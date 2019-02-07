Россия сыграет с Финляндией на Евротуре. LIVE!

Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.

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Текстовая трансляция матча Россия – Финляндия

Указанное в трансляции время – московское

17:00. Предлагаем вам принять участие в опросе. Как завершится матч Россия — Финляндия на Шведских играх?



16:45. Тем временем сборная уже в Ярославле, с утра была раскатка.

16:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вам текстовую трансляцию первого матча сборной России на Шведских играх. Это вынесенная игра с финнами, которая пройдёт в Ярославле. Начало — в 19:30 мск. Накануне сборная провела открытую тренировку в Новогорске, после которой на вопросы журналистов ответили глава штаба национальной команды Роман Ротенберг и главный тренер Илья Воробьёв.

«Шипачёву было важно выйти из зоны комфорта». Что нового в сборной России Илья Воробьёв и Роман Ротенберг рассказали о подготовке к третьему этапу Евротура.

Место в воротах россиян займёт голкипер Илья Коновалов, который сыграет на глазах родной публики. Вообще же, состав россиян выглядит довольно экспериментальным, но для того и создан Евротур, чтобы просматривать на нём всех кандидатов в сборную. Особенно будет интересно посмотреть за связкой нападения Шипачёв — Кагарлицкий.