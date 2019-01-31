Плей-ин или квалификация. Как это работает и почему это поможет КХЛ

Рассмотрим такое явление, как квалификация к плей-офф, то есть формат чемпионата, в котором напрямую в плей-офф попадает только часть команд, а за оставшиеся путёвки играются дополнительные матчи или серии. Этот формат хорошо знаком хоккейным болельщикам по Олимпиаде, где сразу в четвертьфинал попадают победители групп и одна лучшая команда из оставшихся, а остальные восемь сборных разбиваются на пары и играют квалификацию.



Похожий формат существуют в ряде европейских лиг – Швеции, Финляндии, Германии и Чехии, ещё его могут называть «плей-ин» или раундом «дикой карты». Команды, занявшие в регулярном чемпионате первые шесть мест, выходят в четвертьфинал. Команды с седьмую по десятую разыгрывают две оставшиеся путёвки в плей-офф в дополнительных сериях.



Что это даёт? Продление сезона, дополнительные матчи и прибыль для клубов, дополнительный опыт перед встречей с более сильным соперником. Добавляется напряжение и желание забраться повыше. Седьмое-восьмое место уже не гарантируют попадание в плей-офф, зато те, кто не смог подняться выше 9-10 места, имеют возможность исправить ошибки «регулярки» и побиться с более или менее равным соперником за четвертьфинал.



В каждой лиге есть фавориты, середнячки и более слабые команды, которые не строят больших амбиций во время плей-офф. Если восьмой посев выбивает лидера, это уже становится сенсацией, а что будет, если пошумит команда, занявшая десятое место? Все любят истории о тёмных лошадках, которые обыграли фаворита. Расскажем и о них, но для начала – как это работает.

Шведская лига (SHL)

Шведы ввели плей-ин до двух побед сравнительно недавно – в сезоне-2013/14. До этого победитель регулярного чемпионата мог выбирать себе соперника по первому раунду, после изменения формата это правило отменили. «Мы ввели этот формат, потому что хотели повысить напряжение и драматический эффект для зрителей», — сказал исполнительный директор Шведской лиги Юрген Линдгрен.



С Линдргеном нельзя не согласиться – драмы прибавилось. Даже за такой короткий срок видно, что команды с девятым или десятым посевом способны соперничать в плей-офф не хуже, чем те, кто занял седьмое-восьмое место. Более того, они чаще выигрывают и квалификацию.



В дальнейших раундах пока было не так много сюрпризов – из всех команд, сыгравших в квалификации, в полуфинал пробились только две за пять лет – «Линчёпинг» в сезоне-2013/14 занял девятое место, а в кубковых битвах обыграл сначала «МОДО», а затем «Фрёлунду». За год до введения плей-офф «Линчёпинг» завершил сезон на 10-м месте. Два года назад «Мальмё» с восьмого места без проблем прошёл плей-ин, а затем выбил из плей-офф победителя регулярного чемпионата «Векшё» и был остановлен в только в полуфинале будущим чемпионом.

Результат — 7-8 посев (количество пробившихся) — 9-10 посев (количество пробившихся)



1/4 – 4 – 6



1/2 – 1 – 1



Финал – 0 — 0

Финская лига (SM-Liiga)

В Финляндии к формату плей-ин пришли в сезоне-2003/04 и с тех пор от него не отказывались. Интересно, что в первые семь лет команды, прошедшие квалификацию, не могли пробиться дальше первого раунда, а затем началось самое интересное. За последние восемь сезонов было четыре случая, когда команда после квалификации доходила как минимум до полуфинала, а в сезоне-2010/11 «Эспоо Блюз» с девятого места вышли в финал, выбив из борьбы первую и вторую команду «регулярки». «Блюз» во второй раз в истории выиграли серебро чемпионата Финляндии, и сделали это под руководством Петри Матикайнена, который в России известен по работе в «Авангарде».

Результат — 7-8 посев (количество пробившихся) — 9-10 посев (количество пробившихся)



1/4 –16 — 14



1/2 – 1 — 3



Финал – 0 – 1.

Интересно и то, как далеко прошедшие команды подходили к плей-офф. В случае с «Лукко» в сезоне-2012/13 и «Блюз» в сезоне-2010/11 клубы провалили финиш «регулярки», но смогли собраться к плей-офф. ХИФК в сезоне-2016/17 сделал мощный рывок, выиграв шесть из последних девяти встреч, и с девятого места дошёл до полуфинала. Получается, с одной стороны командам имеет смысл биться в последних играх, а с другой, спад в концовке не обязательно ставит крест на турнирных амбициях.



Руководство финской лиги довольно сложившимся форматом, об этом «Чемпионату» рассказал генеральной директор лиги Рику Каллиониеми: «В нашей лиге есть предварительный кубковый раунд, который можно отнести к варианту квалификации. Первый раунд плей-офф — это так называемый wild card, когда играется две предварительных серии плей-офф до двух побед. Команда, занявшая 10-е место играет против того клуба, кто занял 7-ю строчку, а 8-е место играет против 9-го.



Мы считаем, что это очень хорошая система, потому что у нас в лиге всего 15 команд, а за счёт этого появляются новые интересные сюжеты и интриги. Кто выиграет регулярный чемпионат, кто займёт место в четвёрке и начнёт плей-офф дома, кто попадёт в топ-6 и пробьётся напрямую в четвертьфинал, кто сможет завоевать 10-ю строчку и поборется за прохождение в плей-офф — всё это очень интересно.



Конечно, интерес болельщиков во многом зависит от того, кто попал в «дикий» раунд. Болельщики топ-клубов могут быть недовольны и разочарованы, если их любимцы не попали в шестёрку лучших и не пробились в плей-офф напрямую. Но для «маленьких» команд предварительный кубковый раунд — это большое событие. В то же время, у нас закрытая лига, и матчей за право остаться в ней на следующий год мы не проводим — обмена участниками с лигой ниже у нас нет».

Чехия (Экстралига)

В Чехии пошли чуть более сложным путём. Первая квалификация прошла в сезоне-1995/96, когда лига расширилась с 12 до 14 команд. Тогда сыграли по олимпийской системе, то есть напрямую в четвертьфинал вышли только первые четыре команды, остальные восемь сыграли предварительную серию до трёх побед. Затем этот формат отменили и вернулись к квалификации только через 10 лет. Кроме этого, чешская лига не является закрытой. Она состоит из 14 команд – первые шесть выходят в плей-офф, следующие четыре играют квалификацию, оставшиеся четыре проводят дополнительные встречи за выживание. В таком формате девятое-десятое места означают не только возможность попасть в плей-офф, но и спасение от вылета во вторую лигу.



Примечательно, что в Экстралиге, в отличие от других чемпионатов, команды, занявшие девятые-десятые места, чаще всего заканчивают сезон после квалификации, а те, кто всё-таки пробивается в плей-офф, дальше первого раунда не проходят. В то же время, у 7-8 мест в трети случаев остаются силы и мастерство, чтобы пройти дальше. Впрочем, чемпионат Чехии и без квалификации таит сюрпризы — аутсайдеры и лидеры там меняются чуть ли не каждый год. Сегодня ты можешь играть за выживание, а уже в следующем году быть на коне.

Результат — 7-8 посев (количество пробившихся) — 9-10 посев (количество пробившихся)



1/4 –18 — 6



1/2 – 6 — 0



Финал – 1 — 0

Германия (DEL)

В 1990-е немцы несколько лет как могли экспериментировали, меняя формат турнира чуть ли не каждый сезон. Был и разделённый на две части регулярный сезон – первые 30 матчей команды играли с каждым соперником дома и на выезде, после чего шесть лучших команд продолжали играть между собой за лучший посев, а остальные клубы играли между собой за оставшиеся два места в плей-офф. И то же самое, но с добавлением дополнительного раунда плей-ин, и стандартный розыгрыш плей-офф для восьмёрки лучших. Нынешний формат плей-ин действует с сезона-2006/07, при этом низшие посевы в плей-офф тоже показывают высокую конкурентноспособность.



В Германии, помимо квалификации, есть ещё одна отличительная особенность, которой нет в других европейских чемпионатах. Победитель регулярного сезона может сам выбрать себе соперника по первому раунду. Впрочем, пока ни одна команда этой опцией не воспользовалась. Бывший директор ИИХФ по связям с общественностью, управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов Шимон Шемберг считает это правило излишним. «Эта идея берёт начало от шведского гандбола. Несколько лет назад хоккейный мир стал её применять. Мне не нравится это чисто по спортивным причинам. Допустим, в плей-офф выходят 8 команд, и тогда восьмая команда не заслуживает никакого другого соперника, кроме того клуба, кто расположился на первом месте. Лучший должен играть с худшим. И если по каким-то причинам первый номер выберет не восьмого, а седьмого, это сомнительно с точки зрения спортивной составляющей», — отметил Шемберг.

Результат — 7-8 посев (количество пробившихся) — 9-10 посев (количество пробившихся)



1/4 –14 — 10



1/2 – 5 — 3



Финал- 0 — 2.

Сказка «Ингольштадта»

«Ингольштадт» появился в DEL в 2002 году, звёзд с неба не хватал, но периодически проходил первый раунд плей-офф. Победа «Ингольштадта» вызвала шок – команда считалась аутсайдером, который не способен бороться за высокие места. Но баварцы написали историю и в 50-летний юбилей клуба стали чемпионами Германии. «После всего дерьма, что мы пережили, это просто невероятно!», — восклицал нападающий Патрик Хагер.

Фото: facebook.com/ercingolstadt

В квалификации «Ингольштадту» противостоял грозный «Айсбэрен» — чемпион Германии последних трёх лет. Но ни берлинцы, ни «Крефелд» и «Гамбург» в следующих раундах не смогли оказать реального сопротивления, только финальная серия с «Кёльном» растянулась до семи матчей. По иронии судьбы, «Ингольштадт» в том сезоне тренировал Никлас Сундблад – специалист, до этого работавший ассистентом тренера в «Кёльне». «Быть на вершине надо не в декабре или в январе, а весной», — сказал Сундблад. Празднования, естественно, были бурными, чемпионский парад на главной площади города, и даже канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок чемпионскую джерси.

Видео можно посмотреть на канале ERC Ingolstadt в YouTube.

Плей-ин – хорошая или сомнительная идея? Отвечают европейцы

Если посчитать статистику во всех четырёх лигах, то выходит, что квалификация идёт на пользу командам, занявшим 9-10 места – в полуфинал они выходят чаще, а до финальной стадии с 7-8 места добирался только чешский «Брно» в сезоне-2011/12, в то время как клубы с низким посевом проделывали этот трюк целых трижды. Вполне неплохой результат для записных аутсайдеров.



Можно предположить, что дополнительный раунд будет выматывать клубы, у которых и так интенсивное расписание, но при обращении к цифрам это не заметно. 7-8 посевы чуть чаще навязывают жёсткую борьбу топ-клубам, затягивая четвертьфиналы до шести-семи встреч (27 длинных серий против 25 коротких). У низших посевов статистика чуть хуже, но не намного (15 против 21). В полуфиналах непредсказуемости ещё больше, аутсайдер может как на эмоциях запросто вынести ещё одного фаворита, так и превратиться в Золушку.



В лигах эксперимент считают удачным и не собираются отказываться от квалификации. Действительно, включение в кубковую борьбу ещё двух клубов добавляет интриги всему чемпионату, однако не все считают плей-ин положительным явлением. Шимон Шемберг ставит под сомнение справедливость формата, в котором клуб может завалить регулярный сезон, но выстрелить в плей-офф.



«Хотел бы подчеркнуть, что данное мнение — только моё лично, и интересы никаких лиг я в данном случае не представляю. Я понимаю, почему некоторые европейские чемпионаты вводят подобные раунды, которые принято называть wild card, это короткая квалификация для команд с 7 по 10 места. Я не большой сторонник этой идеи и вот почему. Сегодня лиги играют по 52-60 матчей, чтобы отсеять участников плей-офф от остальных. Если какой-то клуб после, скажем, 56 матчей занял 10-ю строчку, но затем удачно сыграл в квалификации и выиграл кубок, я нахожу это сомнительным», — отметил Шемберг.



Известный финский и шведский журналист, автор книг Ристо Пакаринен признаёт, что квалификация повышает зрительский интерес, однако полагает, что со спортивной точки зрения является излишней.



«Вопрос квалификации перед плей-офф — это вечное перетягивание каната между спортом и бизнесом. С одной стороны, квалификация позволяет повысить интерес к регулярному чемпионату в его концовке, когда большое количество команд всё ещё имеют шансы попасть в плей-офф и борются за места. Это же означает большее количество денег. Мне кажется, что в европейских высших лигах, где количество команд обычно колеблется в районе десятка, это совершенно излишне. Регулярного чемпионата достаточно, чтобы отделить команды, попавшие в плей-офф, от остальных».

Пакаринен поднял вопрос о количестве участников чемпионата. В КХЛ их больше, но если гипотетически применить квалификацию в нашей лиге, её суть не изменится. Всё те же 7-10 посевы в каждой конференции будут разыгрывать две путёвки в плей-офф. Разница только в том, что в регулярном сезоне команды играют и с соперниками из другой конференции (хоть и меньше матчей), и в концовке сезона у какого-то клуба может быть сложный выезд с лидерами другой конференции, а у другого – домашняя серия с равными по силе соперниками. Квалификация дала бы возможность разобраться с непосредственными конкурентами один на один.

«Сильные клубы и так останутся наверху, а остальные бы здорово поборолись»

Известный тренер Андрей Назаров положительно относится к такому формату и считает, что квалификация пошла бы на пользу КХЛ.



«Это хорошая и важная тема для дискуссии. Дело в том, что если бы в КХЛ у всех клубов были примерно одинаковые бюджеты, велась бы равная борьба за плей-офф, то это один разговор. Но у нас есть богатые команды, а есть «Амур», «Адмирал», «Слован», «Витязь», «Северсталь» и другие клубы, чьи возможности несопоставимы с грандами.



Если бы в КХЛ играли квалификацию за право попасть в плей-офф, скажем, 7 и 8 места с 9 и 10, то было бы здорово. У команд из нижней части турнирной таблицы появилась бы дополнительная мотивация, ситуация бы выровнялась, стала бы более справедливой. Сильные команды и так останутся наверху, им никто не помешает, а вот остальные бы здорово поборолись! Представляете, команда заняла 10 место, но не опустила рук, а продолжила биться за плей-офф!



Клубы с маленькими бюджетами зачастую используют много молодых игроков. Я, как опытный тренер, прекрасно с этим знаком. Пока некоторые молодые ребята раскачиваются, шансов забраться выше 9-10 места уже нет. А так бы, повторюсь, мотивация сохранилась, не было бы никаких распродаж составов, зритель тоже останется доволен.



Таким образом, топ-клубы заслуженно получают небольшой отдых и в спокойном режиме готовятся к плей-офф, а остальные в течение пяти дней играют квалификацию. Считаю, что этот европейский опыт неплохо перенять, мне такая идея нравится», — отметил Назаров.

В «регулярке» КХЛ почти не осталось интриги. Этот сезон самый скучный? До плей-офф ещё месяц, а 15 из 16 кубковых мест по сути уже определены. Почему так получается — отвечают эксперты.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Квалификация, как двигатель прогресса КХЛ

В КХЛ немало наболевших вопросов и острых тем для обсуждения, и одна из них – слишком раннее окончание сезона для многих команд лиги. Регулярный чемпионат у нас заканчивается в феврале, и отпуск у игроков не попавших в плей-офф клубов растягивается на весьма продолжительное время. Но не секрет, что каждый сезон КХЛ находится одна-две, а то и больше команд, мотивация которых бороться за продление сезона кончается гораздо раньше официального финиша «регулярки». Проваленная подготовка к сезону, финансовые проблемы, тренерская чехарда или самодурство руководителей – вот далеко не все причины, из-за которых клуб может провалить старт чемпионата, безнадёжно далеко отпустить соперников в таблице и понуро докатывать «регулярку» с уже купленными для игроков билетами в тёплые страны.



Понятно, что бороться до последнего за попадание в кубковую восьмёрку абсолютно все команды лиги могут лишь в идеальном мире. Разделение на фаворитов, середняков и аутсайдеров будет всегда. Но как мотивировать по ходу сезона клубы, оказавшиеся на дне таблицы и сохранившие лишь теоретические шансы на плей-офф? Нагоняй от руководства? 90-е давно прошли, игроки защищены со всех сторон и свою зарплату получат в любом случае. Дополнительные бонусы и премии за достойное продолжение сезона? Не самый плохой вариант, вот только зажиточные клубы, способные финансово простимулировать своих игроков на по сути никому не нужные победы, редко попадают в незавидное положение «безплейоффников». Собственная гордость, уважение к болельщикам и спорту как таковому? Рабочий, иногда действенный, но при этом абсолютно эфемерный метод воздействия, разбивающийся в пух и прах о коммерческую сторону вопроса.



Но, позвольте, ведь собственно для этого и придуман рейтинг КХЛ, скажете вы. Однако, всем уже понятно, что нововведение лиги пестрит двойными стандартами, равной гонки за выживание между всеми командами всё равно не получится, и в проигравших окажутся те команды, у кого нет какого-либо мощного лобби, к хоккею имеющему в лучшем случае косвенное отношение.

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А как с этой проблемой справляются в НХЛ, ведь там тоже почти в каждом сезоне есть безнадёжные аутсайдеры? За океаном всё немного иначе, команды, «сливающие» сезон, точно знают, что после его окончания их не расформируют, не выгонят из лиги и от них не откажутся спонсоры, зато у них будет возможность первыми выбирать из главных проспектов драфта юниоров. В России такая система не работает.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

КХЛ в своё время пыталась помочь командам-аутсайдерам, учредив Кубок Надежды, но осмеянная общественностью идея прожила недолго. Это была возможность продлить сезон и выиграть хоть какой-нибудь трофей для команд, которым в обозримом будущем не светит Кубок Гагарина, но со спортивной точки зрения было даже несколько унизительно бороться за смешной приз, а с деловой – крайне невыгодно тратить дополнительные средства на перелёты и гостиницы ради по сути товарищеских матчей.

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Ещё раньше, во времена Суперлиги, в российском хоккее существовал принцип перемещения команд между лигами согласно спортивным показателям. Одна-две худшие команды выбывали, им на смену приходили лучшие из второй лиги. Но в КХЛ такой вариант не возможен, нельзя сделать лигу открытой. Условный «Слован» никогда не будет играть в ВХЛ, ему выгоднее вернуться в словацкий чемпионат, «Куньлунь» и «Адмирал» — проекты, созданные исключительно для КХЛ, да и вообще большой хоккей на Дальнем Востоке никто трогать не будет. Также и из ВХЛ вряд ли кто-то потянет по финансам и инфраструктуре переход на ступень выше, все, кто мог, это уже сделали, или, по крайней мере, попытались сделать.



У нашей лиги остаётся ещё один неиспробованный вариант, который хорошо работает в европейских чемпионатах. Дополнительный квалификационный раунд плей-офф втянул бы в кубковую лихорадку ещё несколько команд, растормошил то болото, которое частенько создаётся в низах таблиц конференций ближе к концу сезона и дал бы дополнительный шанс некоторым клубам, оступившимся в начале чемпионата. Давайте посмотрим, как бы это работало в прошлые сезоны.

«Кузня» бы сыграла в плей-офф КХЛ, а «Витязь» не только дрался

На заре существования лиги все мирились с тем, что в ней есть откровенные аутсайдеры. «Витязю», «Амуру», новокузнецкому «Металлургу» было практически нереально с их ресурсами бороться за попадание в восьмёрку, и эти команды теряли всякий интерес к происходящему ближе к середине турнира. Впрочем, «Витязь» развлекался, как мог, но хоккеем это назвать было сложно. А теперь представьте, как бы изменилась ситуация, если бы путёвку в игры на вылет давала не восьмая, а десятая строчка? До расширения в конференциях КХЛ было по 12 клубов, а это значит, что рассчитывать на продление сезона мог каждый.



Тогда «Витязь» бы, возможно, не только махал канадскими кулаками, но и иногда играл в хоккей, а в плей-офф был бы самым нежеланным соперником для первого раунда. Тогда бы и «Кузня» могла хоть раз в истории КХЛ продлить сезон дальше «регулярки», тем более, что в сезонах-2009/10 и 2011/12 новокузнечанам не хватало всего восьми очков, чтобы финишировать в первой восьмёрке. Почаще бы мог плей-офф заглядывать и на Дальний Восток, где «Амуру» постоянно не хватало ресурсов, чтобы действительно претендовать на участие в кубковой весне. Эти команды были лишены реальной мотивации ещё практически перед сезоном, а сейчас в таком положении «Слован» и «Адмирал», для которых квалификация могла стать единственным способом попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.

Если бы в КХЛ был плей-ин



Клубы – Количество попаданий в плей-офф – Количество сезонов на 9-10 местах



«Адмирал» — 3 – 1

«Амур» — 2 – 2

«Витязь» — 1 – 1

«Динамо» Минск – 4 – 3

«Динамо» Рига – 5 – 0

«Нефтехимик» — 5 – 3

«Северсталь» — 4 – 4

«Сибирь» — 5 – 4

«Слован» — 2 – 1

«Сочи» — 3 – 1

«Спартак» — 4 – 1

Очки второго шанса

Практически каждый сезон в КХЛ складывается ситуация, когда какой-либо команде не хватает буквально одного очка для попадания в плей-офф, либо и вовсе приходится считать дополнительные показатели. Квалификация могла бы поощрить старания такого клуба, предоставить ему шанс в очной борьбе с седьмым-восьмым местом решить, кто более достоин участия в играх на вылет. Это, пожалуй, было бы правильно, ведь в конце «регулярки», когда распределяются последние места в кубковом вагоне, у команд-претендентов могут быть неравные условия: разный уровень соперников, соотношение домашних и гостевых поединков. Или, например, клуб провалил старт сезона по разным причинам, поздно включился в борьбу, и как бы ни пыжился, лишён возможности реально побороться за плей-офф.



Вспомним только самые свежие примеры. В позапрошлом сезоне «Амур» проваливался под руководством Мисхата Фахрутдинова, но руководство не спешило со сменой наставника, так как до восьмого места хабаровчанам всё равно было уже не дотянуться. В середине декабря Фахрутдинова всё же сменил Андрей Мартемьянов, сумел преобразить команду, и было даже немного обидно за «тигров», которые с симпатичной игрой на финише «регулярки» остались аж на 12 месте конференции. Если бы существовал квалификационный раунд, то руководство «Амура» произвело бы тренерскую рокировку гораздо раньше, и Мартемьянов мог вывести Хабаровск в плей-офф уже в том сезоне. Кстати сказать, сейчас у «Амура» ситуация точно такая же: с заменой Николая Борщевского явно затянули, и сейчас у команды нет реальных шансов даже на десятое место.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

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А «Сибирь» образца прошлого сезона? Там как раз Павла Зубова весьма вовремя сменили на Владимира Юрзинова, новосибирцы провели фантастическую концовку «регулярки», но одна оплошность в последнем матче гладкого первенства привела к непопаданию в плей-офф, хотя «Сибирь» была в великолепной форме и могла пошуметь в играх на вылет. Квалификация была бы справедливым решением. Она бы не только дала шанс той же «Сибири», но и подстёгивала по ходу сезона «Слован», рижское «Динамо» (которое не смогло оправиться после ужасного старта под руководством Сандиса Озолиньша), тех же аутсайдеров пресловутого рейтинга «Ладу» и «Югру». Без стимула эти команды доигрывали сезон без всякого смысла.

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Если брать нынешний сезон, то проблема также проиллюстрирована довольно ярко. «Сибирь», оглушительно провалившая старт чемпионата, пришла в себя, по ходу сезона довольно грамотно были исправлены многие ошибки, и сейчас новосибирцы идут на девятом месте и мечтают о плей-офф. В то же время «Торпедо», сделавшее ставку на начало сезона, испытывает колоссальные проблемы, и большой вопрос, кто был бы фаворитом в гипотетическом квалификационном сражении между новосибирцами и нижегородцами. А условный «Нефтехимик», где Вячеслав Буцаев потихоньку наводит порядок, мог успешно «зарубиться» с тем же «Трактором». На Западе квалификация могла привести к тому, что зашевелилась бы не только «Северсталь», для которой была угроза вылета из КХЛ, но и минское «Динамо» со «Слованом». Эти команды могли разыграть между собой десятую строчку, но вместо этого защищённые особыми привилегиями иностранные команды просто доигрывают сезон, а рывок



«Северстали» останется безрезультатным. Все всё видят, в том числе болельщики этих команд, что негативно сказывается на посещаемости многих клубов в концовке регулярного чемпионата. Люди хотят видеть борьбу и интригу, а не то, как их любимая команда уже с декабря начинает доигрывать сезон.

Фото: Вячеслав Суранов, photo.khl.ru

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