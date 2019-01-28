Помните отменённый гол Уфы? Вайсфельд и Анисимов зарубились в «Судейской»

Две недели назад «Салавату Юлаеву» не засчитали гол в матче с «Авангардом», что породило новые обсуждения судейства в КХЛ. Йоонас Кемппайнен в момент броска Теэму Хартикайнена находился в площади ворот, куда его толкнул защитник «ястребов» Коди Франсон. Главный арбитр КХЛ сначала отказался объяснять решение судей, а спустя сутки после игры на сайте КХЛ появилась новость с официальными разъяснениями, но вопросы всё равно остались. Например, почему в разъяснении Департамента судейства не обратили внимания на пункт 2 статьи 185? На днях в программе «Судейская», которая выходит на канале КХЛ ТВ, эту ситуацию вновь разобрали известный в прошлом арбитр Леонид Вайсфельд, ведущий программы Владимир Гучек и Алексей Анисимов.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Кемппайнен делал всё возможное, чтобы не попасть во вратарскую площадь»

Анисимов: Всё гениальное просто. Здесь есть визуальная помеха вратарю. Есть трёхмерная площадь ворот, Кемппайнен там находится и в момент броска закрывает видимость. С игры это увидеть тяжело, он находится где-то на грани. Судья стоит рядом, всё видит, но засчитывает гол. «Авангард» берёт вопрос на визуальную помеху. Есть площадь ворот, есть визуальная помеха, таковы правила.



Вайсфельд: Кемппайнен делал всё возможное, чтобы в эту площадь не попасть, и один раз въехал туда коньком, до момента броска. Судьи игру не остановили. А в момент, когда забрасывалась шайба, он попал в площадь ворот, потому что его туда толкнул Франсон.



Я считаю, нужно было раньше остановить игру, когда он находился в площади ворот, но в такие моменты обычно не останавливают. А когда уже забрасывалась шайба, его толкнули. Раз игру не остановили, гол нужно было засчитывать.

Анисимов: Категорически не согласен. Франсон имеет воздействие на Кемппайнена, но не такое категорическое, чтобы его туда запихать или дать ему сильным кросс-чеком (кросс-чек – толчок в спину. – Прим. «Чемпионата»). Он его немножко толкает, но не делает так, чтобы тот оказался в площади ворот.



Задача Кемппайнена – закрыть видимость вратарю, он это делает. Он балансирует на грани. Мы смотрим на площадь ворот сверху, и если поставить картинку с двух камер на одном экране, то с центральной камеры чётко увидим, какое воздействие со стороны делается на Кемппайнена и может ли он избежать своей позиции в площади ворот. Он это может сделать.



Анисимов: Другой пример, с Олимпийских игр. Собрали всех генеральных менеджеров сборных и сказали, что за нахождение в площади ворот судьи моментально будут давать свисток. Лично слышал, что генменеджер сборной Канады говорил игрокам: «Из-за кого свистнут площадь ворот, тот у меня сядет. Мне всё равно, кто это будет — Кросби или кто-то другой».



Канадцы приезжали, поворачивались и смотрели, где они стоят. Что делают хоккеисты в КХЛ? Барражируют на линии площади ворот. В этом случае попадание в площадь ворот – проблема игрока в белом. Я не говорю, что не было воздействия защитника. Было, но не по причине защитника игрок оказался в площади ворот.

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«Безумное количество людей считает, что Кемппайнен заехал в площадь по своей инициативе»

Вайсфельд: Представь, что ты стоишь на краю пропасти, тебя чуть-чуть толкнули, и тебе этого достаточно. Он стоит на этой линии!



Анисимов: На краю пропасти и в площади ворот! Он весь момент в площади ворот, до толчка Франсона тоже.



Вайсфельд: Вот момент, когда Кемппайнен больше в площади ворот, чем когда была заброшена шайба. Судьи не свистят и ждут, забросят шайбу или нет. А когда забрасывали шайбу, момент был значительно менее очевидный, и Франсон его толкнул.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube (разбор незасчитанного гола «Салавата» начинается с отметки 10.00).



Анисимов: Мы сейчас смотрим по факту, а не говорим, когда нужно свистнуть.



Вайсфельд: Вы говорили, что если он находится в площади ворот до гола, и игру не остановили, то это не момент для просмотра.



Анисимов: В момент броска он был в площади.



Вайсфельд: Это второй момент, когда Франсон толкал, а до этого был ещё один.

Анисимов: Судья не имеет права сам взять свой запрос и смотреть видео на нахождение в площади ворот. Правила – сложная штука.



Вайсфельд: Вы считаете, что Кемппайнен там оказался по своей инициативе?



Анисимов: Не только я, безумное количество людей кроме вас тоже так считает.



Вайсфельд: То есть Франсон ничего не делал?



Анисимов: Франсон не делал ничего криминального, чтобы Кемппайнен оказался там. Весь момент Кемппайнен находится в площади ворот.

Главный арбитр КХЛ не хочет ничего объяснять. Так больше жить нельзя Алексей Анисимов признаёт ошибки судей только в играх СКА и ЦСКА.

«Не свистнули сразу и что, на виселицу?»

Гучек: Согласен, что Кемппайнен приехал сам и воздействия Франсона недостаточно. Но он находился в площади ворот полторы секунды — не достаточно ли было времени, чтобы судьи остановили игру?



Вайсфельд: Если бы остановили тогда, у меня бы вообще никаких вопросов не было. Можно рассказывать всё что угодно, но только не мне. Я хорошо помню, когда ввели это правило. Это было настолько просто, что судья давал свисток сразу же, как только кто-то хотя бы половиной конька заезжал в площадь. Кемппайнен заезжает в площадь ворот, почему судьи не останавливают игру?



Анисимов: Никто не запрещает игроку прокатываться по площади ворот.

Вайсфельд: Но он же создаёт визуальную помеху.



Анисимов: Сейчас скажем, что надо останавливать, у нас одни свистки будут. Есть достаточно моментов, когда люди прокатываются, судья работает голосом, и они уезжают. Задача судьи не быть на первом месте, а чтобы было как можно меньше свистков, и дать мастерству игроков проявиться в забитых голах, и чтобы не было грязи. А не свистнуть и показать, что он видит игрока в площади ворот. Если мы завтра дадим установку свистеть такие моменты, все сразу же закричат.



Вайсфельд: Если мухи отдельно, а котлеты отдельно, то эти ребята засчитали взятие ворот, которое затем было отменено. Это значит, что они приняли неверное решение.



Анисимов: На виселицу?



Вайсфельд: Какую виселицу, при чём тут это? Если бы они свистнули сразу, всё было бы нормально. А так получается, что у них очень удобная позиция. Они сидят, спокойно ждут, чем закончится, – возьмут повтор или не возьмут.



Анисимов: И свистят, и выносят вбрасывание за нахождение в площади ворот.

Департамент судейства КХЛ не разъяснил правило 185 при разборе гола «Салавата»

Комментарий «Чемпионата»: Анисимов в своих объяснениях настаивает на том, что п.2 ст.185 правил игры в хоккей в данном случае не действует, потому что Кемппайнен не был «вынужден» въехать в площадь ворот, несмотря на толчок Франсона. Кемппайнен едва не упал на лёд, но опор на клюшку помог ему остаться на ногах. То есть игрок защищающейся стороны может толкать атакующего игрока, и в таких моментах судьи будут смотреть не только сам толчок, но и оценивать его силу и «вынужденность» заезда во вратарскую зону.



Вайсфельд справедливо замечает, что в такой ситуации достаточно даже небольшого толчка. Толчок был, Франсон придал направление движению Кемппайнену, но нападающий «Салавата» всё равно оказался в площади ворот по своей инициативе. Потому что в течение всего момента барражировал на линии. А останавливать игру до гола в такие моменты не будут, хотя если шайба окажется в воротах, после просмотра такой гол отменят. Непонятно только, зачем создавать такие спорные ситуации? На этот вопрос Анисимов не даёт ответа, как и на то, по каким показателям можно определить «вынужденность» заезда во вратарскую зону.

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