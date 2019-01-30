«Пусть не прячется за спиной агента». В Америке хотят правды от Панарина

Заявление Артемия Панарина о том, что он будет обсуждать с «Коламбусом» своё будущее только после окончания сезона, вызвало бурную реакцию за океаном. О том, что Панарин хочет покинуть «Коламбус», было известно давно, но на этот раз особое внимание привлекла форма, в которой публике была объявлена эта информация.

«Панарин прячется за спиной агента»

«Технически заявление, опубликованное в понедельник вечером агентом Артемия Панарина, не было словом «нет». Дэн Мильштейн просто снова поднял вопрос о «свободном агентстве» Артемия вместо того, чтобы согласиться на переговоры. Формально никто не говорил: «Нет, спасибо, мы уходим». Тем не менее радоваться «синим мундирам» нечему. Панарин был приобретён «Коламбусом» 23 июня 2017 года у «Чикаго Блэкхоукс» за несколько часов до драфта новичков. Это был трейд-блокбастер, который застал всю лигу врасплох, включая самого Панарина, который в этом время собирался на рыбалку. Заявление, сделанное в понедельник, ставит клуб в ещё более затруднительное положение, ведь осталось только два варианта: обменять Артемия до дедлайна или оставить в надежде подписать контракт после окончания сезона. На прошлой неделе президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон сказал: «Наступает дедлайн. У нас есть кое-какие вещи, которые стоит решить». Это вполне красноречиво», — отметил обозреватель Columbus Dispatch Брайан Хеджер.

Его коллега по изданию Майкл Эрейс акцентировал своё внимание не на сути заявления Мильштейна, а на том, в какой форме оно было сделано. По мнению обозревателя, здесь у штаба Панарина есть очевидные недоработки.



«Команда заслуживает лучшего отношения со стороны Панарина — я имею в виду отношения вне льда. Если у него есть уважение к городу или болельщикам, ему нужно перестать относиться подобным образом. Если он хочет уйти — нужно прийти и сказать это, а «синие мундиры» должны его обменять. Вместо этого Панарин прячется за спину своего агента Мильштейна, защищаясь языковым барьером, который во многом кажется искусственным. Это сродни ребячеству.



27-летний Панарин отрабатывает последний год своего контракта. «Мундиры» до 1 июля обладают исключительным правом вести с ним переговоры. Как идут эти переговоры? Панарин не хочет разговаривать с «мундирами». Хорошо. Семь месяцев назад он «не был готов рассматривать этот вопрос на данный момент». Эти слова снова пришли через его агента. Четыре месяца назад он заявил, что любит фанатов «Коламбуса», а фанаты любят его, но ему нужно время, чтобы принять «правильное решение о контракте». Сказал это через переводчика, предоставленного агентом. А в понедельник Мильштейн сделал загадочное заявление через «Твиттер»: «Мы сообщаем, что будем готовы обсудить будущее Артемия только после сезона. Он будет стараться выиграть Кубок Стэнли для «Коламбуса» и его болельщиков. Больше никаких комментариев». Как это мило с их стороны!



Он готов отказаться от бесплатной водки на всю оставшуюся жизнь — в прямом и переносном смысле. Он хочет жить где-то ещё. Хорошо, нет проблем — просто внятно скажи это вслух. Просто скажи: «Я хочу перейти в другую команду». Нет проблем, «Коламбус» это примет. То же самое касается Бобровского, который загадывает загадки о своём будущем», — отмечает Эрейс.

Панарина уже освистывают. Но он ещё не ушёл и показывает лучший хоккей в карьере «Хлебный» сериал продолжается, но развязка уже скоро.

«Мы постучимся к нему 1 июля»

Любопытно, что на матче «Коламбуса» с «Баффало» присутствовало почти 30 скаутов из 23 команд НХЛ. Удивителен и масштаб интереса, ведь представлена была почти вся лига, и само наличие «разведчиков», поскольку речь шла не о молодом таланте, которого необходимо просмотреть. И Панарин, и Бобровский — игроки слишком опытные и хорошо известные, чтобы их было необходимо просматривать.



«Если ваш скаут не знает, как сейчас играет Артемий Панарин, увольте такого скаута», — написал в «Твиттере» известный журналист Стив Дэнгл.

В свою очередь, генеральный менеджер «Коламбуса», очевидно, уже сам подустал от затянувшейся неопределённости.



«Мой телефон сегодня без конца звонит. Я могу отвечать только на один звонок за раз, но потом непременно перезваниваю. Я установлю определённую планку требований, которым должно соответствовать каждое торговое предложение по Панарину. Если эти критерии будут соблюдены, обмен может состояться до 25 февраля. Нам нужно взвесить решение, всё зависит от того, каков будет рынок. В прошлом году был интересный пример, когда мы оставили у себя Джека Джонсона и Мэтта Кэлверта, потому что думали, что в краткосрочной перспективе это будет лучше для нашей команды, а особой выгоды от их обмена не было.

Мне трудно начать спекулировать на эту тему. Но в целом на рынке есть команды, которые готовы укрепить свои составы прямо сейчас, отказываясь от будущего ради текущего усиления. Конечно, новость, которую я узнал в понедельник, меня разочаровала. Но мы сделаем всё возможное. Собственно, мы сделали всё, чтобы Панарин чувствовал себя у нас как дома. У нас хороший город, замечательные болельщики, отличная команда и условия. Мы всё время говорили, что будем предпринимать трудные решения, если это потребуется, но мы сосредоточены на том, чтобы сделать нашу команду лучше, сделать её максимально конкурентоспособной и для нынешней весны, и для будущего. Мы любим Артемия и хотели бы, чтобы он остался. Он имеет право стать свободным агентом, и если он решит это сделать, мы постучимся в его дверь 1 июля, когда откроется рынок», — так охарактеризовал ситуацию Ярмо Кекяляйнен.

Панарин не оставил «Коламбусу» выбора. Скоро его обменяют Артемий не готов обсуждать своё будущее до конца сезона.

Финскому боссу, которому вскоре предстоит принимать принципиальное решение, уже давно сочувствуют многие журналисты.



«Кекяляйнен в ужасном положении, но всё это тянется с прошлого лета. Считаю, что «Коламбус» обменяет Артемия, но здесь должен быть необходимый уровень компенсации. Вряд ли будет иметь место краткосрочная аренда игрока, который способен внести огромный вклад в атаку любой команды-фаворита. Верю, что «Нэшвилл» и «Бостон» непременно будут проявлять интерес к Панарину и будут звонить Ярмо Кекяляйнену, если уже этого не сделали. Если за Панарина «Коламбус» получит хорошую компенсацию, можно будет считать, что Кекяляйнен с честью вышел из ситуации», — отметил известный инсайдер Пьер Лебрюн.

«Если сравнивать ситуации Панарина и Бобровского, то менять необходимо Артемия. Всё зависит от ситуации на рынке. Какой команде, претендующей на высокие цели, нужен стартовый вратарь, кто готов за это заплатить? А снайпер, способный забивать, необходим многим. Кроме того, Панарин моложе. Не стоит забывать, что «Коламбус» всё ещё ждёт своей первой победы в раунде плей-офф, и Бобровский должен в этом помочь. Если обменять Панарина на хорошую компенсацию, это может добавить команде глубины состава в плей-офф», — отметил обозреватель, а в бывшем известный вратарь Джейми Макленнан.



«Вот интересно. Все говорят о том, что «Коламбус» не имеет права потерять Панарина и Бобровского просто так. Но если другая команда их купит до конца сезона, надеясь на удачное выступление в плей-офф, а потом не подпишет новые контракты, никто не будет кричать о том, что их потеряли просто так», — размышляет обозреватель The Athletic Тайлер Деллоу.

«Ещё есть время»

Перед матчем с «Баффало» наставник «Коламбуса» Джон Торторелла провёл командное собрание, посвящённое ситуации с Панариным и Бобровским. Игра с «клинками» была первая для «мундиров» после 10-дневного перерыва, и команде было очень важно возобновить сезон хорошим матчем.



«Мы были очень честны, разговаривая в команде, когда у нас возникали какие-то ситуации. Мы делали это с самого начала, потому что знали, какой сезон нас ждёт. Знали, что постоянно будет что-то вокруг нас. У нас есть честный разговор, мы говорим о нашем деле. Мне очень нравится то, как команда справляется с этими вещами в нынешнем сезоне. Мы играем нестабильно? Да уж. И выигрываем, и проигрываем. Но те вещи, которые вьются вокруг клуба, не повлияли на нашу игру», — смело заявил наставник Джон Торторелла.



Игрокам «Коламбуса запретили комментировать ситуацию с Панариным. В целом это указание было выполнено — его лишь слегка нарушил правый крайний Кэм Аткинсон, который играл в одной тройке с Артемием с середины прошлого сезона. «Комментировать я не буду. Но добавлю: ещё есть время», — сказал Аткинсон.