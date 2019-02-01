Китайцы и словаки вне зоны риска. От КХЛ отрежут российский клуб

Заявление Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко дал занимательное интервью изданию «Спорт Бизнес Online». В частности, функционер заявил, что после окончания нынешнего сезона будет настаивать на том, чтобы худший согласно рейтингу КХЛ клуб исключили из Континентальной лиги.

Чернышенко назвал худший клуб в рейтинге КХЛ на текущий момент

Выяснилось, что в зоне риска находятся три команды, а остальные, по сути, могут вздохнуть спокойно. «Северсталь» третья с конца, а на самом дне два дальневосточных клуба – «Амур» и «Адмирал». Именно коллектив Сергея Светлова находится на последней строчке рейтинга.

Если честно, то «рейтинговое» заявление президента лиги звучит странно. Во-первых, сделано оно сразу после Матча звёзд КХЛ в Казани, куда лига, к примеру, не пригласила ни одного хоккеиста из «Адмирала» (а вот в сборную России игрока «Адмирала» пригласили), хотя имела возможность это сделать. В подобных шоу должны принимать участие хоккеисты их всех команд КХЛ. Во-вторых, говорить о рейтинге прямо на финишной прямой регулярного чемпионата не слишком правильно. Официальных шансов на плей-офф ни один из указанных клубов не терял, а подобные новости могут ударить по психологическому состоянию хоккеистов и сыграть в пользу их конкурентов.

Чернышенко – не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди Президент лиги стал заложником совета директоров.

Разве «Северсталь», «Амур» и «Адмирал» действительно худшие?

Давайте по порядку. Как подсчитывается этот злополучный рейтинг? 30% — спортивные достижения; 20% — расходы на оплату труда игроков; 10% — доля государственного финансирования; 5% — несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками; 5% — вместимость арен;10% — заполняемость арен; 15% — ТВ индекс. Далее идут различные мелкие показатели вроде потенциала локального рынка.

После подсчёта всех указанных показателей и были определены три неудачника, на одного из которых в итоге покажут пальцем о назовут лишним. Но, согласитесь, выглядит всё это по меньшей мере абсурдно. Из лиги, созданной в России, год за годом поочерёдно убирают российские команды. Сперва «Кузню», затем «Югру» и «Ладу». Тенденция, по всей видимости, продолжится.

Выглядит всё это по меньшей мере абсурдно. Из лиги, созданной в России, год за годом поочерёдно убирают российские команды.

Но та же «Северсталь» является ярким примером клуба, живущего на частные деньги, с полным отсутствием госфинансирования. В Череповце не бывает задержек по зарплатам, а теперь ещё и спортивный результат начал появляться. Да, многое было упущено на старте сезона и попасть в плей-офф теперь практически невозможно, но стоит ли из-за этого рубить с плеча? Худшим в плане турнирного положения клубом Запада «Северсталь» точно не станет. Глупо говорить и об отсутствии интереса со стороны болельщиков. В таких рабочих городах, как Череповец, Магнитогорск или Нижнекамск люди сначала ходят на родной завод, а затем на матчи любимой команды. Так как больше ходить банально некуда.

Однозначно недостоин исключения «Амур». В прошлом сезоне хабаровчане и вовсе прыгнули выше головы, попав в плей-офф. И даже выиграли один матч серии у будущего чемпиона «Ак Барса». Никаких проблем с зарплатами и болельщиками в Хабаровске нет, а с приходом на пост главного тренера Александра Гулявцева «Амур» заиграл в симпатичный хоккей. Дальний Восток – стратегически важный для страны регион, лишать который большого хоккея нельзя ни при каких обстоятельствах.

Столицей Приморья отныне стал Владивосток, что только подчёркивает возросший статус города. Да, раньше в «Адмирале» были серьёзные проблемы, однако с приходом нового руководства в клубе навели порядок. Зарплаты хоккеистам выплачивают день в день, премиальные капают чуть ли не на следующий день после выигранных встреч. Болельщики на игры ходят (видел это собственными глазами), арена соответствует всем стандартам КХЛ. Осталось только спортивный результат подтянуть, но и здесь в скором времени наверняка наступит прогресс. Главный тренер «моряков» Сергей Светлов отметил, что клуб будет биться за каждое очко и не намерен сбавлять оборотов.

«Северсталь» уже спаслась. КХЛ не дадут отказаться от такого клуба Решение исключить Череповец на фоне других проблемных клубов станет оглушительным поражением российского хоккея.

Кого нужно исключать из КХЛ

Поговаривают, что возможен вариант, при котором из Континентальной лиги никого не уберут. Но верится в подобный расклад с трудом. Уж больно решительно настроен Дмитрий Чернышенко. Ко всему прочему, в ближайшее время лига должна пополниться очередным иностранным клубом, а раздувать КХЛ явно не входит в планы руководства. Наоборот, стратегия развития говорит об обратном.

И на Западе, и на Востоке есть яркие примеры иностранных команд, с которых нужно брать пример и на кого точно не стоит ориентироваться. На Западе радует «Йокерит», к финнам не придерёшься. «Джокеры» справедливо находятся на самом верху рейтинга КХЛ. В свою очередь «Слован» можно смело сокращать и отправлять играть в словацкий чемпионат. Команда из Братиславы первая потеряла даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, постоянно в долгах, а теперь ещё и распродажей хоккеистов на финише «регулярки» занялась. Вам это ничего не напоминает? Правильно, точно так же в своё время поступали в «Медвешчаке», доигрывая чемпионат тремя пятёрками. Это клубы-балласты, они ничего не дадут КХЛ.

Столицей Приморья отныне стал Владивосток, что только подчёркивает возросший статус города. Да, раньше в «Адмирале» были серьёзные проблемы, однако с приходом нового руководства в клубе навели порядок.

На Востоке здорово выглядит основательно прибавивший «Барыс», навязавший серьёзную конкуренцию грандам. Зато на второй иностранный клуб – «Куньлунь» – больно смотреть. В команде регулярно меняются главные тренеры, никакого интереса к «драконам» в Китае нет, болельщики на игры не ходят. Официально клуб представляет Пекин, но играет в Шанхае из-за повышенной занятности пекинской арены. «Куньлунь», как и «Слован», выглядит обузой для лиги. Так зачем нам нужны такие команды?