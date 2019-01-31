Второй после Гретцки. Почему Кучеров — сейчас лучший игрок в мире

Никита Кучеров сидит на вершине горы НХЛ по набранным очкам. Он находится там с декабря и вряд ли просто так кому-то уступит своё место. Но является ли он лучшим хоккеистом лиги в нынешнем сезоне?



Это не обязательно означает завоевание «Харт Трофи», который вручается по итогам голосования журналистов и равносилен званию самого ценного игрока. Ни один из трёх финалистов голосования за «Харта» в прошлом сезоне не попал в четвёрку лучших по результативности. Однако ассоциация пишущих журналистов многозначительно посматривает в сторону Никиты, ведь именно он выиграл голосование середины сезона.

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«Кучеров выделяется даже в лучшей команде НХЛ»

На недавно завершившемся Матче всех звёзд Кучеров не блеснул, нанеся три броска по воротам и не сумев уберечь команду Атлантического дивизиона от поражения в полуфинале. Однако это показательное выступление никак не повлияло на мнение главного тренера «Тампы» Джона Купера о российском форварде. «Верю ли я, что Кучеров — один из лучших, если не лучший игрок на планете прямо сейчас? Да, я действительно в это верю», — заявил тренер.

Мнение наставника вполне понятно — на то он и тренер, чтобы хвалить и мотивировать своих хоккеистов. Иное дело соперники, которые по должности не обязаны хвалить оппонентов, регулярно доставляющих им проблемы. Тем не менее о Кучерове комплиментарно высказываются практически все.

«Когда мы приехали в Тампу, то разгромно уступили 1:7. Казалось, что это команда с другой планеты, совершенно другого уровня. Посмотрите на их состав, это один из самых глубоких составов в лиге. Мне трудно назвать коллектив, у которого все компоненты и звенья были бы лучше. А Кучеров выделяется даже в такой команде», — сказал форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског. «Да, против этих парней очень трудно играть. Мало того что у них в атаке такой парень, как Куч, у них ещё и защитники могут круто атаковать. В матче с таким соперником нужно отрабатывать вдвойне, иначе до вратаря «Тампы» просто не добраться», — добавил бомбардир из «Калгари» Джонни Годро.



«Выделю у «Тампы» лишь одного хоккеиста. Это Никита Кучеров. Даже в лучшей команде в лиге он делает то, что выделяет его из остальных», — восхитился защитник «Нэшвилла» Роман Йози.

Второй после Гретцки

Кучеров продолжает лидировать в споре бомбардиров, несмотря на неудачный матч против «Питтсбурга». 79 очков, набранных россиянином, впечатляют не собственно цифрой, а скоростью, с которой Никита подошёл к 80-балльному рубежу — для этого ему потребовалось всего 50 матчей. Его среднее игровое время — 19 минут и 22 секунды — лучшее среди форвардов «молний», но лишь 41-е в лиге. Единственный игрок, который входит в топ-10 по очкам и не превосходит Никиту по количеству времени на льду, — это его одноклубник Брейден Пойнт.

Лидеры спора бомбардиров, сезон-2018/19:



1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 79 очков,



2. Микко Рантанен («Колорадо») — 74,



3. Джонни Годро («Калгари») и Коннор Макдэвилд («Эдмонтон») — 73,



4. Патрик Кейн («Чикаго») и Натан Маккиннон («Колорадо») — 71,



5. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй») — 65.

«Знаете, далеко не каждый наделён способностью делать с шайбой то, что делает Никита. Он же играет просто и ясно. Я бы тоже хотел видеть площадку и обращаться с шайбой так же, как он. И многие игроки этого тоже хотят. Именно поэтому Кучеров — лучший прямо сейчас», — заявил Стивен Стэмкос.



Год назад у Кучерова было на счету 60 очков (из них 27 голов) в 44 матчах. Нынче — 79 очков (22 гола) в 50 встречах. Год назад Кучеров немного замедлился в концовке и пропустил в споре бомбардиров Коннора Макдэвида и Клода Жиру, даже не став финалистом голосования за «Харт Трофи». Нынче Никита безоговорочно лидирует, а самым ценным достижением можно считать тот факт, что россиянин, играющий на фланге, обходит лучших центрфорвардов НХЛ. По количеству голевых моментов, создаваемых в большинстве, Кучеров опережает Макдэвида и Кросби и лишь чуть-чуть уступает им при игре в равных составах.

Никита идёт темпом, который позволяет ему набрать 130 очков за сезон, и если это случится, то он достигнет данной цифры первым с сезона-1993/94, когда это делал Уэйн Гретцки. Кроме этого, на горизонте маячит и рекорд результативности среди россиян, установленный Александром Могильным в сезоне-1992/93 (127 очков).



«Сможет ли Никита повторить достижение Уэйна? Это зависит от меня, сколько игрового времени я ему дам», — смеясь сказал Джон Купер.



«Лично мне Кучеров напоминает Кросби в том плане, что он никогда не бывает полностью доволен своей игрой. Что бы он ни сделал, он считает, что сыграл недостаточно хорошо. Я люблю таких хоккеистов, которые играют на этой грани», — добавил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Сам Никита относится к своим достижениям спокойно и не торопится отвечать на массу комплиментов в свой адрес.



«Позади половина сезона, она прошла хорошо, но ничего ещё не закончено. Год назад я был точно в таком же положении. Первая половина складывалась неплохо, но нужно убедиться, что нынче я смогу не только поднять планку, но и удержать её на этом уровне. Хорошие хоккеисты в каждом сезоне действуют стабильно», — сказал Кучеров.



«Порой он слишком требователен к себе. Наверное, именно поэтому он лучший. Сегодня он может забросить три шайбы, а завтра захочет забросить пять. Он не остановится», — резюмировал голкипер «молний» Андрей Василевский.