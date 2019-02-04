Две звезды «Барыса» столкнулись лоб в лоб. Так можно закончить с хоккеем

Астанинский «Барыс» набрал приличный ход. Команда Андрея Скабелки обогнала на Востоке «Авангард», «Ак Барс» и «Магнитку», выйдя на второе место в конференции. В общем зачёте «Барыс» занимал пятое место, а в последней встрече уничтожил одну из сильнейших команд Западной конференции «Йокерит» со счётом – 8:2.

Но матч с «Салаватом Юлаевым» превратился для астанинцев в кошмар. И дело не в результате. Выиграй или проиграй гости этот матч, в борьбе за второе место на Востоке всё по-прежнему было бы в их руках. В Уфе «Барыс» потерял двух ведущих игроков – капитана Брэндона Боченски и самого результативного нападающего команды Мэттью Фрэттина.

Причём хоккеисты столкнулись друг с другом в средней зоне в том момент, когда шайба была у их команды. Самое страшное в таких ситуациях, что игроки следят за расположением соперников и никак не готовы к таким случайным ударам. К счастью, Фрэттрин в последнюю секунду увидел Боченски и успел немного сгруппироваться, но столкновение на такой скорости лоб в лоб всё равно не могло пройти бесследно. Игроки с трудом поднялись со льда и отправились в раздевалку ещё до окончания первого периода.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Больше на льду в этом матче они не появлялись. Хочется верить, что тренеры и врачи «Барыса» решили перестраховаться, но при таких ударах тяжело избежать сотрясения мозга.

И не будем забывать, что у Боченски уже были серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе из-за которых он даже завершил карьеру в 2017 году. Тогда в предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ, когда «Барыс» принимал на домашнем льду новокузнецкий «Металлург», Боченски получил серьёзную травму после удара в голову.

Американец с казахстанским паспортом пропустил год, но вернулся в «Барыс» перед началом нынешнего сезона.

«Самое важное — это то, что я осознал, насколько сильно соскучился по хоккею и как мне его не хватает. Как там говорится: «Чтобы понять, насколько это важно для тебя, нужно это потерять». Я был так уверен прошлой весной, что с хоккеем покончено, что эта страница перевёрнута… Знал бы, насколько сильно заблуждался в тот момент!» — рассказывал Боченски.

Он пропустил год, но снова забивает. Боченски — легенда КХЛ Если бы в КХЛ был свой Зал славы, Брендон уже был бы там.

И теперь такой поворот. Если «Барыс» потеряет своих лидеров перед плей-офф, это будет серьёзным ударом для команды.