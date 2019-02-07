«Одно и то же – 3:9, 1:6. Это кошмар». Как мини-отпуск повлиял на команды НХЛ

Прошлая неделя НХЛ была интересна тем, что команды возобновляли сезон после мини-отпусков. Профсоюз добился обязательных зимних каникул для игроков в обмен на согласие на изменение формата Матча звёзд. В течение пяти дней хоккеистам была предоставлена полная свобода, но как сказывается неделя отдыха на дальнейшую игру?

С чего всё начиналось

В сезоне-2016/17 каникулы были распределены равномерно с января по март, для каждого клуба – свои даты. Из-за этого получилось, что 26 команд проводили первый матч после отпуска против соперников, у которых bye week либо закончился раньше, либо ещё не начался. Общая статистика первых матчей после отпуска – 10 побед и 20 поражений. В следующем году НХЛ решила немного подкорректировать формат – сначала на каникулы отправились 15 команд, после них – оставшиеся 16. «Если улучшений не будет, и мы продолжим получать негативные отзывы, наверное, нам придётся отменить каникулы», — говорил тогда комиссар лиги Гэри Беттмэн.

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В сезоне-2017/18 все клубы разбили на четыре группы, но всё равно 13 команд после отпуска получили в соперники клубы, у которых каникулы уже прошли или ещё не наступили. Тем не менее результаты выровнялись – шесть побед и семь поражений.

Кому отпуск помог

«Филадельфия» (5 побед), «Даллас» (4), «Чикаго» (3), «Сент-Луис» (2), «Детройт» (2)

В этом сезоне все клубы были разделены на две группы и получили отпуска либо непосредственно перед Матчем звёзд, либо сразу после. Но обойтись без матчей, когда одна команда уже начала играть, а другая только прилетела из тёплых краёв, всё равно невозможно. И снова 13 команд оказались в неравных условиях с соперником, и лишь три из них смогли добиться побед – «Даллас», «Чикаго» и «Сент-Луис».

На эти клубы стоит обратить отдельное внимание. «Чикаго» продолжает занимать последнее место в Центральном дивизионе, чередуя серии побед и поражений, но отдых явно придал команде сил. «Бывают и более безумные вещи, так что нам надо верить. Здорово, когда в игре есть цель. Все верят, что попадут в плей-офф, почему нам этого не делать? Мы переживали взлёты и падения, пришло время показать свой лучший хоккей», — сказал после отпуска Джонатан Тэйвз. «Чикаго» вынес «Баффало» 7:3, обыграл «Миннесоту» в овертайме, а затем «Эдмонтон» со счётом 6:2. Оборона продолжает оставаться слабым местом команды, но по крайней мере у них начало получаться удерживать победный счёт. До зоны плей-офф их отделяет три очка.

«Сент-Луис» и вовсе смог серьёзно продвинуться в турнирной таблице, опередив в дивизионе «Колорадо», а в Западной конференции скакнув с 13-й строчки на девятую. Первый матч был непростым — «блюзмены» выигрывали 2:0 после 40 минут игры, но «Коламбус» едва не отыгрался в третьем периоде. «Был тяжёлый матч, особенно после паузы. Но мы сыграли друг за друга, эта победа важна в эмоциональном плане», — сказал Владимир Тарасенко. Следующий матч был ещё сложнее, но «Сент-Луис» совершил камбэк с 0:2 и одолел «Флориду».

«Даллас» продолжает удерживать третье место в дивизионе, но самое главное, не потерял игровой ритм. Команда Джима Монтгомери перед перерывом смогла прервать серию поражений, и продолжила побеждать после отпуска, выиграв ещё четыре матча. Это самая длинная удачная серия «звёзд» в этом сезоне. Цена ошибки на Западе сейчас очень высока, потому что команды идут очень плотно. «Всё перевернулось и в раздевалке, и на скамейке. Сейчас все верят друг в друга, прониклись тем, что мы можем победить», — сказал главный тренер Джим Монтгомери после пяти побед подряд.

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Ещё одна команда, на которой отпуск сказался положительно, или точнее, не сказался отрицательно – «Филадельфия». С конца декабря до середины января «Флайерз» проиграли девять из десяти матчей и отставали от зоны плей-офф на 14 очков, но на перерыв ушли, имея в активе три победы подряд. Главной причиной преображения команды стал 20-летний вратарь Картер Харт. «Что касается физической формы, то все ребята знают, как её поддерживать. Вопрос в том, чтобы сохранить игровой ритм, принимать правильные решения и не усложнять игру. Не упрощать, а не делать её сложнее», — сказал и.о. главного тренера Скотт Гордон. У «Филадельфии» получилось – после отпуска команда выиграла уже пять матчей, такой продолжительной серии у «Флайерз» не было несколько лет. Они уже вдвое сократили отставание от восьмого места и выглядят готовыми к финальному рывку.

А вот для «Детройта» хоть отпуск и не стал помехой, но победы уже вряд ли помогут в этом сезоне. «Ред Уингз» отстают от восьмого места на 12 очков, при этом сыграли на один матч больше «Коламбуса», который занимает вторую «уайлд кард».

Кому отпуск не помог

«Коламбус» (3 поражения), «Эдмонтон» (3), «Анахайм» (3), «Миннесота» (3), «Аризона» (3), «Колорадо» (2)

Гораздо больше команд, которым каникулы не помогли. «Оттава», «Вегас», «Коламбус», «Колорадо», «Эдмонтон» и «Анахайм» ушли на перерывы после нескольких поражений подряд, и после паузы продолжили проигрывать. «Миннесота», наоборот, отправилась отдыхать на победной волне, а вернувшись, уступила в трёх встречах подряд.

Самые ужасающие результаты показал «Анахайм». Игроки и до перерыва были раздражены после 14 поражений в 16 играх, но надеялись, что смогут прервать затянувшуюся череду неудач. Казалось бы, отдых должен этому способствовать, но нет. «Это отстой, даже не хочу об этом говорить. Каждый раз одно и то же. Очень тяжело, перед каждым матчем пытаешься собраться и настраиваться позитивно, а после игры сидишь в раздевалке, проиграв 1:6, а до этого 3:9. Это кошмар», — сказал нападающий Рикард Ракелль.

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Продолжает катиться вниз и «Колорадо», который ещё пару месяцев назад выглядел непобедимой машиной. Результат в основном делает только первое звено, которое после паузы разбили, чтобы увеличить глубину нападения, а оборона не поражает воображение. «Лавины» стараются сохранять позитивный настрой, ведь от зоны плей-офф их отделяют всего два очка. «Осталось ещё 30 матчей, мы верим в эту команду, и ребята верят в себя. Надо пару раз победить, это добавит уверенности и поможет нам заиграть так, как мы способны», — сказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

«Коламбусу» отпуск принёс нерадостные вести – Артемий Панарин подтвердил, что не будет вести переговоры о контракте до окончания сезона. Весь год «мундиры» держались, максимально отстраняясь от разговоров о будущем Панарина и Бобровского, но всё равно не смогли убежать от них. Джон Торторелла после поражения от «Баффало» и перед матчем с «Виннипегом» разразился пламенным спичем: «Игроки на матч не вышли, только их джерси. Я не осознавал, насколько мы были ужасны и играли «без яиц», пока не разобрал видео. Команда играла отвратительно!». Ярость главного тренера ни к чему не привела, и только в четвёртом матче после отпуска «Коламбус» смог прервать серию поражений.

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«Эдмонтон» тоже продолжает проигрывать (неудачная серия длится уже шесть матчей), но после перерыва начал набирать очки, потерпев два поражения за пределами основного времени. За счёт того что конкуренты за плей-офф проигрывают в основное время, «нефтяникам» удалось подобраться к «уайлд кард» на расстояние в три очка. Но выигрывать всё равно надо.

«Миннесота» ушла на каникулы после трёхматчевой серии побед, за счёт которой смогла укрепиться в первой тройке Центрального дивизиона, но отпуск команду расслабил. Три поражения (два – за пределами основного времени) могут дорого стоить команде. «Дикарей» уже опередил «Даллас», а «Сент-Луис» идёт вровень по потерянным очкам.

У «Аризоны» был неплохой шанс навязать борьбу «Ванкуверу» за вторую «уайл кард», но три поражения этому никак не способствуют. Впрочем, команда всё равно осталась при своих, то есть на шестом месте в дивизионе.

Сохранили положение

«Тампа» (2 победы, 2 поражения), «Калгари» (1-1), «Виннипег» (3-2), «Торонто» (3-1), «Сан-Хосе» (2-0), «Нэшвилл» (2-1), «Айлендерс» (1-2), «Бостон» (2-3), «Монреаль» (2-1), «Вашингтон» (2-1), «Вегас» (1-2), «Питтсбург» (2-3), «Баффало» (2-2), «Каролина» (2-1), «Рейнджерс» (2-3), «Ванкувер» (1-2), «Флорида» (1-2), «Лос-Анджелес» (2-1), «Нью-Джерси» (2-2), «Оттава» (0-3)

На результаты оставшихся 21 команды отпуск практически не сказался. Они сохранили своё турнирное положение либо изменили его незначительно. Тот же «Сан-Хосе» выиграл два матча подряд, но их второму месту в Тихоокеанском дивизионе ничего не угрожало и не угрожает. «Торонто» выиграл три из четырёх встреч, но всё равно не сможет догнать «Тампу», которая с большим отрывом лидирует на Востоке и во всей лиге. «Лос-Анджелес» выиграл два матча подряд, но всё равно застрял на последнем месте в Западной конференции. «Оттава» после перерыва опустилась на последнее место в лиге, но там и до отпуска всё было понятно. Сейчас всем интересна не игра команды, а то, обменяют ли в дедлайн Дюшейна и Стоуна.

Если смотреть на картину целиком, то получается, что каникулы посреди сезона редко могут серьёзно повлиять на результаты и турнирное положение команды. Зато игроки получают возможность залечить болячки и ненадолго отвлечься от изнурительного марафона. Это тоже полезно.