В КХЛ снова разговоры о плохом календаре. Как всем угодить?

В клубах Континентальной лиги не утихают разговоры относительно составленного организаторами турнира календаря регулярного сезона. Практически у каждой команды есть свои претензии, а кто-то, вроде главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки, в открытую и жёстко говорит о проблеме на послематчевых пресс-конференциях.

Скабелка: ощущение, что календарь составлял человек, не выезжавший из Москвы

Мы решили разобраться в ситуации вместе с экспертами. Своё мнение высказали известные тренеры Андрей Назаров и Петерис Скудра, не понаслышке знакомые с трудностями календаря, а также двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Всем экспертам мы задали следующие вопросы:

— Нынешний календарь хуже, лучше предыдущих или как всегда?

— Календарь КХЛ – неизбежное зло из-за перерывов на Евротур и больших расстояний в лиге. Можно ли усовершенствовать календарь? Например, вернуться к четырёхматчевым выездным сериям.

— Насколько критично могут сказаться сложные выезды на состоянии команд, особенно в конце сезона, когда уже нет свежести?

«Чтобы уравнять шансы, у команд из топ-4 график должен быть сложнее»

Известный тренер Андрей Назаров не согласился с критикой календаря от своего тёзки Скабелки.

— Календарь, в принципе, обычный. Надо учитывать проблему «Авангарда». И она была учтена лигой. Ведь случился форс-мажор, которые в течение двух недель был исправлен. И исправлен хорошо. Не стоит забывать, что Россия – огромная страна. В сложившейся ситуации я не могу поддержать своего давнего друга и коллегу по тренерскому цеху Андрея Скабелку, жёстко высказавшегося относительно проблемы. Очень тяжело организовать такой турнир, как регулярный чемпионат КХЛ. Не забывайте, что интересы сборной тоже нужно учитывать, поэтому пауз не избежать.

Назаров: В сложившейся ситуации я не могу поддержать своего давнего друга и коллегу по тренерскому цеху Андрея Скабелку, жёстко высказавшегося относительно проблемы. Очень тяжело организовать такой турнир, как регулярный чемпионат КХЛ.

— Четырёхматчевая серия – это практически на 90% проигранная четвёртая игра. Очень тяжело её выиграть. Нет ни моральных, ни физических сил. Дальняя дорога, скапливающаяся у игроков усталость. Говорю, как тренер, поработавший во всех сезонах КХЛ.

— Это серьёзный вопрос. Бывает, приезжаешь с дальнего выезда, а в обойме нет четверых человек. Соответственно, нужна длинная «лавка», но не все клубы могут себе позволить усилить состав. Лучший вариант, на мой взгляд, таков. Сильные команды из первой четвёрки каждой конференции должны играть по более сложному графику, более низкие места получать график полегче. Так мы хоть как-то уравняем шансы. У нас же зачастую сильный клуб получает расписание лучше, нежели средняя команда или клуб-аутсайдер. Знаете, как в НХЛ: сильный выбирает на драфте последним, слабый – первым. В нашей ситуации вместо драфта выступают перелёты по необъятной России.

«Если Скабелка перед сезоном не ознакомился с графиком, что сейчас пенять?»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что клубы не должны жаловаться на календарь, потому что могли вносить свои корректировки перед сезоном, а также выстраивать тренировочный и восстановительный процессы в соответствии с графиком.

— Он не хуже и не лучше. Я не специалист по календарю, но, насколько я понимаю, свёрстанный календарь рассылается по всем клубам, и они вносят свои коррективы, если их не устраивают какие-то моменты. Сейчас, когда прошёл рубикон чемпионата, говорить о календаре по крайней мере неэтично. Если Скабелка с ним не ознакомился, сейчас-то что пенять?

— Лига старается учитывать пожелания клубов, а если клубы не внесли свои коррективы перед сезоном, это их вина, а не вина КХЛ. Команд очень много, и развести матчи таким образом, чтобы всем всё было удобно, не получится. Практически, интересы команд соблюдаются в равной степени. Всё надо решать в рабочем порядке и желательно перед сезоном, а не за неделю до плей-офф.

— Если команда прибитая и уставшая, и если у неё календарь и тренировочный процесс спланирован таким образом, что игроки не успевают восстанавливаться, в первую очередь претензии надо предъявлять тренерам. Они имели календарь на руках, знали, как построить тренировочный и восстановительный процессы, где дать нагрузку, а где нет. Идёт конец сезона, все команды уже находятся не в самой лучшей физической форме. Было очень много напряжённых игр, «Барыс» — базовая команда сборной Казахстана, которая тоже участвует в международных турнирах, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Не надо жаловаться, надо было вносить свои коррективы и доказывать свою точку зрения по календарю. Что сейчас-то говорить?

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«Идеальный календарь не сделать, но в этом году недовольных меньше»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нынешний календарь более удобный, чем в прошлом сезоне, однако недовольные будут всегда, потому что сделать идеальное расписание для всех клубов невозможно.

— Думаю, календарь получше, чем в предыдущие годы. Естественно, что кто-то будет недоволен, никогда не сделать идеальный для всех график. По крайней мере, календарь лучше, чем в прошлом сезоне, тогда нарекания были практически у всех клубов. У некоторых получалось 10 матчей подряд, потом большие перерывы. КХЛ, в отличие от канадцев, надо подстраиваться и под Евротуры, поэтому у нас игроки уже на следующий день после сборной играют за свои команды. В этом году недовольных меньше.

Плющев: Лига старается учитывать пожелания клубов, а если клубы не внесли свои коррективы перед сезоном, это их вина, а не вина КХЛ. Команд очень много, и развести матчи таким образом, чтобы всем всё было удобно, не получится.

— Никак не усовершенствовать. Точнее, можно это сделать, но для кого-то календарь всё равно будет неудобным.

— У каждого по-разному, в зависимости от команды, кому-то надо добирать очки. Но к этому надо быть готовым, календарь не за неделю делается, а перед сезоном. Надо команду тренировать под такие выезды. У тех, кто борется за плей-офф, состояние, как правило, тяжелее. Обычно это команды, не имеющие финансовой стабильности. Возьмите «Сибирь», у неё разрыв с восьмым местом пять очков, осталось восемь матчей. Они сами виноваты, что получается такой тяжёлый график, и не ропщут. На кого валить неудачный старт? Для Челябинска сезон тоже начался неудачно, они тоже сейчас попадают в плей-офф. График был ясен до начала сезона, к этому надо готовиться, что сейчас крокодильи слёзы лить и винить календарь? «Барыс» недоволен, хотя у них всё здорово идёт, и на выезде они хорошо играют.

«Плюс календаря – короткие паузы на Евротур и больше игр внутри дивизиона»

Известный тренер Петерис Скудра отметил, что клубам нужно самим обращать тщательное внимание на предсезонную подготовку и грамотно готовить хоккеистов к длинному и тяжёлому сезону.

— Календарь такой, какой и всегда. То же самое было в прошлом сезоне. Нет признаков, что он явно хуже. Команды расположены не совсем удобно в географическом плане, приходится преодолевать большие расстояния, но все клубы находятся в примерно равных условиях. Думаю, что когда идёт подготовка к сезону, все нюансы должны учитываться. Ведь все команды знакомят с календарём, выслушивают их пожелания.

Кожевников: КХЛ, в отличие от канадцев, надо подстраиваться и под Евротуры, поэтому у нас игроки уже на следующий день после сборной играют за свои команды. В этом году недовольных меньше.

— Сразу хотел бы отметить, что паузы на Евротур стали короче, раньше они были аж по две недели. Сейчас стало лучше, это плюс. Не думаю, что это стало вредить сборной, наоборот, найден оптимальный вариант. Нравится и тенденция большего количества игр внутри дивизионов. Это касается и логистики, ведь многое зависит от перелётов, проживания, все хотят сэкономить. Но есть и психологический момент. При первой неудаче все обращают внимание на календарь. Нужно немножко отделить себя от этого, лучше готовить команду.

— Об этом нужно думать уже летом, давать определённую подготовку хоккеистам, чтобы более-менее ровно пройти «регулярку». Это касается и психологических, и физических сил. Вообще же в конце сезона все решают свои вопросы, так что силы в любом случае надо находить даже после длительных выездных серий. Только единицы играют без мотивации, а остальные рубятся и стараются выжать из себя максимум.