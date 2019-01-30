Панарина уже освистывают. Но он ещё не ушёл и показывает лучший хоккей в карьере

Ситуация с Артемием Панариным и его взаимоотношения с «Коламбусом» постепенно начинают закипать. Во вторник россиянин через своего агента Дэна Мильштейна информировал болельщиков о том, что переговоры с руководством «Блю Джекетс» вести не намерен. Официально была использована формула «разговоров не будет до конца сезона», но стало понятно, что новый контракт с «Коламбусом» не входит в число приоритетных направлений для форварда. Теперь боссу «мундиров» Ярмо Кекяляйнену остаётся только два варианта: обменять Панарина, пока за него можно что-то выручить, или пойти путём руководства «Айлендерс», которое в аналогичной ситуации сохранило у себя Джона Тавареса, беспочвенно надеясь уговорить игрока весной.



Разговаривать с журналистами лично Панарин не стал, чем заслужил гневную реакцию прессы, да и болельщики заметно поменяли своё мнение об улыбчивом русском, который впервые за два сезона в «Коламбусе» подвергся обструкции.



Первые крики: «Бу-у-у!» раздались, когда Панарина объявили в стартовой пятёрке «Блю Джекетс» на игру с «Баффало». Эта реакция не была особо массовой, но постепенно стадион в Огайо втянулся в эту игру. По ходу матча, когда фамилия Артемия звучала при объявлении ассистентов заброшенных шайб, обструкция становилась более ощутимой и громкой.

Примечательно, что и сами игроки «Коламбуса» напряглись, узнав новости об отказе Панарина разговаривать с менеджментом «мундиров» о контракте. Хоккеисты и тренеры «Блю Джекетс» провели небольшое собрание перед утренней тренировкой в день домашнего матча против «Баффало Сэйбрз».



«У команды было совещание перед утренней раскаткой. Приятно, как парни справляются со сложившейся ситуацией. Все эти посторонние вещи нас совершенно не беспокоили», — заявил главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.



Любопытно, что доподлинно неизвестно, присутствовал ли на командном совещании сам Панарин. «Тортс сказал: «Мы говорили об этом». Уверен, что Панарин и Бобровский тоже были в раздевалке», — отметил обозреватель The Athletic Брайан Хеджер. Вероятно, что оба российских легионера команды заверили одноклубников, что будут полностью выкладываться в оставшихся матчах, а все остальные «мундиры» настойчиво попросили не «нарушать клубных стандартов» во избежание неурядиц.

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Сама игра получилась для «Блю Джекетс» очень неудачной. Несмотря на 4 заброшенные шайбы, «Коламбус» так и не смог ни разу повести в счёте. Дважды «мундиры» сравнивали цифры на табло, изо всех сил сдерживая «Сэйбрз» на старте первого периода, но для победы этого оказалось мало. Панарин, отыграв более 22 минут, записал на свой счёт ассистентский дубль и в последнем для себя сезоне за «Коламбус» идёт по графику, позволяющему набрать более 90 баллов за регулярный чемпионат — это будет его личным рекордом в НХЛ.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Гол бывшего «пингвина» Конора Шири, забитый на старте третьего периода, стал для «Коламбуса» роковым. Команда впервые в сезоне проиграла три матча подряд и не в самом лучшем настроении отправляется на выезд в Виннипег.



«Обе команды играли очень неаккуратно. Но наша неаккуратность оказалась больше. Сегодня у нас были провалы и серьёзные трудности. После двух периодов у нас были шансы на победу, и это было большим везением, если учесть, как мы действовали», — недовольно заявил Торторелла. «Да, от нас ускользнули очень важные два очка. Мы настраивались на то, чтобы хорошо сыграть первый матч после перерыва, но сегодня нас просто не хватило», — добавил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.



А что же Сергей Бобровский? Вратарь «Коламбуса» старался на совесть, хотя его положение в «Блю Джекетс» ещё менее устойчиво, если сравнивать с Панариным. После истории с отстранением на одну игру из-за «несоблюдения клубных стандартов», голкипер потерял хорошее расположение болельщиков, и, вероятно, испортил взаимоотношения с одноклубниками. Тем не менее в матче с «Баффаало» Бобровский действовал уверенно, отразив 29 бросков из 34, а в конце второго периода почти спас «мундиров» при выходе один на один Джеффа Скиннера. «Если бы не Боб, «Коламбус» за первые 20 минут просто разгромили бы», — добавил Брайан Хеджер.

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