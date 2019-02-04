«Сибирь» приблизится к плей-офф, ей поможет «Йокерит». Превью недели КХЛ

Запад

ЦСКА: «Динамо» Мн (г)

Прогноз по очкам: 2 из 2



СКА: «Авангард» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Локомотив»: -

Прогноз по очкам: -



«Йокерит»: «Трактор» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 2



Неделя в КХЛ получится крайне короткой из-за перерыва на очередной этап Евротура, поэтому каких-то существенных изменений в турнирной таблице не произойдёт. В Западной конференции у СКА есть небольшие шансы вернуться на первое место, но для этого питерцам нужно не только самим выигрывать у «Авангарда», но и надеяться на неудачу подопечных Игоря Никитина в Минске. Первое вполне реально, а вот неожиданного поражения лидера чемпионата в поединке с одним из аутсайдеров сезона ждать не приходиться – слишком уж разный уровень команд, да и небольшой кризис московских «армейцев» остался позади.



Ярославль на эти семь дней забудет про КХЛ, город готовится принять вынесенный матч шведского этапа Евротура Россия – Финляндия, но «Йокериту» в любом случае не удастся воспользоваться простоем «Локомотива». Даже в случае успеха «шутов» в Челябинске, между командами останется четырёхочковый разрыв.

«Динамо» М: -

Прогноз по очкам: -



«Спартак»: ХК «Сочи» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Витязь»: «Адмирал» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 2



ХК «Сочи»: «Спартак» (г)

Прогноз по очкам: 0 из 2



«Динамо» Р: «Слован» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 2



Так же, как и «Локомотив», на следующей неделе будут отдыхать московские динамовцы. Подопечные Крикунова остаются на удобной для себя пятой строчке, и до перерыва на Евротур «Спартак» не сможет их оттуда подвинуть, даже в случае победы над «Сочи». А терять очки в этом матче красно-белым нельзя – с седьмой позиции на пятки наступает «Витязь», у которого больше побед в основное время, и при возможном равенстве очков «Спартак» пропустит вперёд подольскую команду.



Впрочем, «Сочи» тоже необходима победа, и ставки здесь ещё выше, чем в заочной борьбе «Спартака» и «Витязя» за шестое место. Южан снизу серьёзно подпирает рижское «Динамо», которому играть в гостях с главным аутсайдером лиги «Слованом». Чистая победа подопечных Гиртса Анкипанса вкупе с поражением «Сочи» в основное время в Москве выкинет «леопардов» из зоны плей-офф.

«Северсталь»: «Амур» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Динамо» Мн: ЦСКА (д)

Прогноз по очкам: 0 из 2



«Слован»: «Динамо» Р (д)

Прогноз по очкам: 0 из 2



В нижней части таблицы Запада ничего интересного произойти уже не может. Минское «Динамо» и «Слован» лишились даже теоретических шансов на плей-офф, ну а «Северсталь» сражается не за продолжение сезона, а за право остаться в КХЛ, и матч с «Амуром», ещё одним аутсайдером рейтинга, в этом плане может получиться очень напряжённым.

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Восток

«Автомобилист»: «Металлург» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Барыс»: «Салават Юлаев» (г)

Прогноз по очкам: 0 из 2



«Ак Барс»: «Торпедо» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Авангард»: СКА (д)

Прогноз по очкам: 1 из 2



«Металлург»: «Автомобилист» (г)

Прогноз по очкам: 1 из 2



В первой пятёрке команд Востока спокойно себя может чувствовать только лидер «Автомобилист», первое место в конференции у которого практически в кармане. У подопечных Андрея Мартемьянова есть неплохой шанс на следующей неделе в третий раз за сезон обыграть «Магнитку», тем более что подопечные Йозефа Яндача в небольшом пике — магнитогорцы проиграли три встречи подряд.

«Авангарду» предстоит сыграть суперматч со СКА, и в зависимости от его исхода, а также от результата встречи «Барыса» в Уфе будет зависеть место «ястребов» в таблице перед перерывом. Победа омичей над питерцами и чистое поражение астанинцев в столице Башкортостана вернут «Авангарду» второе место Востока, если же «ястребы» проиграют, то останутся на четвёртом месте, а возможный успех «Магнитки» в Екатеринбурге и вовсе отправит их на пятую позицию.



Ни от кого не зависит в этой ситуации, помимо «Автомобилиста», только «Ак Барс». Сейчас казанцы занимают третью строчку, и в случае весьма вероятной победы над «Торпедо» там и останутся при любых раскладах.

Пары плей-офф на текущий момент



Запад

ЦСКА – ХК «Сочи»

СКА – «Витязь»

«Локомотив» – «Спартак»

«Йокерит» – «Динамо» М.



Восток

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Авангард» — «Металлург».

«Салават Юлаев»: «Барыс» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Торпедо»: «Ак Барс» (г)

Прогноз по очкам: 0 из 2



«Трактор»: «Йокерит» (д)

Прогноз по очкам: 0 из 2



В нижней части кубковой восьмёрки Востока до перерыва точно ничего не изменится, разве что «Трактор» может подобраться поближе к «Торпедо». Для этого челябинцам нужно победить дома «Йокерит», а нижегородцам проиграть в Казани. В этом нет ничего невозможного, но всё-таки кажется, что после этих игр диспозиция команд останется прежней.



«Сибирь»: «Куньлунь» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 2



«Нефтехимик»: -

Прогноз по очкам: -



«Куньлунь»: «Сибирь» (г), «Адмирал» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 4



«Сибирь», «Нефтехимик» и «Куньлунь» ещё не потеряли шансов попасть в плей-офф, и очень важный в этом контексте матч пройдет в Новосибирске, где хозяева в случае победы смогут не только приблизиться к заветной восьмёрке, но и сбросить с хвоста шанхайский клуб. Впрочем, болеть новосибирцы будут не только за своих, но и за «Йокерит», который может отобрать очень важные очки у «Трактора». Если для «Сибири» всё сложится удачно, то на перерыв они уйдут всего с двухочковым отставанием от челябинцев и преимуществом по победам в основное время.



«Амур»: «Северсталь» (г)

Прогноз по очкам: 0 из 2



«Адмирал»: «Витязь» (г), «Куньлунь» (д)

Прогноз по очкам: 1 из 4



Дальневосточные разборки «Амура» и «Адмирала» приобрели особый смысл после заявления Дмитрия Чернышенко о том, что худший клуб рейтинга точно покинет лигу, и сейчас этот клуб – «Адмирал». Всем известно, что в конкурентах у владивостокцев команды из Хабаровска и Череповца, а вот «Куньлунь» и «Слован» в безопасности по неспортивным причинам. Что ж, российским клубам остаётся только принять эту действительность и развернуть на финише «регулярки» ожесточённую борьбу за выживание. Фаворитом в ней сейчас выглядит «Северсталь», а «Амур» и «Адмирал» в заочной борьбе, похоже, будут выяснять, кто останется представлять Дальний Восток в элите нашего хоккея.

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Главные матчи недели

«Спартак» — ХК «Сочи»

Очень важная игра для распределения мест во второй половине кубковой восьмёрки Запада. «Спартаку» важно не только не упустить далеко московское «Динамо» в борьбе за пятое место конференции (сейчас отставание три очка), но и не пропустить вперёд себя «Витязь» (преимущество в два балла), которому дома играть с «Адмиралом».



У «Сочи» на счету буквально каждое очко, подопечных Сергея Зубова снизу подпирает рижское «Динамо», которое должно выигрывать в Братиславе. Поражение «леопардов» в основное время выбросит их из зоны плей-офф.

«Авангард» — СКА

Вывеска этой игры говорит сама за себя, в Балашихе зрители должны увидеть хоккей высочайшего класса. СКА в случае успеха может рассчитывать на возвращение лидерства в КХЛ (если ЦСКА проиграет в Минске), но куда нужнее победа «ястребам». Омичи ожидаемо упустили второе место на Востоке, но команде Боба Хартли вполне по силам его вернуть, тем более что «Барыс» ожидает непростой матч в Уфе.



Преимущество в свежести должно быть на стороне «Авангарда», который отдыхал целую неделю, в то время как для СКА этот матч будет четвёртым подряд на выезде. Смогут ли омичи воспользоваться этим и второй раз в сезоне обыграть подопечных Ильи Воробьёва?

«Сибирь» — «Куньлунь»

«Сибирь» изо всех сил борется за плей-офф и не признаёт авторитетов на своём пути – в последней встрече новосибирцы обыграли СКА. Победа над «Куньлунем» не только приблизит подопечных Александра Андриевского к кубковой восьмёрке на расстояние одной победы, но и позволит оторваться от «Нефтехимика» и «Куньлуня», которые также ещё не лишились шансов на плей-офф.

«Трактор» — «Йокерит»

Рвение «Сибири» заставляет показывать свой лучший хоккей «Трактор», находящийся на восьмом месте конференции. В прошлой игре челябинцы обыграли «Магнитку», сейчас им предстоит встреча с ещё одним топ-соперником – «Йокеритом». Учитывая вероятную победу новосибирцев над «Куньлунем», подопечным Алексея Тертышного необходимо снова прыгнуть выше головы, чтобы не подпустить к себе «Сибирь» на опасное расстояние.

У «шутов» свои задачи. Во-первых, «Йокериту» необходимо реабилитироваться после разгрома в Астане, а во-вторых, команда Лаури Марьямяки продолжает борьбу с «Локомотивом» за третье место Запада. Оно практически наверняка позволит избежать нежелательной встречи в первом раунде с московским «Динамо», у руля которого стоит один из самых опытных российских тренеров Владимир Крикунов.

«Автомобилист» — «Металлург»

В Екатеринбурге состоится четвёртая в сезоне встреча «Автомобилиста» и «Магнитки». Последняя игра команд завершилась победой подопечных Йозефа Яндача, но с тех пор «Металлург» потерпел три поражения кряду, которые откинули команду на пятое место Востока. Магнитогорцам наверняка хочется занять место повыше, «Автомобилисту» же осталось совсем немного, чтобы обеспечить себе первое место в «регулярке» по итогам сезона. Победа команды Мартемьянова над «Магниткой» и чистое поражение «Барыса» в Уфе официально закрепят за «Автомобилистом» титул королей Востока в этом сезоне.