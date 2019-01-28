Борьба за удобного соперника по плей-офф. Превью недели КХЛ

Запад

СКА: «Металлург» (г), «Барыс» (г), «Сибирь» (г)

Прогноз по очкам: 6 из 6



ЦСКА: «Динамо» Мн (д), «Ак Барс» (д), «Северсталь» (г)

Прогноз по очкам: 6 из 6



«Локомотив»: «Северсталь» (г), «Торпедо» (г), ХК «Сочи» (г)

Прогноз по очкам: 5 из 6



«Йокерит»: «Салават Юлаев» (г), «Сибирь» (г), «Барыс» (г)

Прогноз по очкам: 3 из 6



На прошедшей неделе в КХЛ произошла смена лидера, благодаря двум поражениям московских «армейцев» на первое место в лиге вышли их питерские одноклубники. Удержаться на вершине СКА будет нелегко, подопечным Ильи Воробьёва предстоит три непростых гостевых матча на Востоке, но питерцам по силам собрать в них максимум очков. ЦСКА же будет не так важно не отпустить СКА, сколько прийти в себя после оплеухи от «Барыса», так что от команды Игоря Никитина тоже стоит ждать стопроцентного результата.

У ЦСКА – комплекс Квартальнова? «Локомотив» не щадит лидера КХЛ Бывший главный тренер «армейцев» знает ключ к успеху в матчах с ЦСКА, выиграв у москвичей три встречи из трёх.

«Локомотив» и «Йокерит» отправятся на выезд по разным маршрутам, обе команды наверняка где-то недосчитаются очков, но диспозиция в таблице останется неизменной: ярославцы сохранят третье место на Западе, «шуты» останутся четвёртыми.

Фото: https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg/3.JPG?id=15486588470000001022%3B0%3B3&x-email=championat%4

«Динамо» М: «Динамо» Р (д), «Металлург» (д), «Адмирал» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6



«Спартак»: «Динамо» Р (г), «Ак Барс» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 4



«Витязь»: «Северсталь» (г), «Трактор» (г), «Автомобилист» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 6



ХК «Сочи»: «Нефтехимик» (г), «Слован» (г), «Локомотив» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6



Во второй четвёрке Запада продолжится борьба «Динамо» и «Спартака» за пятую строчку конференции. Оба московских клуба сыграют с рижанами, решающими свои важные задачи, а также встретятся с восточными грандами из Магнитогорска и Казани. Без поражений на неделе обойтись вряд ли удастся, но подопечные Владимира Крикунова могут немного оторваться от преследователей за счёт одной лишней игры.

«Витязь» накопил небольшой отрыв от «Сочи», идущего на восьмом месте, плюс у подольчан есть игра в запасе, это позволяет команде Валерия Белова чувствовать себя немного спокойнее. Но календарь на неделе у «Витязя» не из лёгких, предстоит три гостевых встречи, набирать очки будет совсем не просто. Южанам же, чтобы сбросить с хвоста рижское «Динамо», необходимо выигрывать при любых обстоятельствах, и для них будет очень кстати матч с развалившимся «Слованом». «Сочи» останется восьмым на Западе, но отставание от «Витязя» сократится.

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Западе С первой четвёркой на Западе давно всё ясно, а за восьмое место идёт ожесточённая борьба.

«Динамо» Р: «Динамо» М (г), «Спартак» (д), «Динамо» Мн (г)

Прогноз по очкам: 4 из 6



«Северсталь»: «Витязь» (д), «Локомотив» (д), ЦСКА (д)

Прогноз по очкам: 1 из 6



«Динамо» Мн: ЦСКА (г), «Адмирал» (д), «Динамо» Р (д)

Прогноз по очкам: 2 из 6



«Слован»: ХК «Сочи» (д)

Прогноз по очкам: 0 из 2



В нижней части конференции Запада интрига одна – сумеет ли рижское «Динамо» побороться за плей-офф? Сейчас команда Гиртса Анкипанса отстаёт от «Сочи» всего на одно очко и уже на неделе может опередить «леопардов», но из соперников латвийцев своих турнирных задач не решают только минчане, так что эта задача не из лёгких.



У «Северстали» закончилась победная серия, плей-офф им не светит, но череповчанам необходимо продолжать биться за своё место в КХЛ. Что касается минского «Динамо» и «Слована», то эти команды просто доигрывают сезон.

«Северсталь» уже спаслась. КХЛ не дадут отказаться от такого клуба Решение исключить Череповец на фоне других проблемных клубов станет оглушительным поражением российского хоккея.

Восток

«Автомобилист»: «Ак Барс» (г), «Витязь» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 4



«Авангард»: «Куньлунь» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Металлург»: СКА (д), «Динамо» М (г), «Трактор» (г)

Прогноз по очкам: 5 из 6



«Барыс»: «Сибирь» (г), СКА (д), «Йокерит» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6



«Ак Барс»: «Автомобилист» (д), ЦСКА (г), «Спартак» (г)

Прогноз по очкам: 3 из 6



На Востоке правильнее выделять в одну группу первую пятёрку команд, состав которой не должен измениться до конца регулярки. «Автомобилист» в любом случае к концу недели останется в лидерах конференции, а также проведёт важный для себя матч с прицелом на плей-офф с «Ак Барсом». Уральцам остаётся надеяться, что травма Якуба Коваржа окажется несерьёзной.

Важные перестановки могут произойти в дивизионе Чернышёва. «Авангард» должен выигрывать в Шанхае, но это не поможет «ястребам» остаться на втором месте Востока, если у «Барыса» получится выиграть в двух матчах из трёх. Успеют ли астанинцы воспользоваться своим преимуществом по потерянным очкам ещё до перерыва на Евротур?

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Востоке Здесь ожидается огненная концовка «регулярки» и крутой первый раунд игр на вылет.

«Магнитка» и «Ак Барс» сейчас идут вровень, и на следующей неделе магнитогорцев и казанцев ждут серьёзные испытания. На домашней площадке они сыграют с лидерами конференций «Автомобилистом» и СКА, а также наведаются в Москву для встречи с ЦСКА, «Спартаком» и «Динамо». Календарь казанцев выглядит потяжелее. Предположим, что «Металлург» оторвётся от преследователя и закончит неделю на третьем месте, а казанцы останутся на пятой строчке Востока.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Салават Юлаев»: «Йокерит» (д), «Амур» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 4



«Торпедо»: «Локомотив» (д), «Нефтехимик» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 4



«Трактор»: «Витязь» (д), «Металлург» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 4



Шестому месту «Салавата» ничего не угрожает, уфимцы вряд ли куда-либо денутся с него до конца «регулярки», а вот за седьмую позицию «Торпедо» и «Трактор» ещё поспорят, причём не только друг с другом, но и с бросившимися в погоню за поездом плей-офф «Сибирью» и «Нефтехимиком». Но до конца недели в таблице больших изменений произойти не должно. Нижегородцы и челябинцы вряд ли могут рассчитывать более, чем на половину от возможных очков, и пока останутся на своих прежних местах. Важным будет поединок между «Торпедо» и «Нефтехимиком», победа в нём приблизит нижнекамцев к заветной цели, а «автозаводцы» в случае успеха укрепят свои текущие позиции.

«Верните Скудру!». Как карета Немировски превратилась в тыкву «Торпедо» может не попасть в плей-офф. Ещё вчера это казалось невозможным.

«Сибирь»: «Барыс» (д), «Йокерит» (д), СКА (д)

Прогноз по очкам: 1 из 6



«Нефтехимик»: ХК «Сочи» (д), «Торпедо» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 4



«Куньлунь»: «Авангард» (д), «Амур» (г)

Прогноз по очкам: 1 из 4



«Адмирал»: «Амур» (д), «Динамо» Мн (г), «Динамо» М (г)

Прогноз по очкам: 2 из 6



«Амур»: «Адмирал» (г), «Куньлунь» (д), «Салават Юлаев» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 6



«Сибирь» и «Нефтехимик» сравнялись по очкам и остались единственными командами на Востоке, кто может изменить существующий состав кубковой восьмёрки. Не так далеко ушёл и «Куньлунь», но в прорыв китайского клуба верится с трудом. Новосибирцы проведут на следующей неделе три домашних матча, но соперники у команды Александра Андриевского более чем серьёзные. «Йокерит» и СКА существенно выше классом, а «Барыс» рвётся на вторую строчку конференции, так что «Сибири» нужно прыгнуть выше головы, чтобы одержать хотя бы одну победу на этом отрезке. «Нефтехимику» набирать очки будет несколько проще, так что к началу февраля нижнекамцы должны стать главными преследователями кубкового пелотона.

Пары плей-офф на текущий момент



Запад



СКА – ХК «Сочи»



ЦСКА – «Витязь»



«Локомотив» — «Спартак»



«Йокерит» — «Динамо» М.



Восток



«Автомобилист» — «Трактор»



«Авангард» — «Торпедо»



«Металлург» — «Салават Юлаев»



«Барыс» — «Ак Барс».

Четыре главных матча недели

«Металлург» — СКА

Одна из самых привлекательных вывесок недели – поединок финалистов позапрошлого сезона «Магнитки» и СКА. Главный тренер сборной России и питерского клуба Илья Воробьёв впервые после увольнения из Магнитогорска приедет в уральский город, где он состоялся как тренер, со своей новой командой. Для Ильи Петровича наверняка будет важно доказать Геннадию Величкину и Виктору Рашникову, что в начале прошлого сезона они сделали поспешные выводы, когда назначили тренера главным виновником неудач «Магнитки» на старте чемпионата.



В Магнитогорск СКА едет в статусе лидера нынешней «регулярки», но и «Металлург» в последнее время весьма хорош. Можно не сомневаться, что 29 января на «Арене-Металлург» состоится игра высочайшего уровня.

ЦСКА – «Ак Барс»

Спустя два дня в КХЛ состоится ещё одна встреча недавних соперников по финалу кубка Гагарина, в Москву на поединок с ЦСКА пожалует «Ак Барс». Казанцы растеряли немало очков в последнее время и опустились на непривычное пятое место в конференции. Понятно, что в плей-офф никто не удивится привычному преображению команды Билялетдинова, но для обретения уверенности всё-таки нужны большие победы и в «регулярке». Тем более что «Ак Барс» уже дважды проиграл ЦСКА в нынешнем сезоне, это послужит дополнительной мотивацией для казанцев.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

ЦСКА сейчас тоже не в лучшей форме, «армейцы» проиграли два матча подряд, особенно неприятным для лучшей оборонительной команды лиги стало поражение со счётом 2:5 от «Барыса». Подопечные Игоря Никитина упустили текущее первое место в КХЛ, и это наверняка бьёт по самолюбию красно-синих. В последний день января на «ЦСКА-Арене» встретятся две мощные команды, испытывающие временные трудности.

«Ак Барс» — «Автомобилист»

Казанцам вообще предстоит неделя напряжённейших игр, до вояжа в Москву «Ак Барс» примет на домашней арене «Автомобилист». Уральская команда – лидер Восточной конференции, но подобрать ключи к команде Зинэтулы Билялетдинова у неё пока не получается. В ноябре «Ак Барс» выиграл в Екатеринбурге, в декабре – на домашней арене, как будет в этот раз?



Эта встреча интересна ещё и в проекции возможного противостояния этих команд во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. «Автомобилист» наверняка останется первым на Востоке, «Ак Барс» с высокой долей вероятности займёт четвертое-пятое место в конференции. Так что Андрею Мартемьянову нужно уже сейчас учиться противостоять многоопытному Билялетдинову.

«Барыс» — «Йокерит»

Этот матч заслуживает внимания потому, что после него «Барыс» может впервые в сезоне подняться на вторую строчку Востока и наконец реализовать своё потенциальное преимущество над «Авангардом». До «Йокерита» астанинцы сыграют с «Сибирью» и СКА и могут решить вопрос уже в этих матчах, но набрать четыре очка в этих матчах будет непросто, и дело о восхождении на вершину дивизиона Чернышёва наверняка перенесётся на последнюю игру перед европаузой.



«Йокерит» прибудет в Астану на исходе выездной серии, да и в целом в гостях «шуты» совсем не так грозны, как на домашней арене. Последние три очные встречи в КХЛ остались за «Барысом», смогут ли они победить и в этот раз, когда успех будет особенно важен для астанинцев?