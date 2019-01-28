Диц в «Авангарде» — это вброс. Против «Барыса» развязали войну

19-й выпуск авторских итогов обозревателя «Чемпионата».

В КХЛ тянут клуб из Парижа. Но французы не приживаются в России В Китае опять поменяли тренера, Кравцов словил звёздную болезнь, а «Торпедо» катится в пропасть.

Филатов в ВХЛ — это абсурд

На днях Никита Филатов дал интервью, в котором признался, что ему нравится играть в ВХЛ. Что-то нам подсказывает, что шестой номер драфта НХЛ несколько лукавит. При всей противоречивости его личности, Высшая лига – не место для Филатова. Даже не в лучшей форме Никита способен играть в первом-втором звене аутсайдера КХЛ либо в третьем звене крепкого середняка. То, что он вынужден выступать за «Торос», — настоящий абсурд. Филатов, по сути, расплачивается за действия прошлого руководства «Салавата Юлаева», которое выменяло его из «Спартака», толком не понимая, как и с кем его использовать. Николай Цулыгин изначально был против этого трансфера, и вряд ли что-то изменилось после того, что Филатов набрал 7 (3+4) очков в восьми матчах за «Торос». В итоге не самый бездарный хоккеист теряет полгода не по своей вине.

Филатов — об игре в ВХЛ: это решение руководства «Салавата», ничего не поделаешь

В НХЛ тоже работают безумцы. Контракт Коскинена – подтверждение

Мы привыкли считать, что только в КХЛ не считают деньги, а у руля больших клубов стоят посторонние люди. Однако новый контракт Микко Коскинена, который он получил от «Эдмонтона», разбивает миф об идеальной НХЛ. Собственно, те же $ 4,5 млн в «Ойлерз» не так уж давно зарабатывал Никита Никитин. Менеджеры у «нефтяников» меняются, а странные сделки остаются. Благо мы-то прекрасно понимаем, что Никитин – это даже не лучший защитник «Трактора», а Коскинен пусть и был хорош на уровне КХЛ, но получал в СКА чуть больше 100 млн рублей, то есть около $ 1,5 млн. Переплачивать 30-летнему вратарю в два раза больше его реальной стоимости – это клиника, господин Чиарелли. Человека, который поставил подпись под этим контрактом, уже уволили, но не удивляйтесь, когда в лучшей лиге мира снова насыпят целое лукошко среднему кахаэловцу.

Дацюку не нужно возвращаться в НХЛ. Он будет хоккейным Емельяненко

В воскресенье все мы с горечью наблюдали закат карьеры Фёдора Емельяненко. Один-единственный удар отправил Императора в нокаут, заставив на мгновение забыть, что перед нами один из величайших бойцов MMA. Емельяненко 42 года, и он всего на два года старше Павла Дацюка. Волшебник тоже не торопится уходить из большого спорта, хотя ему всё тяжелее соответствовать той планке, которую он сам задал своей карьерой. И если для КХЛ нынешнего уровня Дацюка ещё хватает, то намерение вернуться в «Детройт» выглядят как минимум опрометчиво. Об этом пока говорит только агент ветерана Дэн Мильштейн, но вряд ли под этими слухами нет никакой почвы. Если Павел летом покинет СКА, то помимо завершения карьеры у него будет два красивых варианта: Екатеринбург и Детройт. И если в «Автомобилисте» ему будут готовы предоставить щадящий режим игр и тренировок, то в НХЛ подобные послабления не приняты. Куда вероятнее, что в форме «Ред Уингз» мы увидим хоккейную версию Емельяненко. А лицезреть великого игрока беспомощным хочется меньше всего.

Мильштейн: Дацюк может вернуться в НХЛ, но только в «Детройт»

Диц в «Авангарде» — информационная война против «Барыса»

Смешно наблюдать за тем, как сразу в нескольких СМИ появляется информация о том, что Даррен Диц провёл переговоры с «Авангардом» и следующий сезон проведёт в Балашихе. Вы спросите, чем этот трансферный слух отличается от десятка подобных? Прежде всего тем, что контракт у Дица с «Барысом» рассчитан до 2020 года. То есть если с кем и стоит вести переговоры «Авангарду», то только с астанинским клубом. Во-вторых, удивительным образом эта информация появилась именно в тот момент, когда «Барыс» наступает «Авангарду» на пятки в борьбе за второе место в конференции. Победа в дивизионе Чернышёва даёт реальный профит в виде соперника по первому раунду. Согласитесь, одно дело «Трактор» или «Торпедо», и совсем другое «Магнитка» или «Ак Барс». Кажется, кое-кто начал использовать методы, которые обычно применяются соперниками в плей-офф. В своё время, когда СКА играл в плей-офф против «Атланта», Константина Барулина точно так же вдруг начали сватать в Санкт-Петербург. Ну а круче всех выступили наши коллеги из Shaiba.kz, отправив Илью Михеева в «Барыс». А почему бы и нет?

«Локомотиву» не страшно остаться без легионеров

Кубок России по баскетболу за последние восемь лет ни разу не выиграл ЦСКА. Не только потому что у многократного чемпиона страны другие приоритеты, но и из-за регламента турнира. В нём могут принимать участие только баскетболисты с российским гражданством, тогда как в топ-клубах погоду делают иностранцы. В этом контексте интересно было бы посмотреть на наши хоккейные клубы без легионеров. Понятно, что ЦСКА и СКА, до краёв заполненные «сборниками», изменений бы не почувствовали. А вот «Ак Барсу» с «Салаватом Юлаевым» без «импортных» звеньев пришлось бы тяжко. На прошлой неделе «Локомотив» добровольно пошёл на подобный эксперимент и доказал, что русская прослойка игроков в Ярославле способна на многое. На матч со «Слованом» Дмитрий Квартальнов не включил ни одного легионера, что вылилось в разгром – 7:0! Учитывая, что от Брендона Козуна ещё летом хотели отказаться, Стаффана Кронвалля в начале сезона успешно заменял Максим Афанасьев, а Илья Коновалов с потрохами съел Александра Салака, это не выглядит сумасбродством.

Многодетный отец. 15 игроков, которых раскрыл Квартальнов Никто из тренеров так не доверяет молодым.

Почему про бардак с «ЦСКА Ареной» заговорили за месяц до плей-офф

На прошлой неделе появилась информация о том, что ЦСКА может выселить «Спартак» на время плей-офф. Дойти может до того, что красно-белым придётся уехать в Таллин. Эта ситуация удивительна от начала до конца. Неужели в руководстве «Спартака» не понимали, что вероятность подобного развития событий велика? ЦСКА, став владельцем арены в Парке Легенд, пытался выставить принципиального соперника с вещами ещё летом, перед сезоном. Очевидно, что просто так «армейцы» вряд ли бы успокоились. Странно и то, что у КХЛ не возникло вопросов, успеют ли организаторы перезалить лёд, если игры будут идти через день. И ведь в том, что ЦСКА со «Спартаком» будут играть в плей-офф на одной арене, нет никаких сюрпризов. Подобное развитие событий было нетрудно предсказать два, три и даже пять месяцев назад. Но почему-то только сейчас красно-белые просят лигу изменить сетку розыгрыша Кубка Гагарина, сделав так, чтобы их матчи и игры ЦСКА начинались в одно время. Виноваты все, кроме «армейцев», которые ведут себя так, как имеет право вести себя хозяин.

Фефелов покорил Румынию. У него сумасшедшая статистика

Считается, что поездка в Румынию или Южную Корею для российского хоккеиста – это билет в один конец. Как правило, в эти экзотичные страны отправляются игроки в возрасте, так что отчасти это утверждение верно. Способствует миграции лимит на ветеранов, который существует в Высшей лиге. Однако пример Алексея Михнова, который после полугода в Румынии подписал контракт с «Северсталью», доказывает, что обратная дорога всё-таки есть. Если кто и должен вернуться на родину вслед за Михновым, то это Игорь Фефелов. На счету воспитанника ЦСКА 82 очка в 21 матче! Это, страшно подумать, почти четыре очка в среднем за игру. До ближайшего преследователя в бомбардирской гонке больше 20 очков. Понятно, что уровень чемпионата Румынии не особо показателен, но иметь такую сумасшедшую статистику в любом европейском чемпионате дорогого стоит. К тому же Фефелову всего 25 лет, и он заслужил ещё один шанс на перезагрузку.