, а на следующий день игра.
— Вы успели поработать с Олегом Знарком.
— По школе меня привлекали в первую команду, там пересекались. Я считаю, что Олег Валерьевич – хороший специалист, который многое повидал и выиграл. Причём как на клубном уровне, так и на уровне сборной.
Нравится, как играют Сергей Бобровский, Андрей Василевский, который проводит хороший сезон. Ещё назову Марка-Андре Флёри. Это ребята, которые близки мне по стилю.
«Стараюсь не концентрироваться на игроках, а играть по шайбе»
— Есть соперники, на которых настраиваетесь по-особенному?
— Нет, я на каждый матч настраиваюсь. Чего-то принципиального для меня нет.
— Даже на «Амур»?
— Формируется общий настрой, чувствуется драйв трибун. А я лично себя отдельно не накручиваю.
— Продолжаете ли общаться с Игорем Бобковым, который сейчас играет за «Авангард»?
— Да, продолжаем. Поздравляем друг друга, поддерживаем.
— Он для вас как старший товарищ?
— Наверное, да (смеётся).
— Большой!
— В прямом смысле этого слова (смеётся).
— Есть ли в лиге форварды, против которых вам особенно сложно играть?
— Конечно. В КХЛ хватает мастеров, каждый может сделать что-то неординарное. Тот же Умарк, Гусев, Дацюк. Этот список можно продолжать. Но я стараюсь не концентрироваться на игроках, а играть по шайбе.
— Есть игрок, которого вы можете определить по броску? Может, Сергей Мозякин?
— Когда Сергей бросает – это чувствуется.
— За кем особенно следите в НХЛ чья игра нравится?
— Могу подсмотреть у кого-то небольшие нюансы, какие-то движения. Нравится, как играет Сергей Бобровский, Андрей Василевский, который проводит хороший сезон. Ещё назову Марка-Андре Флёри. Это ребята, которые близки мне по стилю.
— У вас был один «сухарь» в матче с «Амуром». Пора оформлять второй?
— Честно говоря, я не задумываюсь, чтобы непременно сыграть на ноль. Для меня главное, чтобы команда выиграла. Хочу помогать «Адмиралу» побеждать и добывать по два очка. Всё остальное – приятные бонусы.
«Просыпаешься во Владивостоке, и постоянно солнечная погода»
— Быстро привыкли во Владивостоке к специфическому климату, еде?
— Привык почти сразу. Мы с женой очень любим морепродукты, поэтому нам здесь очень нравится.
— К примеру, на улице зима, а на улице нет снега.
— Это да. Немного непривычно, но мне нормально. Зато каждый день светит солнце. Пасмурных дней почти не бывает. Просыпаешься и постоянно солнечная погода. Гормон радости не бывает лишним.
Честно говоря, я не задумываюсь, чтобы непременно сыграть на ноль. Для меня главное, чтобы команда выиграла. Хочу помогать «Адмиралу» побеждать и добывать по два очка. Всё остальное – приятные бонусы.
— В соседние страны не ездили?
— Хотели поехать в Корею на Новый год, но не получилось. Если есть пара дней выходных, то стараемся выбираться в город или на природу, попрактиковать медитацию. И, конечно, выспаться. Это самое главное.
— В Москве бываете?
— Редко, только когда московские игры. Тогда встречаюсь с друзьями, родственниками.