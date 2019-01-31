Внук не пожалел деда. Это был его первый гол в КХЛ

Со Свитовым и Зариповым

Утро четверга, 31 января, началось для болельщиков «Ак Барса» с хорошей новости. Старший тренер казанцев Александр Смирнов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА проанонсировал возвращение в состав Александра Свитова и Даниса Зарипова.

«Я думаю, будет интересная игра, все ребята готовятся серьёзно. Рассчитываем на то, что парни должны сыграть хорошо сегодня. Два матча мы проиграли, это были непростые встречи, в чём-то мы уступали. Но мы знаем, над чем нужно поработать, и продолжаем через эти игры готовиться к плей-офф. Изменения в составе? Данис Зарипов и Александр Свитов возвращаются», — заявил Смирнов.

Конечно, для «барсов» возвращение двух опытных форвардов в атакующую линию – серьёзное усиление, хотя состав у действующих обладателей Кубка Гагарина и так боевой.

А вот вратарь Эмиль Гарипов продолжает находиться в лазарете и сыграть с «армейцами» никак не мог. Человек, выдавший умопомрачительный прошлый плей-офф, наверняка с особым рвением сыграл бы с ЦСКА. Красно-синие прекрасно знакомы, какие сейвы выдаёт Эмиль, когда находится на кураже. Не сыграл в четверг и защитник Андрей Марков. У ЦСКА давно травмирован Никита Нестеров.

В «Ак Барсе» не забыли об унижении

В нынешнем регулярном чемпионате коллектив Зинэтулы Билялетдинова неудачно играет с ЦСКА. В матче-открытие турнира «барсы» и вовсе потерпели унизительное поражение в родных стенах со счётом 0:5, о чём прекрасно помнят. Неудачно сыграл «Ак Барс» и в московской схватке, уступив прошлогодним финалистам Кубка Гагарина со счётом 2:4. Дубль в той встрече оформил форвард ЦСКА Кирилл Капризов.

Если убрать за скобки матч с «армейцами», казанский клуб в последнее время выступает неудачно. Пять поражений в шести матчах – далеко не то, чего ждут от команды её поклонники. Главный тренер в привычной для себя манере объясняет сложившуюся ситуацию банально просто: «Готовимся к плей-офф».

В свою очередь ЦСКА уступил «Локомотиву» и «Барысу», уступив первое место на Западе и в общей турнирной таблице СКА. Шутят, что москвичи не хотят выигрывать «регулярку», чтобы потом, согласно традиции, не выбыть из борьбы за главный трофей. Но вряд ли подобные разговоры стоит воспринимать всерьёз. Просто у команды Игоря Никитина случился небольшой спад.

31 января день рождения праздновали сразу два хоккеиста играющих команд. У «Ак Барса» поздравления с 30-летием получал Артём Лукоянов, а у ЦСКА с праздничным настроение на лёд вышел Максим Шалунов. Но отличиться в первом периода ни один, ни другой не смогли. Зато на отложенном штрафе забил канадский форвард Роб Клинкхаммер, воспользовавшийся отскоком после броска защитника Андрея Педана. Ларс Юханссон оказался бессилен.

Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Запомнился первый период и ещё одним занимательным эпизодом. Защитник ЦСКА Артём Блажиевский смачно врезался в гренадёра Александра Свитова. Да так, что центральный нападающий казанцев упал на лёд. До стычки дело не дошло, да и драться Свитов давно перестал, но момент вышел неоднозначным.

Дед против внука

Состоялась в матче ЦСКА с «Ак Барсом» и занимательная родственная дуэль. Защитник ЦСКА Александр Романов противостоял главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову, который является дедушкой хоккеиста. Знал бы Билялетдинов, чем в итоге закончится дело…

Во второй двадцатиминутке команда Романова огорчила коллектив Билялетдинова. Капризов ушёл за ворота и сделал передачу на Григоренко, который из круга вбрасывания идеально попал в дальнюю девятку. Без шансов для Подъяпольского.

Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Капризов – злой гений Казани…

До второго перерыва команды отличились ещё по разу. Сперва здорово под перекладину зарядил защитник гостей Яруллин, а Глухов грамотно перекрыл обзор Юханссону. Комбинация была разыграна как по нотам.

Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Затем за дело взялся Капризов. Кирилл становится грозой «Ак Барса», регулярно забивая в ворота татарстанского клуба. На сей раз Григоренко здорово поборолся, прошла скидка в центр зоны на Капризова, который с кистей вонзил шайбу в девятку — Подъяпольский не дотянулся.

Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

… а Клинкхаммер – ЦСКА

В третьей двадцатиминутке дубль оформил форвард казанцев Роб Клинкхаммер, забивший в меньшинстве. Его случай схож со случаем Капризова, только канадец стал специалистом по ЦСКА. Именно Роб забросил решающую шайбу в ключевой игре прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина, и именно он начал активно забивать «армейцам» в отчётный игровой день.

Совпадение? Возможно, но признак мастерства очевиден.

Ответный гол Светлакова радостными овациями встретил легендарный в прошлом форвард Сергей Фёдоров, наблюдавший за встречей с трибун. ЦСКА далеко не чужая команда для нападающего, хотя свои основные рекорды Фёдоров поставил в НХЛ.

Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Романов огорчил деда? Или порадовал?

Надо же было такому случиться, что первую же шайбу в КХЛ защитник ЦСКА Александр Романов забросил в ворота «Ак Барса»? Именно казанским клубом руководит дедушка Романова – Зинэтула Билялетдинов. Иначе, как иронией судьбы, подобное не назовёшь. С одной стороны, Романов огорчил дедушку, но с другой – Зинэтула Хайдарович наверняка порадовался за родного для себя человека.

Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Гол в свой актив записал и Константин Окулов, которого ранее на борт толкнул Вячеслав Основин. Окулов что-то громко выкрикнул в адрес партнёров, бросившись к ним праздновать взятие ворот. Шайба, пущенная Константином, предательски пролетела под ловушкой голкипера. Гол Постмы не позволил гостям перевести встречу в овертайм – 5:4 в пользу ЦСКА. Москвичи в третий раз за сезон обыграли «Ак Барс». Казанцам стоит задуматься.