Закончили или пробились наверх? Где сейчас чемпионы последних сезонов МХЛ

Молодёжная хоккейная лига в последние годы слегка обделена вниманием общественности. О ней мало говорят, мало пишут, на неё почти не ходят, особенно в регулярном чемпионате. А между тем, через эту лигу проходят все будущие звёзды, и в МХЛ есть уникальная возможность проследить путь таланта с самых низов.

Известно, что значимость кубка Харламова в МХЛ для некоторых команд равна нулю, первоочередной задачей для тренерского штаба молодёжных команд является подготовка кадров для взрослого хоккея. Но всё же некоторые клубы поддерживают спортивную составляющую турнира, и в плей-офф МХЛ страсти кипят порой ничуть не меньше, чем в КХЛ. Мы решили посмотреть, кто выигрывал чемпионат МХЛ в последние несколько сезонов, где сейчас эти хоккеисты и удалось ли в те годы командам «молодёжки» совместить приятное с полезным, то есть выиграть Кубок и подготовить игроков для основной команды.

Сезон-2014/15, «Чайка»

Вратари: Николай Мольков, Андрей Тихомиров

Николай Мольков несколько сезонов привлекался к основному составу «Торпедо», но Петерис Скудра толком не дал ему шанса. Сейчас голкипер выступает за ХК «Саров», и, похоже, в ближайшее время вызов в главную команду города ему не придёт. Андрей Тихомиров тоже начинал сезон в ВХЛ, но травмы Станислава Галимова и слабая игра Дениса Костина позволили ему закрепиться в составе «Торпедо». Тихомиров сыграл 15 матчей за «автозаводцев» в нынешнем чемпионате, но его уровень пока явно недотягивает до КХЛ.

Защитники: Максим Белопашенцев, Артём Ситнов, Борис Садаков, Дмитрий Шуленин, Георгий Морев, Илья Бабрусёв, Артём Аляев, Иван Комаров, Валерий Белинский.

Дмитрий Шуленин после чемпионства в МХЛ почти сразу закрепился в составе «Торпедо», отыграл два сезона, а сейчас выступает за рижское «Динамо», где неплохо справляется с ролью защитник-домоседа. В КХЛ выступает и Артём Аляев, который сменил в этом сезоне три команды, пересёкся с Шулениным в Риге, а перед дедлайном вернулся в родной город.

Остальные защитники из того состава «Чайки» не смогли найти себя во взрослом хоккее. Лучший оборонец-бомбардир нижегородцев Михаил Белопашенцев уже третий год находится без игровой практики и, возможно, уже закончил с хоккеем, а остальные ребята выступают в третьем по силе дивизионе российского хоккея за команды из Саранска, Саратова, Ростова.

Нападающие: Владислав Богословский, Никита Рогов, Илья Балаболкин, Михаил Смолин, Денис Шураков, Егор Шевелин, Роман Горбунов, Данил Веряев, Артур Гиздатуллин, Игорь Руденков, Михаил Потапов, Андрей Крупкин, Кирилл Ураков, Кирилл Клопов, Илья Ямкин, Дмитрий Воробьёв, Даниил Ильин, Даниил Жарков.

Лучший бомбардир «Чайки» в том плей-офф Денис Шураков пока не может закрепиться в КХЛ и сейчас выступает за «Сокол» в ВХЛ, а вот Игорь Руденков заиграл в КХЛ, только не в «Торпедо», а в «Амуре». Остались в Нижнем Новгороде Данил Веряев и Кирилл Ураков, в этом сезоне они не выпадали из обоймы «автозаводцев». Также большую часть чемпионата в «Торпедо» провели Даниил Ильин и Михаил Смолин.

Незавидным образом складывается карьера тех, кто был в лидерах по статистике в «Чайке» образца того сезона. Владислав Богословский выступает в третьем словацком дивизионе, Никита Рогов играет в Ростове, Илью Балаболкина занесло во вторую по силе лигу Беларуси.

Резюме: чемпионская «Чайка» была сильна, как команда, по-настоящему ярких личностей в том составе не нашлось, и как только ребятам пришлось взрослеть по одиночке, многие из них пропали с хоккейных радаров. До уровня КХЛ доросли немногие, но и они в своих клубах играют не главную роль. Исключение – Игорь Руденков, второй бомбардир «Амура» в этом сезоне, но это в первую очередь говорит об уровне состава хабаровчан.

«Чайка» — чемпион МХЛ-2014/15 Фото: mhl.khl.ru

Сезон-2015/16, «Локо»

Вратари: Антон Красоткин, Данил Кудашев, Илья Коновалов

Основной голкипер чемпионского «Локо»-2016 Антон Красоткин пробовал свои силы в «Локомотиве», но получал немного игрового времени и отправился за практикой в другие команды. Отыграл сезон в «Ладе», а сейчас Красоткин выступает за «Адмирал», где пока не может переиграть Никиту Серебрякова.

Илья Коновалов в том плей-офф не сыграл ни разу, но его время пришло через два года, а Данил Кудашев не смог выбраться на уровень КХЛ и сейчас играет за курганский «Юниор» в третьем российском дивизионе.

Защитники: Роман Хисамутдинов, Александр Елесин, Николай Аверин, Алексей Турчанинов, Максим Афанасьев, Платон Прохоров, Александр Калинин, Даниил Валиуллов, Егор Цветков, Рушан Рафиков.

Александр Елесин, Николай Аверин, Максим Афанасьев и Рушан Рафиков успешно играют в основном составе «Локомотива», а Елесин и вовсе призывается главным тренером сборной России Ильёй Воробьёвым на третий подряд этап Евротура. Но не вся ярославская молодёжь пробивается на вершину, есть и обратные примеры. Капитан чемпионского «Локо» Роман Хисамутдинов застрял в ВХЛ и сейчас играет за усть-каменогорское «Торпедо», выпал из системы «Локомотива» и Алексей Турчанинов, последний сезон проведший в Самаре. А Александр Калинин и Даниил Валиуллов до сих пор выступают в МХЛ.

Незаменимые для Евротура. Ждать ли их на ЧМ-2019? Илье Воробьёву трудно обойтись без универсала Кадейкина, а пара обороны Елесин – Антипин становится открытием сезона.

Нападающие: Роман Крикуненко, Данил Юртайкин, Денис Алексеев, Артём Ильенко, Николай Денисенко, Андрей Чванчиков, Артём Колонистов, Егор Фатеев, Игорь Бондырев, Павел Кудрявцев, Иван Данилов, Максим Рыжков, Павел Красковский, Александр Полунин, Михаил Беляев, Егор Коршков, Илья Коренев.

Лучшей в том «Локо» была тройка Павла Красковского, Александра Полунина и Егора Коршкова, пропустившая почти весь сезон из-за занятости в «Локомотиве», но усилившая ярославскую молодёжку на плей-офф. Правда, дальнейшая судьба парней пока складывается не слишком удачно: Коршкова и Красковского преследуют травмы и игровые кризисы, Полунин выступает в «Сочи», но и там не радует статистикой.

«Локо» — чемпионат МХЛ-2015/16 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Помимо ударной тройки в том «Локо» подрастали талантливые ребята помладше, которые сейчас начинают играть важную роль в жизни главной команды Ярославля. Денис Алексеев, Артём Ильенко, Данил Юртайкин в свои 21-22 года – уже железные игроки основы «Локомотива».

Из тех, у кого пока не получается заиграть на высоком уровне, отметим Романа Крикуненко. Лучший бомбардир «Локо» в регулярке-2015/16 не смог заиграть в прошлом сезоне в составе «Адмирала», затем сменил немало команд в ВХЛ, и пока остановился на ХК «Саров», где не блещет результативностью.

Резюме: в Ярославле, как нигде больше, умеют работать с молодёжью, и не стоит удивляться, что «Локо» в том сезоне не только выиграл Кубок Харламова, но и предоставил главной команде немалое количество игроков, которые уже через два года полноценно заиграли в КХЛ. Приятно, что в системе ярославского клуба придерживаются линии максимального доверия молодёжи, и действительно талантливые ребята в этом хоккейном городе никогда не пропадут.

Сезон-2016/17, «Красная армия»

Вратари: Александр Самойлов, Артём Корепанов

Голкиперы чемпионского состава «Красной Армии» — далеко не самая главная составляющая успеха молодёжки ЦСКА в том сезоне. Что у Самойлова, что у Корепанова была весьма средняя статистика, и чтобы пробиться в КХЛ этим парням нужно ещё немало поработать. Самойлов сейчас выступает в составе «Звезды» в ВХЛ, а Корепанов проводит последний год в МХЛ за «красноармейцев».

Защитники: Егор Огиенко, Семён Луговяк, Никита Макеев, Александр Козырев, Глеб Летов, Артур Шепельков, Владимир Мирошниченко, Игорь Мясищев, Артём Чмыхов, Алексей Слепцов, Константин Сафонов.

Большинство защитников из этого состава сейчас обкатывается в ВХЛ, в основном в «Звезде», а опыт КХЛ получили только трое – Игорь Мясищев, Никита Макеев и Артём Чмыхов. Последний привлекается в ЦСКА как раз с сезона-2016/17, в прошлом году Чмыхов ездил в аренду в «Сочи», но сейчас вернулся в обойму «армейцев».

Нападающие: Михаил Бякин, Никита Попугаев, Иван Силаев, Павел Подлубошнов, Иван Каштанов, Михаил Мещеряков, Семён Крашенинников, Егор Филин, Иван Мокрицин, Даниил Лобанов, Андрей Алексеев, Андрей Кузьменко, Владислав Котков, Данила Квартальнов, Семён Кошелев, Павел Карнаухов.

Из нападающих той команды выделяется нынешний форвард СКА и сборной России Андрей Кузьменко, который и был лучшим игроком «Красной армии» в победном плей-офф. Вместе с ним тогда зажигали Семён Кошелев, выступающий сейчас с переменным успехом в «Авангарде», и Данила Квартальнов, тоже переехавший в Питер. Понемногу привлекается к основе ЦСКА форвард Павел Карнаухов, не за горами дебют в составе «армейцев» и Павла Подлубошнова, а Иван Силаев уже провёл один матч в нынешнем сезоне под руководством Игоря Никитина.

«Красная Армия» — чемпион МХЛ-2016/17 Фото: photo.khl.ru

Лучшими форвардами «Красной армии» в том регулярном сезоне были Михаил Бякин и Никита Олегович Попугаев, эти парни также остаются в обойме ЦСКА и ждут своего шанса.

Резюме: в школе ЦСКА растёт немало талантливых ребят, и если бы в «армейском» клубе был такой же подход к комплектованию состава, как в Ярославле, то на основе чемпионского выпуска «Красной армии» вполне можно было построить сильную команду. Но у ЦСКА другие приоритеты, поэтому своя молодёжь попадает в состав весьма дозированно и порой засиживается в ВХЛ. Но выигрывать Кубки Харламова и при этом поставлять новых кадров для ЦСКА «Красная армия» способна на регулярной основе.

Сезон-2017/18, «Локо»

Вратари: Илья Коновалов, Даниил Яковлев, Даниил Исаев

Илья Коновалов ещё в прошлом сезоне приводил «молодёжку» «Локомотива» к победе в Кубке Харламова, а сейчас покоряет КХЛ, вчистую переигрывает в воротах ярославцев дорогостоящего легионера и является главным претендентом на приз имени Алексея Черепанова. Три матча, причём на неплохом уровне, за «Локомотив» провёл уже и Даниил Исаев, а вот его тёзка Яковлев пока набирается опыта в ВХЛ.

Он съел «стомиллионного» Салака. Кто станет лучшим новичком сезона КХЛ? Бросить вызов Илье Коновалову может только снайпер из «Сибири».

Защитники: Марк Павликов, Никита Громов, Максим Афанасьев, Глеб Штайгер, Антон Малышев, Антон Лукичёв, Даниил Мисюль, Иван Ковалёв, Александр Калинин, Даниил Гловацкий.

Из числа защитников выделяются Максим Афанасьев и Александр Калинин, выигрывавшие Кубок Харламова ещё в 2016 году. Афанасьев проводит этот сезон в «Локомотиве», а вот Калинин выступает в ВХЛ за «Ладу». Там же в Тольятти играет и Иван Ковалёв, которому Дмитрий Квартальнов предоставлял игровое время в трёх поединках нынешнего чемпионата.

Многодетный отец. 15 игроков, которых раскрыл Квартальнов Никто из тренеров так не доверяет молодым.

Нападающие: Никита Аноховский, Никита Жуков, Владислав Рыбаков, Кирилл Слепец, Владислав Червоненко, Николай Коваленко, Данила Цыганов, Данил Гизатуллин, Игорь Зенчиков, Михаил Беляев, Григорий Денисенко, Иван Лисин, Денис Алексеев, Иван Романов, Павел Кудрявцев, Игорь Бондырев, Георгий Иванов, Егор Фатеев, Александр Полунин, Данил Юртайкин, Артур Каюмов.

Многие из этих фамилий уже успели стать знакомыми в этом сезоне. Кирилл Слепец, Григорий Денисенко и Николай Коваленко стали регулярно выходить в составе «Локомотива», забросили свои первые шайбы в КХЛ, а также съездили на МЧМ, где были в числе лучших игроков. Про Юртайкина и Алексеева мы уже говорили, а прошлый выпуск добавил, например, Георгия Иванова, уже играющего за «Локомотив», или Никиту Анаховского, чьё время настанет примерно через год. Здесь хочется заметить, что Ярославль одного за другим выращивает талантливых центрфорвардов, а ведь это крайне проблемная позиция в российском хоккее. Иванов, Алексеев, Ильенко, Аноховский: может, через 5-6 лет вся центральная ось национальной команды будет составлена из ярославцев?

«Локо» — чемпион МХЛ-2017/18 Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Резюме: за два года, которые прошли с предыдущего чемпионства «Локо», ничего не изменилось – Ярославль по-прежнему важнейший хоккейный центр страны, где удивительным образом умудряются растить одно за другим талантливые поколения, моментально предоставлять им игровую практику в главной команде города, и при этом быть в числе главных фаворитов не только в МХЛ, но и в КХЛ. Через пару-тройку лет мы сможет в полной мере оценить уровень выпуска «Локо»-2018, но к тому времени, можно не сомневаться, ярославская «молодёжка» подготовит ещё с десяток интересных игроков.