О, май Харт! Как 20-летний вратарь ворвался в элиту НХЛ

Этот 20-летний вратарь просто удивителен. До нынешнего сезона он играл только на молодёжном уровне, никогда не выходя на лёд во взрослом хоккее. Да, он считался одним из лучших вратарей на драфте новичков НХЛ-2016, где был выбран под общим 48-м номером. В сезоне-2017/18 он стал игроком года в WHL, показав немыслимую статистику для молодёжной лиги — 94,7% отражённых бросков и 1,6 гола в среднем за матч. Но то, как он заиграл в «Филадельфии», стало настоящей сенсацией. Его зовут Картер Харт, и о нём уже говорят, как о сенсационном претенденте на Колдер Трофи.

Словно Прайс и Баррассо

Почему взлёт Харта сенсационен? Это очень просто объяснить, если вспомнить, где находилась «Филадельфия» месяц назад. «Лётчики» занимали позорное последнее место в лиге, а теперь находятся в семи очках от кубковой зоны, имея «под капотом» серию из восьми побед. Ещё чуть-чуть — и попадание в розыгрыш Кубка Стэнли станет реальностью, хотя до Нового года это было трудно даже представить.



Харт снова сделал хоккей интересным и для болельщиков «Флайерз», и для своих одноклубников, которые пребывали в полном унынии после отставки генерального менеджера Рона Хекстолла. Тот, сам в прошлом известный вратарь, так и не смог подобрать в команду нормального голкипера, в результате чего «Филадельфия» задействовала в нынешнем сезоне сразу 7 стражей ворот. Ни опытные Эллиотт или Нойвирт, ни приобретённые Пикар или Маккенна, ни «поднятые» Столарж или Лайон не смогли решить застарелую проблему на последнем рубеже.

Харт, дебютировавший 18 декабря, сразу взялся за дело. В первом же матче против «Детройта» он отразил 20 бросков из 22, принеся команде победу, подкрепив её великолепным матчем с «Нэшвиллом» (31 сейв).

После этого успех голкипера только рос, а кульминацией стала героическая победа в последнем матче над «Ванкувером». 41 отражённых бросок, 7 личных побед подряд (вторая победная серия по продолжительности во всей лиге в нынешнем сезоне) и исторический, 2000-й выигрыш в истории «Флайерз». Харт стал четвёртым вратарём в истории НХЛ, кто выиграл семь встреч кряду до того, как ему исполнился 21 год.

«Не могу сказать, что мы все ждём его неудачи. Но просто трудно поверить в то, что кто-то из его ровесников может сделать что-либо подобное», — восторженно сказал главный тренер «Филли» Скот Гордон после победы над «Кэнакс».



Если Харт выиграет свой восьмой матч подряд (вероятно, он стартует в субботу против «Анахайма»), то повторит рекорд Жослена Тибо, установленный почти четверть века назад. Такого вратаря у «Филадельфии» не было со времён самого Рона Хекстолла, уволенного совсем недавно за неудовлетворительные результаты.

Справка «Чемпионата»



Картер Харт. 20 лет. Вратарь

16 матчей в НХЛ. 10 побед, 5 поражений, 1 проигрыш вне основного времени.

92,5% отражённых бросков, 2,48 пропущенных гола в среднем за матч.

Лучший новичок НХЛ января.

Обладатель золота МЧМ-2018 и серебра МЧМ-2017 в составе сборной Канады.

Самый молодой вратарь-дебютант в истории «Флайерз». 16 матчей в НХЛ. 10 побед, 5 поражений, 1 проигрыш вне основного времени.92,5% отражённых бросков, 2,48 пропущенных гола в среднем за матч.Лучший новичок НХЛ января.Обладатель золота МЧМ-2018 и серебра МЧМ-2017 в составе сборной Канады.Самый молодой вратарь-дебютант в истории «Флайерз».

«Это было настоящее чудо»

«Он пришёл всерьёз и надолго. Он будет настоящей суперзвездой. Так что нам, нападающим, очень приятно, что этот парень играет в нашей команде», — сказал форвард оранжевых Нолан Патрик.



26 голкиперов НХЛ сыграли 10 и более матчей с того момента, как Харт впервые вышел на лёд в форме «Филадельфии». За этот отрезок 20-летний новичок прочно вошёл в топ-10, заняв шестое место по проценту отражённых бросков, и 10-е — по коэффициенту непробиваемости. Среди 61 вратаря, сыгравшего минимум 500 минут в формате «5 на 5», Харт идёт на 15-й строчке по проценту отражённых бросков (93,1%), находясь рядом с такими звёздами, как Фредерик Андерсен, Джон Гибсон, Туукка Раск и Кэри Прайс. И это при том, что по «первокурснику» бросали едва ли больше, чем по всем остальным (4 место по количество бросков в створ ворот).



«Вы только посмотрите на это чудесное спасение против Голдобина. Это было настоящее чудо. Хорошо, что он был там. Мы-то уже знаем, что Харт способен на такие чудеса», — сказал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье. «Чтобы сделать такой сейв, необходимо много компонентов. Ты должен быть технически обучен, должен понимать, что произойдёт ещё до броска. Кроме этого, надо уметь отслеживать полёт шайбы, как бы она ни летела. Когда я увидел, что он смотрит на шайбу, то подумал, что сейчас время для «великого спасения», которое он и сделал», — восхитился подопечным Скотт Гордон.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

471 сейв сделал Харт с момента своего призыва в «Филадельфию» — это больше любого другого вратаря в НХЛ. Именно поэтому Картер стал лучшим новичком января, оставив позади форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерсона. «Наш вратарь — скромный парень. Приходит на работу и каждый вечер даёт нам шанс выиграть. Именно этого мы от голкипера и хотим. Он играет, как будто ему не 20, а 28 лет», — похвалил новичка Якуб Ворачек.

Хекстолл всё знал

Впрочем, стоит отметить, что Харт возник всё-таки не столь внезапно, как это преподносят заокеанские репортёры. Упомянутый Рон Хекстолл видел в нём большой потенциал ещё в июле 2016 года, когда проходил драфт новичков.

«Мы бы не выбрали парня во втором раунде, если бы не думали, что у него есть шанс стать голкипером номер один. У Картера есть некоторые особенные качества. Одно дело 0 его талант и способности. Но наши скауты отмечали другое: он очень силён психологически. Он по-настоящему учится играть, он хочет стать лучше и постоянно задаёт массу вопросов. Знаете, я не могу ощутить, что чувствует 17-летний парнишка. Но, как правило, хоккеистам исполняется 21-22 года прежде, чем они понимают, как необходимо вести себя профессионалам. А Харт это уже знает», — говорил Хекстолл два с половиной года назад.



Отмечался и здоровый спортивный эгоизм Харта, который был виден ещё на юниорском уровне. Когда Картер приехал в тренинг-кемп для новобранцев, то сразу заявил, что его волнует только собственная игра, а на конкурентов он не смотрит. «О других парнях я не волнуюсь. Я просто занимаюсь своим развитием и стараюсь стать лучше. По жизни я не эгоист, но мне кажется, что это та сторона для игрока, когда нужно быть эгоистом. В команде есть несколько хороших вратарей и это подстёгивает к тому, чтобы стать лучше. Но беспокоиться нужно о себе, а не о других», — отмечал тогда Харт.

Младший брат всё может

Стоит отметить и любопытную технику, которую Харт отточил ещё в молодёжной лиге, что позволило ему переиграть многих более габаритных голкиперов (сам Харт достаточно среднего роста для нынешнего голкипера НХЛ — 188 см). Он сам описывает свой стиль как «реактивный и блокирующий», что контрастирует с широко распространённым «баттерфляем».



«Я не тот вратарь, кто просто падает на ноги и надеется, что шайба сама прилетит в тебя. Реактивная блокировка эффективнее, чем «бабочка», и для голкипера моего роста это преимущество. Если правильно выкатиться, то у нападающего будет на дюйм меньше места. Правильно переместился и отследил шайбу — дюйм, хорошо сократил угол — ещё дюйм. Отслеживание шайбы помогает в чтении игры. Если ты знаешь, где находится соперник, то можешь правильно занять позицию. А если он делает пас, ты уже знаешь, куда пойдёт шайба и перемещаешься соответственно», — отметил Харт.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Признаться, мы были немного удивлены, как быстро он освоился и внёс коррективы в нашу игру. Нет сомнений, что он будет отличным игроком в НХЛ на протяжении долгого времени. Пока что мы все смотрим на него как на маленького брата. Талантливого младшего брата, которого мы не имеем права подвести. Но когда ваш голкипер делает такие невероятные сейвы, это придаёт команде большое количество энергии. Это заставляет нас верить в Картера, он удерживает нас в матчах, в которых у нас могло не быть шансов», — добавил Шон Кутюрье.



«Младший брат? А я совсем не против. Я с детства был очень любопытен. Помню, я просил отца: «Папа, почему после каждого попадания шайбы в маску я чувствую запах дыма?» Отец ответил: «Это сожжённая резина, сынок!». Тогда мне было 12 лет», — с улыбкой сказал голкипер и пошёл готовиться к очередному матчу.