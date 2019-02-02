13 хоккеистов КХЛ, удививших в этом сезоне. Как у них это получилось?

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к завершающей стадии. Самое время начать подводить итоги и рассказать о хоккеистах, оставивших приятное впечатление и радовавших болельщиков своей игрой. Все эти игроки приятно удивили, хотя к многим из них относились скептически и не верили в прорыв.
з. Мэтью Майоне («Динамо» Р), 28 лет
Статистика: 51 игра, 41 очко (10 шайб + 31 передача), коэффициент полезности «-12»
Канадский защитник с необычным внешним видом – дебютант КХЛ. Мало кто верил в то что Майоне, ранее почти всю карьеру отыгравший в Северной Америке (лишь два года перед переездом в Ригу канадец выступал в Словакии и Финляндии), прекрасно впишется в коллектив Гиртса Анкипанса. Майоне здорово подключается в атаку, но в обороне, конечно, нужно играть строже. Мэтью заработал приглашение на Матч звёзд КХЛ, показав, что умеет не только играть в хоккей, но и делать шоу. Думается, что в услугах Майоне заинтересовано сразу несколько сильных команд.
в. Илья Коновалов («Локомотив»), 20 лет
41, 93,5% отражённых бросков, 1,74 коэффициент надёжности
Коновалова нужно ставить в пример всей молодёжи. Если работать над собой и выполнять тренерские установки, то результат обязательно придёт. В нынешнем сезоне Коновалов совершил сумасшедший прорыв, буквально «съев» чешского легионера Александра Салака с огромной зарплатой. Не удивительно, что Илью уже начали вызывать в сборную России. Хочется, чтобы он пошёл по стопам Сорокина и Шестёркина.
н. Александр Сёмин («Витязь»), 34 года
50, 39 (19+20), «+9»
Опытный форвард справедливо попал в наш список. Если Майоне дебютировал в КХЛ, а Коновалов только раскрылся, то Сёмин посрамил многих списавших его со счетов критиков. В «Витязе» форвард проводит лучший для себя сезон в КХЛ. Уже сейчас в его активе 39 баллов за результативность, а ведь «регулярка» ещё не закончилась. Подобных показателей Сёмин не добивался даже в «Магнитке». К примеру, в сезоне-2016/17 он в сумме набрал 30 очков. В «Витязе» удачно нашли замену Максиму Афиногенову.
н. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), 25 лет
53, 17 (5+12), «+5»
Главное достоинство Кадейкина – он стал стабильным игроком. В «Локомотиве» габаритный форвард раскрылся не полностью, зато в Уфе нашёл себя. Стало многое получаться, пришла результативность, начали вызывать в сборную России. Кадейкин – работоспособный хоккеист, начинающий показывать свои лучшие качества при правильном использовании. Александр приятно удивляет на протяжении всего чемпионата. Посмотрим, как будет в плей-офф.
н. Никита Шашков («Сибирь»), 19 лет
19 игр, 3 (3+0), «+1»
Нынешний сезон получается прорывным для молодого нападающего «Сибири». Он стал твёрдым игроком основы своего клуба, слетал на молодёжный чемпионат мира в Канаду и завоевал бронзовую медаль, признавался лигой лучшим новичком. Шашкова отметило и руководство новосибирцев, предложившее Никите новый контракт. Да, результативность пока не выдающаяся, но со временем она придёт.
в. Владислав Подъяпольский («Ак Барс»), 23 года
31, 93,3%, 1,96
Помимо молодого Коновалова, радует и голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский, который старше Ильи на три года. В Казани всегда с особым трепетом относились к вратарской линии, уделяя тщательное внимание кандидатам. В какой-то степени Владу поспособствовала травма Эмиля Гарипова, но и сам воспитанник новокузнецкой школы хоккея серьёзно прибавил. Иначе бы Зинэтула Билялетдинов ему не доверял.
н. Тейлор Бек («Авангард»), 27 лет
12, 11 (8+3), «+2»
Когда-то от Тейлора Бека, подравшегося с Николаем Тимашовым, отказались в «Автомобилисте». Но форвард доказал, что способен раскрыться в Континентальной лиге. Бек отлично зарекомендовал себя в «Куньлуне» и перед дедлайном заинтересовал «Авангард». Омичи позвали лучшего бомбардира «драконов» к себе. Бек и в составе команды Боба Хартли показывает более чем достойный хоккей.
н. Деннис Расмуссен («Металлург» Мг), 28 лет
54, 42 (13+29), «+7»
Перед сезоном довелось слышать много разговоров из серии: «Что за непонятных людей подписал Геннадий Величкин?». Кто-то брезгливо показывал пальцем на Денниса Расмуссена, а швед просто работал и заслужил похвалы. Для хоккеиста, впервые выступающего в КХЛ, он сполна отрабатывает свой контракт. Который, кстати, будет действовать и следующий год. Так что с Расмуссеном в «Металлурге» явно угадали.
н. Андрей Локтионов («Локомотив»), 28 лет
44, 37 (14+23), «+11»
Лучший сезон в «Локомотиве» проводит форвард Андрей Локтионов. И это несмотря на травму руки, полученную в матче за сборную в Санкт-Петербурге. Никогда ранее Андрей не достигал отметки в 37 очков, порой долго не подписывая нового контракта с ярославским клубом. Но стороны пришли к взаимопониманию и сейчас довольны сотрудничеством. Нет сомнений, что «железнодорожники» предложат Андрею новое соглашение. В Америке у Локтионова не получается, так что есть смысл остаться на родине.
н. Сакари Маннинен («Йокерит»), 26 лет
54, 45 (19+26), «+16»
Очень интересно наблюдать за финским форвардом Манниненом из «Йокерита». Для КХЛ это новый человек, перешедший к «джокерам» из шведского чемпионата. Маннинен результативен, полезен и по игре не выглядит новичком, демонстрируя зрелый хоккей. Не зря Сакари вызывают в сборную Финляндии. Маннинен приятно удивляет.
н. Никита Михайлис («Барыс»), 23 года
54, 31 (14+17), «+5»
Лучший хоккеист Казахстана сезона-2016/17 вышел на новый для себя уровень. Михайлис стал одним из лидеров атаки «Барыса», полностью устраивает тренерский штаб Андрея Скабелки и, что самое главное, стабильно огорчает вратарей других команд. Сейчас у Никиты абсолютно лучший для него самого результат за всю карьеру в КХЛ. Вполне можно добраться и до отметки в 40 очков за «регулярку».
н. Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), 30 лет
51, 36 (20+16), «-12»
В «Нефтехимике» угадали с легионерами. В Нижнекамск пригласили трёх финнов, каждый из них по-своему хорош, но лучшим стал Юусо Пуустинен, который по сути тащит татарстанскую команду на себе. На Юусо уже положили глаз другие клубы, удержать форварда в своих рядах нижнекамцам будет сложно. Тем более учитывая оптимизацию бюджета «волков».
н. Линус Виделль («Динамо» Р), 33 года
42, 42 (22+20), «+7»
Опытный шведский нападающий идёт по гроссмейстерскому графику. В 42 проведённых матчах Виделль набрал 42 очка, то бишь ровно по одному баллу за игру. Если в защите рижан мы отметили необычного по манере игры Майоне, то в нападении лидером стал Виделль. Да и с показателем полезности у скандинава полный порядок. Вот что значит мастерство! В КХЛ Линус выступает аж с 2011 года.