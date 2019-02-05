Обманщики или жертвы? У них очень сильно упала статистика в КХЛ

Рассказываем о хоккеистах, чья нынешняя статистика по сравнению с прошлым регулярным чемпионатом КХЛ по тем или иным причинам уменьшилась.

13 хоккеистов КХЛ, удививших в этом сезоне. Как у них это получилось? Про многих мы не знали, а про других уже стали забывать.

н. Алексей Бывальцев (СКА), 24 года

Было в сезоне-2017/18: 56 игр, 43 (19+24) очка, коэффициент полезности «+8»



Стало в сезоне-2018/19: 47 игр, 11 (5+6) очков, коэффициент полезности «+16»



В «Амуре» связка Бывальцев — Ли разрывала соперников. Сейчас Ли редко попадает в состав «армейцев», а потому отсутствует в нашем списке. Бывальцев играет гораздо чаще, но до хабаровской результативности Алексею далеко. Конкуренция в СКА даёт о себе знать. В последнем матче с «Авангардом» Бывальцев получил травму головы. Неизвестно, когда нападающий в следующий раз появится на льду. Хочется пожелать хоккеисту скорейшего выздоровления.

н. Алексей Кручинин (СКА), 27 лет

Было: 52, 21 (10+11), «-6»



Стало: 34, 11 (5+6), «+2»



Похожая ситуация у Алексея Кручинина, который «зажигал» в «Тракторе», но теперь вынужден бороться за место в составе СКА. Кручинина перевели на двусторонний контракт, но Алексей старается и выгрызает своё место в нападении «армейцев». Однако спад по набранным очкам всё равно заметен, и ничего удивительного в этом нет. Такого игрового времени, как в Челябинске, в Питере получить сложно.

в. Александр Салак («Локомотив»), 32 года

Было: 37 игр, 91,7% отражённых бросков, 2,53 коэффициент надёжности



Стало: 18, 92%, 1,91



Шутка ли, но легионер с зарплатой в 100 млн рублей полирует лавку в «Локомотиве». Хотя стоп. Салак даже не попадает в заявку на матчи! Основной вратарь «Локомотива» ныне Илья Коновалов, запасной – Даниил Исаев. Чех же после травмы так и не смог выиграть конкуренцию у молодого голкипера «железнодорожников». В «Сибири» Салак был безоговорочным первым номером, а теперь является обузой в «Локомотиве».

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

н. Максим Афиногенов («Динамо» М), 39 лет

Было: 47, 36 (16+20), «-8»



Стало: 10, 5 (4+1), «-2»



Совсем не пошли дела в родном «Динамо» у Максима Афиногенова. Форвард сыграл 10 матчей, а затем выбыл из-за травмы. Видимо, дело постепенно идёт к завершению карьеры. В «Витязе» Афиногенов был лидером в раздевалке и на льду. Сейчас на его место в Подольск пришёл Александр Сёмин. Афиногенов же продолжает процесс восстановления.

н. Евгений Лапенков («Северсталь»), 34 года

Было: 55, 27 (9+18), «0»



Стало: 33, 5 (3+2), «-9»



В прошлом году Лапенков неплохо смотрелся в ХК «Сочи», набрав 27 баллов за результативность. Но нынешний сезон у Евгения не задался. От него отказались в «Тракторе», где играл он откровенно слабо. Сейчас Евгений выступает за «Северсталь». До бывалой результативности ему далеко. Годы постепенно берут своё.

н. Вячеслав Основин («Ак Барс»), 24 года

Было: 53, 23 (11+12), «+4»



Стало: 52, 8 (3+5), «-9»



Ухудшились дела у Вячеслава Основина. С одной стороны, он сменил «Сибирь» на «Салават», где явно выиграл в зарплате. С другой – стал набирать гораздо меньше очков, а затем был обменян в «Ак Барс» на Александра Бурмистрова. В Казани в активе Основина пока лишь один гол в 20 матчах. В «Сибири» Основин был лидером, в Уфе и Казани стал «одним из».

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Семён Кошелев («Авангард»), 23 года

Было: 45, 23 (8+15), «+14»



Стало: 37, 4 (2+2), «+4»



Упала результативность у молодого форварда «Авангарда» Семёна Кошелева, но здесь дело не в игроке. С приходом на пост главного омичей Боба Хартли нападающий стал получать гораздо меньше доверия и игрового времени. Кошелев – обученный и трудолюбивый хоккеист. Главное – давать ему больше свободы и почаще выпускать на лёд. До дедлайна даже ходили разговоры о возможном обмене Семёна в другой клуб.

н. Владимир Ткачёв («Ак Барс»), 25 лет

Было: 53, 36 (22+14), «+11»



Стало: 52, 17 (8+9), «+9»



Контракт Ткачёва с «Ак Барсом» заканчивается после нынешнего сезона. У Владимира давно были мысли попробовать себя за океаном, за игрой хоккеиста наблюдали скауты сразу нескольких клубов НХЛ. Ткачёву нужно прибавлять. Особенно к плей-офф. На данный момент его результативность по сравнению с прошлой «регуляркой» упала в два раза.

н. Патрик Закриссон («Динамо» М), 31 год

Было: 56, 42 (13+29), «+4»



Стало: 32, 8 (3+5), «-5»



Стал главным провалом селекции «Динамо». Не сумел заиграть ни в одном звене, ни с одним партнёром. Распалась его связка с Бергстрёмом, и Патрик попросту скис. Да, его могли обменять, но из-за большой цены не удалось. Крикунов давал Закриссону несколько шансов, но ничего толкового так и не вышло. В итоге нападающий отправился в пятое звено. Сейчас выбыл из строя из-за травмы, но Патрика даже проверяли врачи, не симулирует ли он повреждение.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Стаффан Кронвалль («Локомотив»), 36 лет

Было: 55, 35 (10+25), «+16»



Стало: 49, 10 (3+7), «+2»



У главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова специфическое отношение к легионерам, но и сами иностранцы далеко не всегда оправдывают доверие. К примеру, в прошлом году капитан ярославцев Стаффан Кронвалль подтверждал роль лидера и сыграл результативно. В нынешней «регулярке» швед является бледной тенью самого себя. Думается, что этот сезон станет последним для Кронвалля в Ярославле.

н. Георгий Белоусов («Автомобилист»), 28 лет

Было: 51, 31 (8+23), «-3»



Стало: 33, 8 (3+5), «+6»



Вспоминается, как Белоусов и Никита Филатов здорово выглядели в «Ладе», исключённой из КХЛ по итогам прошлого сезона. Сейчас Филатова «маринуют» в системе Уфы, не давая толком играть, а Белоусов пытается реализовать себя в Екатеринбурге. Стало тяжелее, результативность упала, но опускать рук Георгий не намерен. Да и Андрей Мартемьянов не тот тренер, который будет «душить» хоккеистов.

з. Андрей Марков («Ак Барс»), 40 лет

Было: 55, 33 (5+28), «+7»



Стало: 48, 14 (2+12), «+13»



Более чем в два раза снизилась результативность у самого возрастного игрока в нашем списке. В основном за счёт того, что Марков стал отдавать меньше результативных передач. Но главный тренер казанцев по-прежнему доволен игрой Андрея. После матча со «Спартаком», когда Марков вернулся в состав, Зинэтула Билялетдинов заявил: «Он сыграл качественно, надёжно».

н. Пол Щехура («Трактор»), 33 года

Было: 55, 42 (20+22), «+4»



Стало: 41, 15 (10+5), «-11»



В прошлом году Щехура был ярок, постоянно лез на ворота, много забивал, бился в плей-офф. После того как Челябинск покинул Анвар Гатиятулин, канадец откровенно «подсел», а ведь от него ждали и ждут как можно больше заброшенных шайб. Но их стало меньше ровно в два раза, а уж про результативные передачи и говорить не приходится. Разница колоссальная. И далеко не в положительную сторону.