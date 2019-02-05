«Окно для «Торонто» сузилось до шести лет». Что значит новый контракт Мэттьюса

«Торонто» продлил контракт с Остоном Мэттьюсом. Первый номер драфта-2016 и главный центрфорвард команды подписал соглашение на пять лет с зарплатой $ 11,63 млн в год. Пока фанаты «Мэйпл Лифс» негодуют, что Мэттьюсу заплатили слишком много, разбираемся, что значит этот контракт для самого игрока, для «Торонто» и для всей лиги.

Остон Мэттьюс подписал контракт с «Торонто» на $ 58 млн

Детали контракта

Большую часть денег Мэттьюс получит в виде подписных бонусов, и больше половины из $ 58,15 млн – в первые два года. В сезонах-2019/20 и 2020/21 он заработает по $ 15,2 млн бонусами и по $ 700 тыс. зарплатой. В оставшиеся сезоны сумма бонусов будет снижаться ($ 9,7 млн в третий год, $ 7,2 – в четвёртый и пятый), а зарплата составит $ 750 тыс. в год. Бонусы выплачиваются до сезона и являются гарантированным доходом.

Почему только пять лет, а не восемь

Обычно большим игрокам дают большие контракты, не только по сумме, но и по сроку. По правилам коллективного соглашения максимальный срок контракта для своего игрока составляет восемь лет. Логично было бы подписать 21-летнего Мэттьюса на как можно дольше?

Вполне логично, если бы у генерального менеджера «кленовых листьев» Кайла Дубаса не было бы задачи сохранить других молодых хоккеистов, у которых летом заканчиваются контракты новичка. В первую очередь, речь о лучшем бомбардире команды Митче Марнере.

Чтобы сохранить костяк, пришлось искать компромиссы. Два года назад Коннор Макдэвид установил планку для звёзд нового поколения, подписав восьмилетний контракт с зарплатой $ 12,5 млн, или 16,67% от потолка зарплат на момент подписания. Не стоит забывать и о том, что потолок зарплат с каждым годом растёт, и в случае с Мэттьюсом при восьмилетнем контракте речь бы шла о гораздо большей сумме. Пьер ЛеБрюн полагает, в районе $ 13,5-14 млн. Другой инсайдер Боб Маккензи пишет, что Мэттьюс не хотел лишать «Торонто» способности втиснуть всех под потолок зарплат, поэтому без проблем согласился и на пять лет.

Что это значит для «Торонто»?

Летом «Мэйпл Лифс» заполучили в свои ряды самого желанного свободного агента – Джона Тавареса, и вместе с Мэттьюсом они должны составить убойную парочку. Как Кросби и Малкина в «Питтсбурге». Собственно, таковой она уже и является, за исключением того, что Кубки Стэнли ещё предстоит завоевать.

Контракт Тавареса действует до конца сезона-2024/25, Мэттьюс подписан до конца сезона-2023/24. «Как я это вижу, подписание Тавареса изменило для «Торонто» всё. Если бы его не было, можно было бы подумать, что Мэттьюс подпишет контракт на восемь лет. Но Таварес стал катализатором, и сейчас окно для завоевания Кубка Стэнли сузилось для «Торонто» до шести лет», — написал Маккензи.

История на наших глазах. Мэттьюс хочет быть Леброном А «Торонто» хочет Кубок. И для этого есть основания.

Что станет с командой после завершения контрактов Мэттьюса и Тавареса, сейчас можно только гадать. Но вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Торонто» в ближайшие годы способен выиграть Кубок, а то и не один. Таварес, Марнер, Нюландер, Капанен, Марло, Мэттьюс, Райлли, Маззин, Андерсен. Это команда с запредельной концентрацией таланта, практически вторая «Тампа», только чуть менее опытная. Зато у её руля стоит великий Майк Бэбкок. «Торонто» действительно готов к великим свершениям, а чемпионских титулов в столице Онтарио не видели с далёкого 1967 года. Два поколения болельщиков выросло с тех пор.

Что значит контракт Мэттьюса для НХЛ?

Этим летом будет много ограниченно свободных агентов. Все клубы с нетерпением ждали, когда «Торонто» завершит сделку с Мэттьюсом, чтобы можно было ориентироваться на его контракт. Так, заканчиваются соглашения у Патрика Лайне из «Виннипега», Брэйдена Пойнта из «Тампы», Себастьяна Ахо из «Каролины», Микко Рантанена из «Колорадо». Сейчас в лиге только два игрока имеют контракты со средней зарплатой не менее $ 11 млн (Макдэвид и Таварес), со следующего года их количество будет только расти.

Ждёт своей очереди и Марнер, к переговорам с которым Дубас решил приступить только после того, как разберётся с соглашением Мэттьюса. Ему должны «насыпать» чуть меньше, но тоже много миллионов.