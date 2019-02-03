Тарасенко отомстил за уволенного тренера. Владимир забил победный гол в падении

26 октября в матче между «блюзменами» и «синими мундирами» пошатнулось кресло под тогдашним главным тренером «Сент-Луиса» Майком Йео. Его подопечные проиграли дома со счётом 4:7, и столь чувствительное поражение стало одним из главных толчков для последующего увольнения. Тогда «музыканты» получили по два гола от Энтони Дюклера и Буна Дженнера, хотя вели со счётом 2:0, и тот проигрыш сел глубокой занозой в их память. «Нельзя так играть перед своими болельщиками. Признаюсь, это не самое весёлое время в моей жизни. Касается и команды, и меня лично», — сказал после того матча Владимир Тарасенко.



На этот раз ситуация отразилась зеркально. До встречи с «Блюз» «Коламбус» потерпел четыре поражения подряд, получил несколько разносов от главного тренера Джона Тортореллы, и был полон надежд прервать свою неудачную серию. «Это очень агрессивная команда. Они будут «сидеть на наших пятках». Про Панарина и его тройку я вообще не говорю. Это очень опасная тройка, и нам очень важно, чтобы мы с ними справились», — отметил перед встречей наставник «Блюз» Крейг Беруби.

Сделать обещанное подопечным тренера, который в бытность игроком имел прозвище Вождь, не вполне удалось. Тройка Панарина всё-таки смогла забить: Пьер-Люк Дюбуа отметился заброшенной шайбой, Кэм Аткинсон отметился одной передачей, а Хлебушек — двумя. Но задачу в целом «блюзмены» выполнили, сумев удачно провести первый период, который стал ключом к игре.



Голы Райана О'Райлли и Карла Гуннарсона позволили «Сент-Луису» завершить первую двадцатиминутку с преимуществом в две шайбы, и дальше «музыканты» уже чувствовали себя уверенно. Для защитника Гуннарсона этот гол стал третьим в пяти последних матчах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Владимир Тарасенко поучаствовал в обоих голах результативной передачей, а после того, как Бьоркстранд при поддержке Панарина один гол отквитал, отличился сам. На то, чтобы найти ответ после пропущенной шайбы, Владимиру потребовалось 34 секунды, а сама шайба получилась не типичной для россиянина. Тарасенко удачно сыграл на добивании, забив, что называется, «с мясом». В четырёх последних матчах Владимир набрал 6 (3+3) очков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Победа приблизила «музыкантов» на дистанцию в одно очко к зоне «уайлд кард», дающей право участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли.

«У меня не было мыслей забить в падении. Я просто пытался добраться до ворот и, слава богу, это сработало. У нас был трудный старт в нынешнем сезоне, но никто не бросил работать. После перерыва было непросто возвращаться на лёд, но все сыграли хорошо. Когда игра не идёт, то нужно немного упростить свои действия. Постепенно это приносит результат, сейчас мы более уверенны в себе. Участвовал ли мой отец в «выезде пап»? Нет, его команда борется за место в плей-офф в КХЛ», — сказал Тарасенко после матча.



Ещё первого января «Сент-Луис» был в 10 очках от кубковой зоны, но теперь становится ясно, что за место в плей-офф «музыканты» продолжат борьбу.

Что же касается «Коламбуса», то наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла ожидаемо был недоволен результатом.

«Мы получаем много внимания от СМИ в последнее время. Но единственное, о чём пишут — это про ситуацию с Панариным и Бобровским. Наша игра мало кого интересует. Давайте задавать жёсткие вопросы, потому что эта игра была очень похожа на провальный матч с „Баффало“, — сказал Торторелла.