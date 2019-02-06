«Логичнее исключить «Куньлунь», а не «Адмирал». Эксперты – о сокращении КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на финише регулярного чемпионата выступил с громким заявлением, назвав аутсайдеров рейтинга клубов. Последнее место в нём занимает «Адмирал», в зоне риска «Амур» и «Северсталь». Должна ли очередная российская команда покинуть турнир или от идеи сокращения нужно вообще отказаться? За мнением мы обратились к нашим экспертам. Двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову, олимпийскому чемпиону Александру Пашкову, заслуженному тренеру России Юрию Новикову и чемпиону мира, бронзовому призёру Олимпиады — 2002 Андрею Николишину были заданы три вопроса:

— Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что на в конце рейтинга лиги находятся «Северсталь», «Амур» и «Адмирал». На ваш взгляд, логично ли убирать из КХЛ очередной российский клуб?

— Многие считают, что «Слован» на Западе и «Куньлунь» на Востоке гораздо менее интересны массовой публике. Вы с этим согласны? Или иностранные клубы трогать нельзя?

— Поддерживаете ли вы в принципе идею сокращения лиги? Или после понижения в классе «Кузни», «Югры» и «Лады» этот процесс необходимо приостановить?

Китайцы и словаки вне зоны риска. От КХЛ отрежут российский клуб Президент лиги будет настаивать на сокращении количества команд.

«Гасим своих же, Рига в аутсайдерах, но её не трогают»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступает категорически против сокращения российских команд в КХЛ.

— Это неправильно. Вы посмотрите, в Хабаровске дворец битком! Во Владивостоке люди любят хоккей, в Череповце – аналогично. О каком рейтинге и сокращении мы говорим? У нас Рига в последние годы в числе аутсайдеров, но её никто не трогал. Никита Гусев, Артём Зуб, где воспитывались все эти люди? Из «Адмирала» вот сейчас Ивана Мищенко в сборную позвали. Получается, мы гасим своих же, это в корне неверно. Все перечисленные вами регионы – российская территория. Может, вообще тогда там спорт уберём? У нас на уровне президента страны стоит задача по развитию Дальнего Востока, а в итоге эти клубы каким-то образом оказываются в списке кандидатов на исключение из КХЛ. Абсурдная ситуация.

Пашков: Я поддерживаю спортивный принцип. Слабейшие выбывают, взамен приходят другие. То бишь команды, занявшие последние места, покидают лигу, а на их место приходят клубы из Высшей лиги или вновь созданные команды.

— Согласен. Зачем нам нужны те же «Слован» или «Куньлунь»? Мы никогда не сможем развить китайский хоккей, а сейчас попросту кормим финнов и канадцев, которые массово выступают за «Куньлунь». Не знаю, почему эти команды неприкосновенны. Президент КХЛ говорит о какой-то стратегии, но мне она совершенно неясна. «Слован», как ранее «Медвешчак», устроил распродажу хоккеистов в Европу. Разве такое положение дел может устраивать серьёзную организацию? Вот есть сильный «Йокерит», к этому клубу никаких вопросов! Можно взять какую-нибудь сильную шведскую команду.

— Учитывая всё происходящее в последнее время я считаю, что на какое-то время сокращение лиги надо просто приостановить и заниматься развитием хоккея. Сотрудничать с большими городами, менять график, календарь, играть стыковые матчи, как-то реформировать систему плей-офф. У нас есть Красноярск, где явно назревает команда КХЛ. Есть Томск, есть другие города. Особое внимание я уделил бы дальневосточному региону.

Чернышенко – не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди Президент лиги стал заложником совета директоров.

«Сокращение российских клубов в КХЛ – удар по развитию нашего спорта»

Олимпийский чемпион Александр Пашков предлагает придерживаться спортивного принципа.

— Вряд ли кто-то одобрит идею сокращения российского клуба. Тем более местные власти или болельщики. Все эти шаги по сокращению российских команд негативно влияют на наш хоккей, это удар по развитию отечественного спорта. Многое было сделано, чтобы развить хоккейные центры в России, а в итоге получаем исключения. Это можно было бы понять, если бы взамен что-то появлялось. Скажем, в Тюмени построили бы дворец на 15000 человек и создали бы клуб КХЛ. Но ведь взамен ничего нет. Сокращение российских команд влияет негативно, давайте смотреть правде в глаза.

Новиков: Надо оставить КХЛ, уменьшив количество участников, создавать Суперлигу и перевести туда команды из подбрюшья, которые ничего толкового не дают. Туда же перейдут лучшие команды ВХЛ.

— Нужно просто понять, а для чего они существуют, что нам даёт тот же «Куньлунь»? Развитие хоккея в Китае? Хочется знать, что происходит с этой командой, влияет ли КХЛ на развитие китайского хоккея или же лига просто содержит эту команду? Может, эти команды и имеют право на существование с точки зрения развития хоккея, но хочется понять, по каким именно критериям это происходит.

— Я поддерживаю спортивный принцип. Слабейшие выбывают, взамен приходят другие. То бишь команды, занявшие последние места, покидают лигу, а на их место приходят клубы из Высшей лиги или вновь созданные команды. Попытка ввести какие-то рейтинги мне непонятна. Неясно, как это влияет на развитие хоккея. Вполне вероятно, что сокращается число занимающихся, число тренерского состава. Нужно смотреть на перспективы и понимать, с какой целью делается ежегодное сокращение российских клубов.

«Надо сокращать КХЛ и создавать Суперлигу с переходным турниром»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предложил провести реформу в отечественном хоккее – серьёзно сократить количество участников КХЛ и создать Суперлигу с переходным турниром.

— Убеждён, что это логично, потому что никакого прогресса у этих команд нет и не будет, нижнее звено, кроме болотистой местности, ничего не создаёт. Надо оставить КХЛ, уменьшив количество участников, создавать Суперлигу и перевести туда команды из подбрюшья, которые ничего толкового не дают. Туда же перейдут лучшие команды ВХЛ. Нам нужна реформа хоккея, это однозначно. Это будет хорошая лига, где спортивная составляющая будет основной и где будут расти игроки и тренеры. Для Суперлиги у нас есть и команды, и инфраструктура. Тот же Петербург даст два клуба, будет сильная и революционная модель. Если иностранные команды тоже захотят там играть, пусть играют. Команды, которые не попадают в плей-офф КХЛ, должны играть переходный турнир с Суперлигой, это даст возможность ротации и подъёма соревновательной составляющей. У условной «Северстали» или «Амура» будет возможность вернуться в КХЛ, но это право надо будет доказать работой. В СССР была первая и высшая лига, там был переходный турнир.

— КХЛ, на мой взгляд, это коммерческо-политическая структура, в ней есть правильные вещи, её надо поддерживать. Если со стороны Китая есть заинтересованность в китайских командах, конечно, их надо оставлять в КХЛ, пусть играют на здоровье и развиваются. Если нет, можно им предложить перейти в Суперлигу. Если иностранные клубы не захотят переходить в этот чемпионат, за уши их таскать не надо. Надо в первую очередь смотреть вглубь своей страны.

— Конечно. Команды будут в Суперлиге расти по-другому. Там будут расти настоящие тренерские кадры, там будут заниматься своими школами и потихоньку готовиться. Всё должно созреть, не надо бежать вперёд раньше времени. Я вижу Суперлигу с «Ладой», «Югрой» и другими командами, где будет спортивная заруба.

«Не понимаю, какой смысл в «Куньлуне», это чистой воды профанация»

Бронзовый призёр Олимпиады-2002 Андрей Николишин убеждён, что в КХЛ надо вернуть исключённые российские клубы с сильными школами и убрать «Куньлунь», который не способствует развитию российского или китайского хоккея.

— Насколько я понимаю, по всем параметрам рейтинга у нас «Куньлунь» должен вылетать. Я посмотрел много игр и не видел, что на «Куньлунь» приходило бы больше 100 человек, это чистой воды профанация.

Кожевников: Это неправильно. Вы посмотрите, в Хабаровске дворец битком! Во Владивостоке люди любят хоккей, в Череповце – аналогично. О каком рейтинге и сокращении мы говорим?

— Логичнее исключить «Куньлунь», а не «Адмирал». Вообще не понимаю, какой смысл в этой команде? Российских игроков нет, китайских тоже нет. Есть финны, канадцы, американцы. Для чего эта команда нужна? Со «Слованом» то же самое, кого мы там развиваем, кому делаем услугу? Мы прекрасно знаем, на чьи деньги существует этот клуб. Надо сесть за стол, посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Зачем нам это надо?».

— Такие хоккейные центры, как Тольятти, Новокузнецк, должны быть представлены в КХЛ. Если мы хотим сделать сильную, конкурентоспособную лигу, её нужно открывать, то есть не должно быть лимита, искусственных молодых игроков и много чего другого. Откуда у той же «Кузни» и «Лады» будет спортивный результат, если у нас не все играют по одним правилам. Если СКА и ЦСКА скупили всех игроков, держат у себя по 6-7 пятёрок, а другие клубы перебиваются. Откуда взяться конкуренции?