Ошибки Моуринью на хоккее. Его падение не случайность

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью провёл символическое вбрасывание перед началом хоккейного матча между «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе. После вбрасывания португалец не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал на лёд. Ему помогли подняться игроки.

Ролики с падением Моуринью разлетелись по всему миру и вызвали бурную реакцию любителей спорта. Правильно сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли: «в этом нет ничего смешного, он мог получить травму». К счастью Жозе не пострадал, поэтому нет ничего плохо в том, чтобы улыбнуться после очередного просмотра самого необычного момента сезона в КХЛ. Тем более, что сам португалец правильно воспринял этот эпизод.

Не учёл прошлой ошибки

Это было не первое публичное падение Особенного. Будучи тренером «Манчестер Юнайтед» он ловко ушёл по флангу от надоедливых любителей селфи, но не учёл высоту ограждения, зацепив канат ногой. На льду, не в своей стихии, Жозе должен был быть ещё осторожнее, но забыл, что лёд скользкий, а шайба круглая. В обоих случаях тренер мастерски сгруппировался и избежал серьёзных повреждений. В Балашихе Жозе оперативно осмотрели врачи, он отделался ушибом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.

Не пожал руку хоккеистам

В хоккее есть традиция, когда приглашенный гость проводит перед игрой символическое вбрасывание. Обычно это выглядит так: гость и капитаны команд позируют для фото, потом тот кидает шайбу на лёд, жмёт руку игрокам и покидает площадку. Моуринью поспешил вернуться из позиционной атаки в оборону и не стал приветствовать Павла Дацюка и Евгения Медведева. Капитан СКА возразил, Жозе задёргался, что привело в итоге к такому результату.

Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.

Плюс португалец не учёл смену покрытия. Он бодро перешёл со льда на ковровую дорожку, но в стрессовый момент забыл, что любое резкое движение на незакреплённом ковре может привезти к неблагоприятным последствиям. Шипов на ботинках у него не оказалось, ноги поехали и даже из Балашихи о Моуринью узнал весь мир.

Официальный «твиттер» КХЛ удалил твит о падении Моуринью, его копировала NHL

В соцсетях стали распространяться слухи, что при падении Моуринью сломал ключицу, но ничего подобного не случилось. Это подтвердил и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

«С Жозе всё нормально, волноваться не надо. Я только что набрал Эдуарду Безуглову (главному врачу сборной России по футболу — прим. ред.), он провёл с ним консультацию, поэтому я думаю, что всё будет нормально», — приводит слова Черчесова ТАСС.