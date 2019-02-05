Проблемы и мотивация. С чем уходят на перерыв команды Запада

Шведский этап Евротура – последняя пауза перед финишем регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф. Командам осталось провести по пять-шесть матчей, во время которых кто-то будет усиленно готовиться к плей-офф, а кто-то просто доиграет сезон. Рассказываем, с чем уходят команды Западной конференции на перерыв, и за что они борются.

ЦСКА

За что борется: ЦСКА стал первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф, и уже выиграл дивизион Тарасова, а на прошлой неделе оправился от небольшого спада и вернул себе лидерство в общей турнирной таблице.

Какие проблемы есть: абсолютно никаких. У ЦСКА слаженный состав, великолепно играющие вратари и нет травмированных. Команде Игоря Никитина даже шайбу забить непросто – шесть из последних восьми побед одержаны всухую. Проблем нет, но есть задача, которая стоит давно – победа в Кубке Гагарина. Сейчас полным ходом идёт подготовка к плей-офф.

СКА

За что борется: СКА уже выиграл дивизион Боброва и теперь соперничает с ЦСКА за первое место на Западе и во всей лиге. После победы над «Магниткой» петербуржцы даже ненадолго перехватили лидерство у московских «армейцев», но затем вновь вернулись на второе место. Впрочем, хоть все и говорят, что не верят в приметы, вряд ли в СКА сильно расстроятся, если не выиграют Кубок Континента.

Какие проблемы есть: неожиданно для всех и для самих себя лучшая атака лиги не может забить на протяжении семи периодов. Команда Ильи Воробьёва всухую проиграла два последних матча, с петербуржцами такого не случалось 11 лет.

Но это наверняка временная проблема. Невозможно представить, что Гусев, Барабанов и Дацюк замолчат надолго. Хуже то, с какой скоростью редеют ряды СКА. Уже давно в лазарете находится Патрик Херсли и Василий Токранов, в январе травмы получили Роман Рукавишников и Артём Земчёнок. А недавно команда потеряла сначала Давида Рундблада, а затем Динара Хафизуллина и Алексея Бывальцева. Защита СКА зияет внушительными дырами, теперь главное – бросить все силы на восстановление игроков.

«Локомотив»

За что борется: «Локомотив» уже точно не догонит ЦСКА, сохранить третье место в конференции тоже не является принципиальной задачей. Железнодорожники не испытали проблем в «регулярке» ни с «Динамо», ни со «Спартаком» — двумя возможными соперниками по первому раунду, а дальше уже большой вопрос, что выгоднее – попасть на СКА или ЦСКА.

Какие проблемы есть: центр первого звена Петри Контиола должен восстановиться от травмы как раз к окончанию паузы на Евротур. Он пропустил полтора месяца, и останется всего несколько матчей, чтобы набрать игровую форму.

Кроме этого, в последних матчах у «Локомотива» не получается удерживать счёт. На прошлой неделе у «Северстали» дважды получилось отыграться, «Торпедо» совершило камбэк с 0:2 и выиграло в овертайме, а в матче с «Сочи» ярославцы едва не упустили победу, ведя 3:0. В плей-офф такие вещи прощаться не будут.

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«Йокерит»

За что борется: место в плей-офф «Йокерит» забронировал, чтобы гарантировать преимущество домашней площадки, осталось набрать всего одно очко.У финнов будет напряжённый финиш – предстоит встретиться с московским «Динамо» и «Спартаком» — возможными соперниками по первому раунду, которые уже успели доставить немало неприятностей в «регулярке». Плюс СКА, рижское и минское «Динамо» и «Слован». Необходимо максимально собранно и чётко провести оставшиеся встречи, чтобы подойти к плей-офф с хорошим настроем.

Какие проблемы есть: «Йокерит», как и всегда, играет достаточно уверенно, но есть и недочёты. Игра в меньшинстве – слабая сторона финнов, да и вообще дисциплина. А ещё команда Лаури Марьямяки часто пропускает в большинстве, больше пропущенных голов только у «Адмирала».

Кроме того, тренерскому штабу надо определиться с основным вратарём. У Яниса Калниньша статистика гораздо лучше, чем у Райана Запольски, последние четыре игры именно латыш выходил в старте.

«Динамо» Москва

За что борется: накануне бело-голубые обеспечили себе выход в плей-офф и сейчас занимают пятую строчку на Западе. На прошлой неделе они опередили «Спартак» и даже оторвались от него на три очка. Если её сохранить, получится избежать встречи с «Локомотивом» и выйти в плей-офф на «Йокерит», у которого динамовцы выиграли три матча в сезоне.

Какие проблемы есть: эпидемия, которая навалилась на «Динамо» с самого начала. Причём один за другим выбывали нападающие, игравшие в тройке с Шипачёвым и Кагарлицким. Впрочем, даже не раз поменяв партнёров, ударное звено «Динамо» выглядит шикарно, и сейчас нашло химию с Индрашисом. Владимир Крикунов рассчитывает, что к концу недели в строй войдут Мика Койвисто и Даниил Тарасов, а с Михалом Чайковски не случилось ничего серьёзного.

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«Спартак»

За что борется: формально «Спартак» ещё не обеспечил себе место в восьмёрке, но фактически можно не сомневаться, что красно-белые туда попадут. Помимо этого, есть и более важная задача – получить более высокий посев и, соответственно, более удобного соперника. Вряд ли в «Спартаке» жаждут сыграть с «Локомотивом» или даже СКА. Последнее может случиться, если москвичи пропустят вперёд «Витязь».

Какие проблемы есть: очень не вовремя выбыл защитник опытный защитник Андрей Кутейкин, который проводит на льду более 20 минут за матч. Его поместили в список травмированных до марта и не сможет помочь команде ни в концовке чемпионата, ни в первом раунде.

Кроме этого, в игре красно-белых наметился спад – они проиграли три матча подряд впервые с октября. После возобновления чемпионата соперники будут непростые – «Динамо», «Сочи», СКА, «Йокерит» и «Северсталь». Будет непросто удержать свои позиции.

«Витязь»

За что борется: за второе в истории клуба попадание в плей-офф КХЛ. Подольчане имеют комфортный отрыв от восьмого места, но не настолько, чтобы совсем расслабляться. К тому же ещё есть небольшой шанс опередить «Спартак» и избежать встречи со СКА в первом раунде. Удача на финише команде Валерия Белова точно не помешает, четыре из шести соперников – топ-клубы Востока и Запада – «Автомобилист», «Металлург», ЦСКА и «Локомотив».

Какие проблемы есть: «Витязь» практически всегда навязывает борьбу любому сопернику, но не всегда выходит из неё победителем. К тому же команда весь сезон не показывает стабильной игры – может обыграть ЦСКА или «Локомотив», и тут же проиграть «Амуру». Не помогает и неважная игра в меньшинстве.

Главная же проблема – не выход в плей-офф, а игра в нём. Два года назад подольчане были разбиты СКА в пух и прах, нынешней весной им грозит примерно та же участь.

«Сочи»

За что борется: «Сочи» занимает восьмую строчку, опережая рижское «Динамо» на два очка и имея один матч в запасе. Отрыв мог бы быть и больше, если бы команда Сергея Зубова не проиграла тому же «Словану», который уже давно играет без всякой мотивации. О продвижении вперёд по таблице думать некогда, в случае южан главная задача – сохранить место в плей-офф.

Какие проблемы есть: состав у «Сочи» и так довольно скромный, так ещё и лазарет ломится от травмированных, в нём сейчас значатся пять человек, не считая Дмитрия Лугина. Латать дыры приходится, чем есть, в том числе, ставить во второе звено Владислава Калетника.

Кажется, что южане – одна из немногих команд, у которой нет причин жаловаться на финишный график – нет дальних выездов, к тому же три из пяти матчей будут домашними. Но играть предстоит со «Спартаком», «Витязем» и московским «Динамо» — командами, которых «Сочи» в этом году ни разу не обыгрывал. Очки будут даваться с большим трудом, и есть риск остаться без кубковой весны.

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«Динамо» Рига

За что борется: для рижан на кону стоит многое. Они не видели плей-офф с 2014 года и уже, наверное, забыли, что это такое и с чем его едят. Более того, за последние четыре сезона они даже не навязывали борьбу, чаще всего заканчивая чемпионат на последнем месте. Сейчас от заветной восьмёрки «Динамо» отстаёт всего на два очка, и выход в кубковую стадию станет настоящим праздником для латвийской команды.

Какие проблемы есть: «Динамо» катастрофически мало забивает, даже в играх со «Слованом» и Минском не получилось огорчить соперников более одного раза. Подопечные Гиртса Анкипанса держатся на плаву за счёт упорных матчей, которые заканчиваются за пределами основного времени, но забивать у них банально некому. Не считая Майоне, Виделля, Дарзиньша и Редлихса, которые продолжают тянуть команду на себе.

«Северсталь»

За что борется: семь побед на старте календарного года – это было мощно, всё-таки рекордная серия для «Северстали» в КХЛ. Но для турнирной борьбы маловато и поздновато, и несколько дней назад Череповец официально потерял шансы на плей-офф. Теперь остаётся достойно завершить сезон, и, по возможности, давать молодым игрокам шансы проявить себя.

Какие проблемы есть: борьба за плей-офф окончена, но продолжается другая – борьба за место в рейтинге. «Северсталь» — один из клубов, над которым нависла угроза исключения. Недавно президент КХЛ Дмитрий Чернышенко огласил список из трёх потенциально худших клубов – «Северсталь», «Амур» и «Адмирал». В прошлом году Череповец вышел в плей-офф и спасся, в этом остаётся только уповать на здравый смысл руководителей лиги.

Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ? «Орлов» давно ждут в чемпионате Словакии, но кто-то в Братиславе мутит воду.

«Динамо» Минск

За что борется: кажется, этой команде ничего не нужно, а главное, нет людей, которые бы радовали своей игрой. Минчане уже давно не та весёлая команда, которая собирала полные трибуны и была способна навести шороху в КХЛ. «Динамо» падает в пропасть, как и сборные Беларуси на международной арене.

Какие проблемы есть: легче сказать, каких проблем нет. В «Динамо» нет настоящих лидеров, нет игры, нет результата, и вдобавок ко всему, в январе травмами выкосило добрую треть состава. Впрочем, на место в плей-офф в столице Беларуси уже давно не рассчитывали, фактически вывесив белый флаг в середине чемпионата.

«Слован»

За что борется: как и минское «Динамо», словацкая команда не выдерживает конкуренции в КХЛ. Местные игроки не соответствуют уровню, а легионеры чахнут. Что и говорить, лучший бомбардир «Слована» — 37-летний Джефф Таффе.

Какие проблемы есть: кажется, проект «Слована» в КХЛ уже изжил себя. Второй год подряд они отпускают игроков на все четыре стороны (в прошлом сезоне только зимой девять игроков перебрались в различные европейские чемпионаты, в этом начиная с декабря команду покинуло уже четверо хоккеистов).

Так может, главная проблема «Слована» — это выступление в КХЛ? Зачем из года в год мучить себя, когда можно спокойно вернуться в словацкую экстралигу?