Хоккеисты давно ждали этого момента.

Баскетбол, яхта и встреча с родными. Как россияне в НХЛ провели мини-отпуск

В НХЛ наступила пауза в чемпионате, связанная с проведением Матча всех звёзд. Игроки получили заслуженные выходные, которые провели в хороших компаниях.



Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Егор Яковлев и Никита Зайцев катались на яхте вместе со своими возлюбленными.

Артемию Панарину определённо нравится во Флориде, а скоро российский нападающий должен провести ещё одну встречу со своим агентом Дэном Мильштейном, после чего может сообщить о готовности к переговорам с «Коламбусом».

Панарин встретится с агентом и решит, будет ли вести переговоры с «Коламбусом»

Егор Яковлев успел встретиться с друзьями по Магнитогорску, в том числе с Евгением Малкиным.

Нападающий «Питтсбурга» провёл время с семьёй и сделал заявку на участие в Матче всех звёзд НБА.

К Александру Радулову приезжал в гости сын Макар. Семья форварда «Далласа» весело провела время, а в последний вечер Радулов наблюдал за игрой «Даллас Маверикс» вместе с одноклубниками Джейми Бенном, Тайлером Сегином и Беном Бишопом.

Никита Кучеров участвовал в Матче всех звёзд, куда приехал вместе с женой Анастасией и партнёрами по «Тампе» Андреем Василевском и Стивеном Стэмкосом.

Андрей Василевский подошёл к Звёздному уик-энду со всей серьёзностью и занял второе место в конкурсе вратарей.

Лундквист победил в конкурсе вратарей, Василевский — второй

У Павла Бучневича и Мики Зибанеджада был свой матч звёзд.