Русская неделя в Америке: Чехович больше не самый крутой игрок QMJHL

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Вратари

Андрей Василевский на прошлой неделе оформил четвёртый «сухарь» в сезоне – это второй результат в лиге, и выиграл один матч из двух. Антон Худобин великолепно провёл матч с «Нэшвиллом» и внёс немалый вклад в победу команды. А вот для Сергея Бобровского неделя выдалась ужасной – в двух матчах он пропустил девять шайб и не может выиграть с 13 января. Неужели на Сергее начали сказываться нервы, которые сейчас окружают «Коламбус» — ожидание обмена Панарина, выход на ведущие роли бэкапа Корписало?

«Флорида» заберёт Панарина и Бобровского. Даже не сомневайтесь План есть и он уже начал осуществляться.

Илья Самсонов, который на позапрошлой неделе прервал свою победную серию, 2 февраля отпраздновал мини-юбилей – 10 победных матчей за океаном. В последнее время он играет всё более уверенно, но вряд ли его поднимут в «Вашингтон», там сейчас не до экспериментов. Можно порадоваться и за Михаила Бердина, который вышел на четвёртое место по количеству побед в ECHL.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

Главное событие прошедшей недели совсем не радостное – Иван Чехович потерял лидерство в споре бомбардиров и снайперов QMJHL. Он не забивает уже шесть матчей, и на прошлой неделе сделал только две передачи. Сейчас один из самых перспективных проспектов «Сан-Хосе» занимает вторую место по количеству очков и третью — по голам, но несли так пойдёт и дальше, он может выпасть из топ-5. Зато его партнёр по команде Ярослав Алексеев стал первой звездой матча с «Шикутими», отметившись дублем.

С положительной стороны проявили себя Дмитрий Завгородний, который набрал 5 (3+2) очков в трёх встречах, а также 17-летний Ярослав Лихачёв, который оформил первый хет-трик в заокеанской карьере. Лучший бомбардир «Шикутими» Владислав Котков наконец-то забил, прервав безголевую серию.

WHL (Западная хоккейная лига)

Бронзовый призёр МЧМ-2019 Александр Алексеев продолжает залечивать травму, но до сих пор удерживает второе место в списке российских бомбардиров лиги. Зато встрепенулся его партнёр по команде Олег Зайцев – он набрал 3 (1+2) очка в трёх встречах. Другой защитник, 18-летний Егор Арбузов, забил первый гол с середины ноября. Среди нападающих стоит выделить Сергея Алхимова, который прервал 13-матчевую серию без голов и отличился в двух играх подряд.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Россияне из лиги Онтарио провели неделю достаточно продуктивно. Герман Поддубный оформил четвёртый дубль в сезоне, а проспект «Эдмонтона» Кирилл Максимов забросил свою 31-ю шайбу. Можно выделить и защитников – Никита Охотюк сделал четыре передачи в трёх матчах и заработал «+6», Дмитрий Саморуков прервал трёхматчевую серию без очков и сделал две передачи в последней игре. Алексей Липанов свою безголевую серию продолжил – он не может забить на протяжении шести матчей.

NCAA (студенческая лига США)

Нападающий Корнелла Максим Андреев не попадает в состав с 18 января и уже пропустил вперёд Руслана Исхакова. 18-летний проспект «Айлендерс» не мог забить с середины ноября, но эту неделю провёл ударно. Матч с колледжем Бостона его команда проиграла, зато Исхаков поучаствовал во всех трёх голах команды – дважды забил и сделал передачу. Остальные, кроме защитника Руслана Рахматова, отыграли по нулям.

ECHL (Лига Восточного побережья)

В Лиге Восточного побережья фантастическую результативность показал Василий Глотов – в матче с «Талсой» он дважды бросил по воротам, и оба раза – точно в цель. Иван Косоренков пополнил копилку очередным голом, а защитник Даниил Мироманов сделал две передачи. Остальным похвастаться нечем.

НХЛ

Лучшим бомбардиром прошлой недели в НХЛ стал тот, про кого в лиге больше всего слухов — Артемий Панарин, набравший в трёх матчах 6 (1+5) очков. Евгений Кузнецов отметился победной шайбой в ворота «Калгари» и двумя (1+1) очками в двух матчах, а Владимир Тарасенко пополнил личный баланс на 3 (1+2) очка, набранные во встрече с «Коламбусом».



Главный российский бомбардир сезона Никита Кучеров выглядел скромно — лишь 1 передача в двух матчах. Зато личный рекорд по игровому времени установил Иван Проворов, которого в нынешнем сезоне почему-то принято ругать. Россиянин в матче с «Бостоном» провёл на льду 30 минут и 20 секунд, отметившись тремя бросками в створ.



Стоит отметить и Евгения Малкина, который в двух встречах набрал 3 (0+3) очка, поучаствовал в драке со Стивеном Стэмкосом и в ней же получил травму верхней части тела.

USHL (юниорская лига США)

Лучший российский бомбардир USHL Егор Афанасьев записал на свой счёт две голевые передачи с «Сью Сити». Владислав Фирстов также был заметен, набрав 2 (1+1) балла в двух последних матчах, а главным героем стал Александр Яковенко, пополнивший личный баланс на 4 (2+2) очка. Яковенко оформил голевой дубль в ворота тех же «мушкетёров» и прибавил к ним результативную передачу в матче со сборной США.

АХЛ

В АХЛ напомнил о себе Никита Щербак, который в трёх матчах за неделю набрал 3 (0+3) очка. Форвард, выбранный в первом раунде драфта-2014, не имеет реальных шансов быть вызванным наверх, в отличие от Якова Тренина из «Милуоки», который забивает в трёх матчах подряд. По неофициальной информации, Тренин со дня на день должен быть «поднят» в «Нэшвилл», где возникла вакансия после дисквалификации Остина Уотсона.