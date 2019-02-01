В Минске ничего не меняется. Зачем Беларуси клуб в КХЛ?

Минское «Динамо» окончательно распрощалось со всеми шансами на попадание в плей-офф. Уже второй сезон подряд команда остаётся без игр в нокаут раунде, что не может не сказаться на посещаемости одного из самых популярных клубов лиги: в последнее время трибуны «Минск-Арены» собирают около половины зрителей, а это непривычно для столицы Беларуси. В чём проблемы белорусского клуба и стоит ли говорить о возможном выходе минского «Динамо» из КХЛ?

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Революция не удалась

В начале ноября тренерский штаб «зубров» во главе с Горди Дуайером был отправлен в отставку. Возглавил минчан тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко, а его помощниками стали Дмитрий Кравченко, Виталий Коваль и Андрей Ковалёв. Первые двое являются помощниками Сидоренко и в сборной. Ещё в сентябре было объявлено о скорой интеграции минского «Динамо» и Федерации хоккея Беларуси для подготовки игроков для сборной к домашнему чемпионату мира по хоккею, поэтому данное назначение не стало ни для кого удивления. Но многие в первую очередь ожидали от Андрея Михайловича перемен и хоть какую-нибудь стабильность в игре «зубров». На момент увольнения канадца, минчане отставали от восьмого места на семь очков. Сейчас это отставание составляет 18 очков. Рисунок игры при белорусском специалисте немного изменился, но на результаты команды это не повлияло.

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Легионеры не могут, Костицыны не помогут

Минчане всегда славились легионерами, которые потом становились лидерами в других клубах лиги. Стоит лишь вспомнить Клинкхаммера, Эллисона, Бэйлена или Щехуру. Нынешних иностранцев и близко не поставишь в один ряд с этими игроками.



Временами радует своей игрой вратарь Юнас Энрот, но он серьёзно сдал по сравнению с прошлым сезоном, особенно в плане стабильности. Обладатель золота ЧМ-2015 в составе сборной Канады Патрик Уиркош не оправдал доверия. Защитник является одним из худших игроков «Динамо» по показателю полезности, количеству грубых и грубых голевых ошибок. Его соотечественник Куинтон Хауден не показывает ничего экстраординарного. А про американца Беннета уже никто и не вспомнит.

Отдельно стоит упомянуть финна Тэему Пулккинена. Летом вокруг него разгорелись нешуточные страсти. Этого нападающего хотели видеть в таких клубах, как «Локомотив» и «Авангард». Но минчане настырно не отдавали права на игрока и сами подписали финна. Тот поначалу показывал действительно отличную игру, но после ухода Горди Дуайера у Тэему «заболела спина». Ни для кого не секрет, что игрок хотел сменить команду перед дедлайном, им интересовались московское «Динамо», «Куньлунь» и даже питерский СКА. Но руководство «зубров» никого не собиралось отпускать, даже наоборот – к команде присоединились ещё два легионера и Алексей Терещенко. В декабре финн вернулся на лёд, но того пламени в глазах, что было в сентябре, у него нет.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Легионерами, которые усилили «Динамо» по ходу сезона, стали знакомые болельщикам «Адмирала» Джонатан Блум и Дэвид Бут. Что из этого получилось? Абсолютно ничего. В 27 матчах на счету Блума – 9 очков, у Бута три балла за результативность в 16 играх.

Басков: братья Костицыны не оправдали доверия минского «Динамо»

Что касается 38-летнего Терещенко, то тут руководство белорусского клуба попало в точку. Россиянин смог стать лидером «Динамо» как на льду, так и в раздевалке. Во время отсутствия капитана «зубров» Александра Павловича именно Терещенко выводил команду на лёд. А ведь в начале сезона минчане делали ставку на братьев Костицыных, несмотря на то что в лиге эти игроки уже не котируются. Те не смогли оправдать доверия и не проявили лидерских качеств. И если Андрей ещё демонстрирует хоть какую-то игру на льду, то Сергей и вовсе исчез с экранов радаров. После прихода в команду Дмитрия Баскова младшего брата лишили капитанской нашивки, передав её Павловичу. В минском клубе, как и в некоторых других иностранных клубах лиги, результат делают легионеры. В Беларуси с легионерами не угадали, а в команде не оказалось тех самых белорусов, которые смогли бы повести команду за собой.

Разборки с Казионовым

Денис Казионов пришёл в «Динамо» по ходу сезона и неплохо проявил себя. Но после отставки Горди Дуайера российский форвард потерял место в первых тройках. В период с 27 ноября по 24 декабря минчане трижды (!) выставляли Дениса в список отказов. В лиге не могли не обратить внимание на этот факт.

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«В чём-то генерального директора (минского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), наверное, можно понять: он не так давно пришёл в клуб, возможно, расплачивается за ошибки своих предшественников. Но даже если руководство поменяется 50 раз, в сухом остатке то, что клуб по своей воле дал игроку контракт, а игрок его чётко выполняет. Всё остальное — из лирической категории «ваши ожидания — ваши проблемы». Ну а сетования на то, что игрок «икс» получает больше, чем игрок «игрек», волнуют лишь людей внутри клуба — особенно тех, кто формировал команду и договаривался с игроками, а также спонсорами по контрактным суммам», — так прокомментировал эту ситуацию глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В итоге перед самым дедлайном игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон, а сам Казионов перебрался в Екатеринбург. Из аутсайдеров в фавориты. И кто же вышел из этой битвы победителем?

ВЕХЛ как альтернатива участия в КХЛ?

В КХЛ практически невозможно быть самоокупаемым клубом. Зарплаты хоккеистов среднего уровня доходят до абсурда, а покупательская способность населения в регионах достаточно низкая. В Беларуси же до сих пор некоторые чиновники и высокопоставленные хоккейные люди ждут, что «Динамо» станет прибыльным проектом. Без тени сомнений понятно, что это полнейший абсурд. А при нынешнем выступлении минчан и сборной Беларуси всё чаще стали звучать слова о выходе минского «Динамо» из КХЛ и возрождении ВЕХЛ. На фоне последних экономических и нефтяных разногласий Беларуси с Россией ясно, что лишних денег на спортивный проект нет.

Фото: Цуранов Вячеслав, photo.khl.ru

Совсем недавно представители национальных хоккейных федераций Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины обсудили на совещании в Минске возможность возрождения Восточно-Европейской хоккейной лиги (ВЕХЛ). Была создана рабочая группа по этому вопросу, процесс запущен. Всё упирается в финансы. Тут стоит вспомнить хоккейное минское «Динамо», на которое тратится по разным подсчётам $ 10–20 млн.



Какие шансы, что «зубры» покинут КХЛ? Совсем небольшие, но они есть. Лиге крайне невыгодно терять клуб с большой аудиторией, причём иностранный. Минск отличается от любого другого российского города, это отражается и на околохоккейной атмосфере. Она со своей изюминкой. В клубе не настроены покидать лигу, но может прийти приказ сверху. Все прекрасно знают, что ФХРБ, да и весь белорусский спорт сильно «колбасит». Сегодня одни руководители говорят о КХЛ, завтра другие будут обсуждать ВЕХЛ, а третьи и вовсе о внутреннем чемпионате. Кто-то сетует на финансы, кто-то – на результаты (в том числе и сборной), а кто-то – на низкий уровень конкуренции в российской лиге.

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Что следует сделать минчанам?

Ни в коем случае не покидать КХЛ. Уровень ещё даже не созданной, хоть и международной, лиги будет куда ниже российского чемпионата, даже со всеми его проблемами. Стоит не забывать и про скорое введение потолка зарплат, что должно хоть как-то подравнять конкуренцию в лиге. Недавний проект по интеграции ФХРБ и минского «Динамо» закрепляет статус минского клуба как серьезной единицы в белорусском хоккее. Делать свой клуб в своём чемпионате, когда высокоуровневых игроков наберётся максимум на две команды, бессмысленно. Но это только половина дела.

«Жду жёсткого потолка зарплат в КХЛ. Тогда хоккей станет настоящим спортом» Геннадий Величкин доволен работой Яндача и игрой «Металлурга», ждёт жёсткого потолка зарплат и официальной аренды игроков в КХЛ.

Сидоренко не смог кардинально изменить игру «зубров». Тренер постоянно жаловался на слабую предсезонку. Стоит ли доверять Андрею Михайловичу и захочет ли сам специалист остаться в «Динамо»? Многое зависит и от апрельского выступления сборной Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе. Нынешние легионеры не оправдали доверия, вряд ли кто-то останется в ростере команды. Необходимо найти новых иностранцев, которые смогут повести за собой белорусов, которые станут примером для молодых хоккеистов, как и на льду, так и в раздевалке. Следует обратить внимание и на белорусскую составляющую в клубе, которая практически ничего не показывает и находится в клубе уже долгое время.

Фото: Цуранов Вячеслав, photo.khl.ru

Денег нет, но вы держитесь. Или они есть?

Ещё в конце 2015 года Александр Лукашенко заявил, что у государства нет лишних денег на финансирование минского клуба, да и всего хоккея в целом. Отсюда и вытекали бы все остальные проблемы. Есть одно но.

Зарплатные бюджеты и бонусы клубов Запада. Кто и сколько тратит Не упадите в обморок от того, сколько обходится СКА быть базовым клубом сборной.

По данным «Чемпионата», зарплатная ведомость (учитывается оклад и бонусы) минского «Динамо» в сезоне-2017/18 составляла 726 млн рублей. Это уровень нижегородского «Торпедо» и финского «Йокерита». Однако позже экс-генеральный директор минчан и одно авторитетное белорусское СМИ назвали другие цифры, опираясь на «Ладу» и «Слован» (около 400 млн). Цифры прошлого сезона сохранились и в этом. Что-то здесь не так, согласитесь. В нынешних реалиях очень трудно определить, куда и на что тратятся клубные деньги и какая на самом деле чистая зарплатная ведомость команды. Может, кто-то недоговаривает что-то, чтобы скрыть селекционные ошибки? Или в бюджете есть «чёрные дыры»? Рассуждать и гадать можно очень и очень долго.