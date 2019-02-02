Расклады в КХЛ. «Сибирь» сотворила сенсацию, ЦСКА обошёл СКА

Рассказываем, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд в обеих конференциях.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

ЦСКА обошёл СКА и снова выиграл свой дивизион

«Армейские» клубы снова поменялись местами в турнирной таблице. Неужели никто не хочет выигрывать регулярный чемпионат? Все помнят о печальной традиции в плей-офф обладателей Кубка Континента. Итак, поражение СКА и победа ЦСКА в Череповце сказались на распределении позиций – коллектив Ильи Воробьёва стал вторым на Западе и в общем зачёте, а команда Игоря Никитина возглавила «регулярку». Кроме того, москвичи в седьмой раз выиграли дивизион Тарасова и установили рекорд по «сухим» матчам в регулярных чемпионатах (18), за что заслуживают отдельной похвалы.

«Северсталь» официально за бортом плей-офф

Череповчане провели слабый матч с ЦСКА, а ведь эта игра значила для них многое. В случае, если «сталевары» не выигрывали у «армейцев», они официально оставались за чертой первой восьмёрки Запада. ЦСКА вёл 3:0 уже после второго периода, а в геройство и подвиги со стороны хозяев не верилось. Итоговый результат – 4:0 в пользу ЦСКА. Теперь у руководства «Северстали» голова забита только одним: сохранением прописки в КХЛ. Напомним, что команда Андрея Разина занимает третье место с конца в рейтинге клубов КХЛ.

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«Динамо» и «Спартак» синхронно проиграли, «Ак Барс» — третий на Востоке

Продолжается борьба за пятое место на Западе. И динамовцы, и спартаковцы наверняка хотят стать именно пятыми, а не шестыми. Пятая команда Запада почти наверняка сыграет в первом раунде с «Йокеритом», что гораздо предпочтительнее, чем встречаться с молодым и задорным «Локомотивом». Ни «Спартак», ни «Динамо» очков в субботу не набрали, каждый остался при своих. Но если красно-белые не совладали с грозным «Ак Барсом» (3:5), едва не вытащив матч с 0:4, то динамовцы неожиданно проиграли в Балашихе «Адмиралу» (0:3). «Динамо» по-прежнему обгоняет «Спартак» на три очка. «Ак Барс» поднялся на две строчки выше, обойдя «Металлург» и «Авангард». Теперь казанцы третьи.

«Йокерит» не хочет догонять и обгонять «Локомотив»?

Или не может. По крайней мере, в Астане команда Лаури Марьямяки проявила себя безвольно, проиграв вышедшему на второе место Востока «Барысу» со счётом 2:8. Давайте обратимся к статистике. По всей видимости, «Йокерит» уже точно останется четвёртым и будет начинать плей-офф дома. Играть «джокерам» с московским «Динамо» или «Спартаком». С красно-белыми в нынешней «регулярке» финны встречались трижды: выиграли дома в овертайме (4:3), а затем разгромно уступили в Москве в обеих встречах – 1:5 и 0:5. С бело-голубыми – три матча и три поражения (0:2 в гостях, 3:4 ОТ и 2:3 дома). И с теми, и с другими осталось провести ещё по матчу. Решайте сами, с кем «Йокериту» будет легче в плей-офф.

«Сибирь» творит историю и по-прежнему в гонке

Самый неожиданный результат игрового дня зафиксирован в Новосибирске. Местная «Сибирь» мало того, что обыграла СКА, так ещё и сделала это с сухим счётом (1:0). Вратарь Алексей Красиков совершил 36 спасений и помог команде продолжить ожесточённую борьбу с «Трактором» в борьбе за восьмое место на Востоке. «Сибирь» по-прежнему в гонке, хотя провальный старт, как многие думали, перечеркнул шансы новосибирцев. Кстати, «Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года. Исторический момент!

«Трактор» сохраняет разрыв в четыре очка

Всё бы хорошо для новосибирцев, но свой матч в субботу выиграл «Трактор». Челябинск – главный конкурент Новосибирска по турнирной таблице Востока. Уральцы порадовали своих болельщиков в принципиальной битве с «Металлургом», выиграв со счётом 3:1. В результате команда Алексея Тертышного сохранила за собой восьмое место и отрыв в четыре очка. Кроме того, «Сибирь» сыграла на один матч больше.

«Амур» лишился шансов на плей-офф…

Хабаровчане официально потеряли шансы на плей-офф. Дело в том, что «тигры» проиграли в Уфе «Салавату Юлаеву» и набрали меньше очков, чем идущий восьмым «Трактор». Это и решило их турнирную судьбу. При Александре Гулявцеве «Амур» заиграл лучше, чем действовал ранее, но слишком многое было упущено на старте. Работы у Гулявцева непочатый край, можно готовиться к следующему сезону уже сейчас. Правда, «Амур» занимает предпоследнее место в рейтинге КХЛ, но с трудом верится, что хабаровчан исключат из лиги. Дальний Восток трогать не будут.

… а «Адмирал» продолжает борьбу

Автором ещё одной сенсации игрового дня со стороны Восточной конференции стал «Адмирал». Всё шло к тому, что дальневосточники вслед за «Амуром» официально лишатся шансов на плей-офф, но не тут-то было. После победы в Минске команда Сергея Светлова воодушевилась и выиграла в Балашихе у московского «Динамо», которое не смогло оторваться от «Спартака». 3:0, первая в истории победа над «Динамо» и «сухарь» от Антона Красоткина – таков итог встречи. В результате «Адмирал» сравнялся по набранным очкам с «Амуром» (по 39), но у владивостокцев ещё матч в запасе. Попасть в плей-офф поможет лишь чудо, но главное, что команда Светлова, как и обещал сам тренер, не опускает рук.