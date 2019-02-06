Проблемы и мотивация. С чем уходят на перерыв команды Востока

Шведский этап Евротура – последняя пауза перед финишем регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф. Командам осталось провести по пять-шесть матчей, во время которых кто-то будет усиленно готовиться к плей-офф, а кто-то просто доиграет сезон. Рассказываем, с чем уходят команды Восточной конференции на перерыв и за что они собираются бороться.

Проблемы и мотивация. С чем уходят на перерыв команды Запада Все расклады перед финишем «регулярки».

«Автомобилист»

За что борется: клуб из Екатеринбурга на всех парах мчится к первому месту в конференции Восток по итогам регулярного чемпионата. Это будет высшее достижение в истории команды, и за него стоит побороться. Подопечные Андрея Мартемьянова уже практически обеспечили себе победу в дивизионе Харламова, а для бронирования короны Востока осталось набрать четыре очка.

Какие проблемы есть: на первый взгляд, «Автомобилист» видится беспроблемным коллективом, есть надёжный вратарь, два сильных звена, лучшее в лиге большинство. Но, во-первых, уральцы сильно зависят от Якуба Коваржа, мы видели в этом сезоне, что за спиной у него нет достойного сменщика. А во-вторых, у этой команды ещё нет необходимого опыта кубковых сражений, а ожидания от «Автомобилиста» в плей-офф будут высокие. Справится ли новый лидер КХЛ с этим грузом, большой вопрос.

«Барыс»

За что борется: за второе место в конференции. «Барыс» недавно сумел обойти «Авангард», при этом у астанинцев остаётся две игры в запасе, а после паузы на Евротур предстоит три домашние встречи, в том числе и с омскими «ястребами». Но даже поражение в очной игре не станет для команды Андрея Скабелки фатальным – чтобы не дать «Авангарду» себя обойти, им достаточно просто набрать 7 очков в 6 матчах.



Второе место даёт ощутимое преимущество в первом раунде плеф-офф. Астанинцы избегут встречи с «Ак Барсом» и «Магниткой» и сыграют с менее грозными «Торпедо», «Трактором» или «Сибирью».



Какие проблемы есть: периодически у «Барыса» могут начудить вратари, это касается как Хенрика Карлссона, так и Доминика Граховины. В целом команда Андрея Скабелки прилично пропускает – больше из кубковой восьмёрки Востока только у «Торпедо», а также неважно играет в меньшинстве – всего 79% нейтрализации численного преимущества у соперника. Кроме того, «Барыс» не лучшим образом действует на удержание счёта и несколько раз в сезоне позволял оппонентам выигрывать матчи, ведя по их ходу в три шайбы. Эти недостатки могут выйти боком в плей-офф.

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«Ак Барс»

За что борется: казанцам, с их-то опытом игры в плей-офф, по большому счёту без разницы, на каком месте заканчивать «регулярку». Сейчас «Ак Барс» на третьем месте Востока, но если подопечные Зинэтулы Билялетдинова спустятся на условную пятую позицию, это не отнимет у них статуса одного из фаворитов Кубка Гагарина. Разве что у хитрого лиса Билялетдинова есть свои определённые предпочтения по выбору соперника на первый раунд, исходя из них его команда и будет бороться в оставшейся части регулярного сезона.



Какие проблемы есть: у «Ак Барса» непривычно слабое меньшинство, и это главное отличие казанцев от самих себя в прошлые годы. Всего 13,9% реализации по сезону, хуже только у «Трактора», минского «Динамо» и «Северстали» — такого беззубого «Ак Барса» в численном преимуществе не приходилось видеть давно. Кроме того, не совсем внушает уверенность вратарская линия казанцев. У Эмиля Гарипова сезон получается скомканным из-за травм, а для Владислава Подъяпольского, проводящего неплохой чемпионат, в плей-офф состоится дебют на таком высоком уровне.

«Авангард»

За что борется: в «Авангарде» могут сколько угодно говорить, что им без разницы, с какой позиции стартовать в плей-офф, но со стороны омского клуба это явное лукавство. Запаса прочности в кубковых сражениях, как у того же «Ак Барса», у омичей нет, и первый плей-офф под руководством Боба Хартли «ястребам» желательно начать со встречи с более удобным соперником. Поэтому у «Авангарда» есть мотивация побороться за второе место в конференции, или хотя бы занять третью строчку, которая выводит на «Салават Юлаев». Для этого омичам нужно не только не терять очки в оставшихся четырёх матчах, но и надеяться на осечки конкурентов.



Какие проблемы есть: игра «Авангарда» заточена под идеальную физическую готовность игроков, и если сопернику удаётся перебегать «ястребов», то у них возникают проблемы. Отсутствие плана «Б» называют главной проблемой омичей на протяжении всего сезона, чем на это ответит Боб Хартли в плей-офф? Также у «Авангарда» не всё в порядке с вратарской бригадой: Игорь Бобков может сыграть восхитительно, но он нестабилен, те же слова можно сказать и про Ивана Налимова. Карри Рямё же, похоже, не успеет восстановиться к плей-офф, да и если успеет, то полгода без игровой практики непременно скажутся.

«Металлург»

За что борется: желания «Магнитки» во многом совпадают с целями «Авангарда» — команде Йозефа Яндача есть смысл забраться повыше в турнирной таблице. В этом плане определяющими станут две игры с «Ак Барсом» после перерыва, результат которых сильно повлияет на итоговое расположение команд в первой пятёрке Востока



Какие проблемы есть: проблемы у «Магнитки» отыскать трудно. Опытный, сбалансированный состав, олимпийский чемпион в воротах, отличная игра в неравных составах – с течением сезона «Металлург» становился всё лучше и лучше и в плей-офф будет очень грозной силой. Единственное, что может вызывать опасения у магнитогорских болельщиков – фигура наставника. К 50 годам Йозеф Яндач ничего не выиграл как главный тренер, даже в средненьком чемпионате Чехии, где он отработал немало сезонов. Впрочем, пока работа Яндача в Магнитогорске не даёт поводов разочаровываться в его профессиональных качествах.

«Салават Юлаев»

За что борется: уже ни за что. Уфимцы практически забронировали за собой шестое место конференции и никак не могут влиять на выбор соперника по первому раунду. «Салават» делает акцент на тренировочном процессе при подготовке к кубковым встречам и ради этого даже собирается сыграть на ближайшем выезде резервным составом.

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Какие проблемы есть: основная проблема уфимцев – главный тренер. Николай Цулыгин проводит весьма неоднозначный дебютный сезон в КХЛ, и есть ощущение, что за «регулярку» он так и не привил своей команде какой-то определённый стиль игры. «Салават» надеется на легионеров во главе с Умарком, на Бурдасова, но если сопернику удаётся их закрыть, то у уфимцев возникают серьёзные проблемы, потому что у «юлаевцев» нет системности. В плей-офф с таким подходом на «авось» «Салавату» будет очень трудно, с кем бы ни пришлось встретиться в первом раунде.

«Торпедо»

За что борется: за сохранение места в плей-офф. «Торпедо» меньше чем за месяц до начала игр на вылет продолжает проигрывать с пугающей частотой и ухудшать статистику по пропущенным шайбам. В восьмёрке нижегородцы держатся только за счёт неплохого старта сезона, но скора и эта фора может сойти на нет. Отрыв от идущей девятой «Сибири» всего пять очков, а календарь оставшихся матчей «Торпедо» весьма серьёзный. В соперниках у «автозаводцев» «Автомобилист», «Локомотив», московское «Динамо», а также команде Дэвида Немировски предстоит два матча с прямыми конкурентами за место в восьмёрке «Сибирью» и «Трактором». Чтобы остаться в зоне плей-офф, «Торпедо» нужно будет сильно постараться.

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Какие проблемы есть: ужасная игра в обороне. «Торпедо» пропустило в «регулярке» уже 178 шайб, больше только у беспросветного аутсайдера «Слована». Но это не причина череды поражений нижегородцев в последнее время, а следствие. Дэвид Немировски уже давно выпустил из рук вожжи управления командой, «Торпедо» планомерно валится в пропасть и в оставшихся матчах имеет нешуточный шанс пролететь мимо плей-офф.

«Трактор»

За что борется: задачи у челябинцев те же, что и у «Торпедо», место в плей-офф находится под угрозой. «Трактору» нужно обойтись с минимумом очковых потерь в ближайших матчах с «Нефтехимиком» и «Северсталью», иначе на финише сезона судьба плей-офф в Челябинске будет зависеть не только от подопечных Алексея Тертышного.



Какие проблемы есть: очень слабая игра в атаке и трусливая тактика. Челябинцы, обладая неплохим подбором исполнителей в нападении, до сих пор не выбили сотню заброшенных шайб в сезоне (хуже только «Слован»), а также умудрились провести больше всех команд лиги матчей без голов – 16 встреч! Во многом, такие результаты являются следствием тренерской работы Алексея Тертышного – наставник, практически не стесняясь, требует от своей команды сидеть в оборонительных окопах и тянуть до овертайма или буллитов. Вот только в плей-офф, куда челябинцы пока выходят, никаких буллитов не предусмотрено.

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«Сибирь»

За что борется: «Сибирь» — главный возмутитель спокойствия на Востоке во второй половине сезона. Новосибирцы сумели выкарабкаться после ужасного старта чемпионата, и сейчас реально претендуют на плей-офф, напрягая «Трактор» и «Торпедо». Всего два очка отставания от заветной восьмёрки, а впереди важнейшие матчи с «Барысом», «Нефтехимиком» и «Торпедо», которые решают свои, не менее важные задачи. Выйдет ли «Сибирь» победителем из ситуации или в третий раз подряд остановится в шаге от плей-офф?



Какие проблемы есть: новосибирцам не хватает стабильности, после яркой победы они могут проиграть команде из нижней части таблицы и обнулить свои же достижения. Но эта проблема понятна, уровень состава у «Сибири» не такой, чтобы регулярно собирать очки, хотя команде Александра Андриевского в последнее время это удаётся.

Тут ещё и периодически пополняется лазарет команды, а ведь в «Сибири» на счету каждый игрок. В последних матчах повреждения получили Николай Демидов и Юкка Пельтола, в Новосибирске надеются, что за время паузы на Евротур они смогут вернуться в строй.

«Нефтехимик»

За что борется: нижнекамцы также ещё не потеряли шансов на участие в розыгрыше кубка Гагарина, но, будем откровенными, вряд ли им удастся покрыть за пять матчей семиочковое отставание от «Трактора». Кажется, с увольнением Андрея Назарова «Нефтехимик» затянул, при Вячеславе Буцаеве команда смогла преобразиться, но уже слишком поздно.



Какие проблемы есть: новому наставнику удалось стабилизировать игру команды, «Нефтехимик» начал играть терпеливо, но в то же время стало получаться использовать свои шансы в атаке. Буцаева наверняка больше всего тревожит слабая помощь от лидеров команды в последних матчах. За всех финнов отдувается только Йоонас Няттинен, а Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен серьёзно сдали. Пуустинен к тому же не выходил на лёд с 17 января, хотя в списке травмированных лучший бомбардир и снайпер нижнекамцев не значится.

«Куньлунь»

За что борется: формальные шансы на плей-офф остаются и у «Куньлуня», но трудно представить, что китайский клуб способен на финишный рывок, хотя календарь оставшихся матчей у «драконов» не самый сложный. Клубу из Поднебесной не хватает стабильности, да и вообще нужен ли в принципе плей-офф китайскому проекту?



Какие проблемы есть: бессмысленность существования. В начале сезона «Куньлунь» ещё цеплялся за плей-офф, но затем стал проигрывать, отпустил своего лидера Тейлора Бека в «Авангард» и, по сути, сдался, хотя мизерные шансы на плей-офф ещё остаются. Из чисто игровых проблем отметим слабую игру голкиперов и обороны – «Куньлунь» на третьем месте в КХЛ с конца по количеству пропущенных шайб.

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«Адмирал»

За что борется: за собственное достоинство, и эта борьба продолжается весь сезон. В него «Адмирал» вступал с худшим составом в КХЛ, да и сейчас его нельзя назвать хотя бы средним, но при этом подопечные Сергея Светлова подкупают своей самоотверженной игрой, особенно в матчах с топ-клубами. Сейчас у «моряков» продолжается победная серия, последние два матча они завершили с общим счётом 7:0, а ведь в соперниках были московское «Динамо» и «Витязь». «Адмирал» словно бросает вызов руководству КХЛ, которое отрядило его на последнее место в рейтинге и ведёт серьёзную борьбу за право остаться в лиге.



Какие проблемы есть: слабый уровень состава становится главным препятствием команды Сергея Светлова на пути к хорошей жизни. Молодёжь выстреливает лишь периодически, так же как и весьма средние легионеры. Что и говорить, лучшим бомбардиром «Адмирала» является Александр Черников, всю карьеру таскавший рояль в третьих-четвёртых звеньях.

«Амур»

За что борется: «Амур» тоже ходит в аутсайдерах рейтинга, и последнее место на Востоке по итогам «регулярки» вряд ли добавит хабаровскому клубу вистов в глазах руководящей верхушки лиги. «Тиграм» нужно постараться достойно закончить сезон, желательно уйти с самого дна конференции, чтобы в следующем чемпионате попробовать сделать новый рывок наверх под руководством Александра Гулявцева, а не начать его в ВХЛ.



Какие проблемы есть: хабаровчане не смогли пережить потерю лидеров из прошлого сезона и в нынешнем чемпионате просто развалились. Весь сезон «Амур» подводят вратари: ни Либор Кашик, ни Марек Лангхаммер, ни Алексей Мурыгин не смогли показать надёжной игры. В защите никого нет за спинами Яна Коларжа и Михала Йордана, а в нападении существенно сбавили по сравнению с прошлыми сезонами Томаш Зогорна и братья Ушенины. «Амур» по всем статьям оказался на порядок хуже, чем в прошлом году, и последнее место хабаровчан в конференции не должно удивлять. Конечно, в стане «тигров» слишком затянули со сменой тренера, как бы теперь излишняя вера в Николая Борщевского не вышла команде боком после опубликования рейтинга КХЛ по итогам сезона.