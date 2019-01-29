Он съел «стомиллионного» Салака. Кто станет лучшим новичком сезона КХЛ?

До завершения регулярного чемпионата остаётся меньше месяца, и пора начать подводить итоги. Как командные, так и индивидуальные. Одна из самых интригующих номинаций из тех, что вручаются на церемонии закрытия сезона КХЛ, – новичок года. Кто на этот раз получит награду имени Алексея Черепанова?

Лучший новичок недели: 1



Внук Зинэтулы Билялетдинова поразил всех в Ванкувере, став лучшим защитником молодёжного чемпионата мира. Среди своих сверстников он играл уверенно и раскованно, успевая по всей длине площадки. В ЦСКА он имеет прочное место в составе, что само по себе достижение для 19-летнего игрока, но, чтобы претендовать на приз лучшему новичку, этого мало. На счету Александра Романова, которого отличает жёсткий стиль игры, всего одна передача, которую он отдал в недавнем матче с «Барысом». Лучшим же новичком недели его признали в середине октября.

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Лучший новичок недели: 1



Ещё один бронзовый призёр Ванкувера. За родную команду Никита Шашков отличился в первом же матче после возвращения с молодёжного чемпионата мира. До отъезда в сборную нападающий играл за «Сибирь» отнюдь не регулярно, однако его дубль в ворота «Витязя» помог подопечным Александра Андриевского прервать серию из 12 поражений на старте сезона. Именно благодаря двум точным броскам Шашкова в Подольске новосибирцы оттолкнулись от дна. Этот дуплет и позволил кусачему форварду стать лучшим новичком недели в КХЛ. Увы, в последнем матче за «Сибирь» Никита был заявлен 13-м нападающим, но на лёд так и не вышел.

Лучший новичок недели: 1

Лучший новичок месяца: 1



А вот Кристиан Весалайнен от поездки на чемпионат мира отказался. Сборная Финляндии и без него стала обладательницей золотых медалей, но до начала турнира решение форварда вызвало на родине бурю негодования. Весалайнен, прибывший в «Йокерит» из «Виннипега» за игровой практикой, решил сосредоточиться на выступлениях за клуб. И то, как этот финн начал свою кахаэловскую карьеру, само собой породило сравнения с Эли Толваненом. Новобранец «шутов» не только забил в первом же матче, но и набрал 9 (3+6) очков в декабре, став лучшим новичком месяца. После Нового года, правда, результативность Весалайнена несколько уменьшилась. Кристиан мог бы претендовать на приз имени Черепанова, если бы играл за «Йокерит» с начала сезона, но порой иностранцам, чтобы обойти русского, даже прыгнуть выше головы недостаточно. Это наглядно показала развязка прошлогоднего баттла Толванен – Кравцов.

Лучший новичок недели: 2



И снова представитель «бронзовой» команды Валерия Брагина. На чемпионате мира сын Андрея Коваленко получил травму, что помешало ему в полной мере раскрыть свой потенциал. А быть может, всё дело в том, что пик формы юного «железнодорожника» пришёлся на начало сезона? Николай стал лучшим новичком первой недели, забросив в ворота «Сибири» дебютную шайбу на уровне КХЛ. Ну а дубль в ворота «Витязя» (привет Шашкову!) помог ему повторно попасть в эту номинацию. Не сказать, что с тех пор Коваленко-младший сильно сдал и не даёт повода себя отмечать. Не так давно, когда Дмитрий Квартальнов выпустил на матч со «Слованом» полностью русский состав, 19-летний форвард забросил свою пятую шайбу в сезоне.

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Максим Афанасьев («Локомотив»)

Лучший новичок недели: 2



Уже второй представитель хоккейного Ярославля в списке претендентов на приз имени Черепанова и, забегая вперёд, не последний. Начинал сезон Максим Афанасьев в первой паре «Локомотива» рядом с Якубом Накладалом, но лучшим новичком недели его признали только через два месяца. Не самый яркий защитник отдал голевую передачу в матче с «Сочи», а главное – ни разу не ушёл в минус по показателю полезности. А спустя ровно месяц в Нижнекамске 21-летний «железнодорожник» впервые в карьере набрал больше одного очка за игру.

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Лучший новичок недели: 2



Последние три года этот латвийский нападающий провёл за океаном, где даже провёл четыре матча за фарм-клуб «Торонто». Дзиеркалс довольно быстро адаптировался к КХЛ, уже в сентябре у него была серия из трёх игр с очками. Но настоящий прорыв у него случился на стыке 2018 и 2019 годов. По два очка за три матча он набирал до Нового года и после, что приносило Мартиньшу титул лучшего новика недели. Однако впереди у рижан самый ответственный отрезок сезона, и не исключено, что в борьбе за плей-офф Гиртс Анкипанс придержит молодого форварда. Как придержал в игре с московским «Динамо», дав Дзиеркалсу чуть больше 7 минут игрового времени.

Лучший новичок недели: 5

Лучший новичок месяца: 2



И вот мы подошли к двум главным претендентам на приз имени Черепанова. На сегодня у форварда «Сибири» поровну упоминаний как лучшего новичка недели с вратарём «Локомотива», но при этом его дважды признавали лучшим новичком месяца. Ещё год назад Никита Михайлов скромно играл во втором звене «Сибирских Снайперов» и даже не мог представить, что поедет на Матч звёзд КХЛ. Ему во многом помог случай. На предсезонке Юлиус Юнттила получил травму, а Владимир Юрзинов не стал перемешивать звенья. Место легионера в первом звене занял вчерашний юниор и сразу же ухватился за свой шанс обеими руками. Пиковые отрезки в игре Михайлова пришлись на сентябрь и ноябрь: за эти месяцы форвард «Сибири» забил 8 из 12 голов. Никита успел зарекомендовать себя игроком момента, идеальным финишёром. Не выдумывая каких-то головокружительных финтов, он на все сто использует своё голевое чутьё. Особенно хорош Михайлов в роли наконечника копья в большинстве.

Who is Mikhailov? У него нет Харламова и Петрова У «Авангарда» жгут канадцы, а у «Сибири» неизвестный юниор.

Лучший новичок недели: 5

Лучший новичок месяца: 1

Лучший вратарь недели: 1



Но всё же на полшага впереди Михайлова идёт Илья Коновалов. Он также пять раз признавался лучшим новичком недели, а по итогам января, с большой долей вероятности, во второй раз будет признан лучшим новичком месяца. А главное, что вратарь «Локомотива» — единственный среди претендентов на приз имени Черепанова, кто выигрывал номинацию в одном из трёх амплуа, оставляя позади взрослых конкурентов. На прошлой неделе Илью признали лучшим вратарём КХЛ. А как иначе, если он помог «Локомотиву» одержать три победы, пропустив при этом всего одну шайбу? Оформив на данный момент уже десять «сухарей», 20-летний вратарь заставил забыть о том, что в составе ярославцев есть дорогостоящий чех Александр Салак. Через неделю Коновалов с большой долей вероятности дебютирует за первую сборную на Евротуре. Велики шансы и на то, что в третий раз за историю КХЛ приз лучшему новичку получит вратарь. Причём статистика у Ильи даже внушительнее, чем у его тёзки Проскурякова и самого Андрея Василевского.

Предыдущие победители



2009 – Илья Проскуряков («Металлург» Мг)

2010 – Анатолий Никонцев («Автомобилист»)

2011 – Павел Здунов («Металлург» Мг)

2012 – Дмитрий Лугин («Амур»)

2013 – Валерий Ничушкин («Трактор»)

2014 – Андрей Василевский («Салават Юлаев»)

2015 — Максим Мамин (ЦСКА)

2016 – Артём Аляев («Торпедо»)

2017 – Владимир Ткачёв («Адмирал»)

2018 – Виталий Кравцов («Трактор»).



