Как построить лучшую оборону в КХЛ? Секрет не только во вратарях

В КХЛ не за горами плей-офф, сразу после паузы на Евротур командам лиги предстоит финишный рывок, после которого команды начнут выяснять отношения в играх на вылет. О возможных раскладах и итоговых диспозициях сказано уже немало, но всё это находится в области предположений, прогнозов и пока сводится к угадыванию возможных пар первого раунда. Но в нашем хоккее существуют определённые постоянные величины, то есть те команды, которые в любом случае будут главными фаворитами в борьбе за главный трофей КХЛ, и на их притязания лучше всего взглянуть с точки зрения статистики, тем более что выборка за текущий чемпионат уже достаточно велика.

Начнём с Западной конференции, где в «армейское» противостояние в очередной раз попробует вклиниться «Локомотив». Для рассмотрения мы берём именно три лучшие на данный момент команды Запада, потому что считаем их наиболее сбалансированными клубами в конференции и наиболее готовыми к тому, чтобы всерьёз претендовать на кубок Гагарина. Бесспорно, в хоккее бывает всякое, и возможные сенсации от «Йокерита», московского «Динамо» или «Спартака» только украсят грядущий плей-офф. Но в серии до четырёх побед вероятность неожиданного результата практически сведена к нулю, и фавориты, так или иначе, должны подтверждать свой статус.

ЦСКА, СКА и «Локомотив» — это не только лучшие команды конференции, но и самые малопропускающие клубы лиги. Известно, что кубки, как правило, выигрывает оборона, поэтому наше сравнение мы поведём именно через призму показателей, прямо или косвенно иллюстрирующих игру в защите. И вы увидите, что «армейцы» и «железнодорожники» лучшие в этом компоненте не только благодаря блестящей игре своих вратарей.

ЦСКА и СКА просто некогда обороняться

Хоккей, по большому счёту, довольно простая игра. Шайбой владеет либо одна команда, либо другая, третьего не дано. Но лучшие клубы лиги знают, как правильно распоряжаться фазами игрового времени, понимая, что лучшая защита – это нападение, поэтому просто стараются проводить больше времени в фазе атаки. Например, СКА – лидер КХЛ по этому показателю, команда Ильи Воробьёва находится в этом состоянии в среднем больше половины игрового времени матча. У ЦСКА и «Локомотива» показатели чуть меньше, но и они приближаются к гроссмейстерским.

Здесь важно отметить, что количество времени в атаке не равно минутам, проведённым в чужой зоне. То есть тот же СКА не кружит по владениям соперника по 30 минут за матч, но зато всё это время контролирует шайбу, заставляя оппонента тратить силы на отбор. Соотвественно на долю противников питерского клуба в среднем по сезону выпадает всего около 23,5 минуты владения шайбой, включая контроль снаряда на своей половине площадки. Похожие цифры и у ЦСКА, и отсюда можно сделать вывод, что у противников «армейских» клубов просто очень мало времени на атаку, а это, разумеется, не может не сказаться на надёжности обороны питерской и московской команд.

Клуб Игра в обороне/Игра в обороне соперника* Игра в атаке/Игра в атаке у соперника* СКА 25:28/33:05 30:41/23:30 ЦСКА 26:00/32:31 29:58/23:55 «Локомотив» 28:19/30:15 27:30/25:43

* — показатели взяты в среднем за матч в течение всего сезона

«Локомотив» позволяет своим соперникам побольше вольностей, но это и понятно. Молодой ярославской команде не всегда удаётся сыграть строго по заданию, соответственно пропущенных шайб и проигранных матчей у команды Дмитрия Квартальнова на порядок больше. И всё равно соотношение показателей игры в атаке и игры в обороне у «Локомотива» очень хорошее. Для сравнения, у восточных грандов лучший крен в атаку только у «Авангарда», а «Ак Барс» и «Магнитка» и вовсе больше времени проводят в фазе обороны.

Короли своей зоны

Итак, соперники СКА и ЦСКА очень мало времени проводят в зоне атаки, чуть более лоялен «Локомотив», с этим понятно. Но, разумеется, обороняться этим командам всё же приходится, и тут важно, как они ведут себя в своей зоне. Статистика говорит о том, что СКА и ЦСКА очень редко позволяют сопернику вставать в позиционную атаку после вбрасывания в своей зоне. Процент выигранных единоборств на точке выглядит убийственным у московских «армейцев», очень хорош он и у СКА. По сути, это означает, что начать атаку в зоне этих команд сразу после вбрасывания оппонентам очень трудно, приходится входить туда с игры, а это, конечно, гораздо сложнее.

Клуб % выигранных вбрасываний в зоне обороны* СКА 55 ЦСКА 60 «Локомотив» 51

* — показатели взяты в среднем за матч в течение всего сезона

Преуспевают западные лидеры и в том, чтобы активно мешать сопернику наносить броски по своим воротам. Лучший здесь «Локомотив», чьи игроки создают в среднем около 19 помех при бросках оппонентов и блокируют около 14 выстрелов каждый матч. Внушительные цифры и у ЦСКА, а вот питерцам приходится напрягаться чуть меньше. Но это и неудивительно, если вспомнить, что СКА проводит меньше всех в лиге времени в обороне.

Клубы Помехи при броске Блокированные броски* СКА 16,2 13,7 ЦСКА 18,9 14,5 «Локомотив» 19,2 14

* — показатели взяты в среднем за матч в течение всего сезона

Ещё один важнейший компонент, успех в котором дарит меньшую нагрузку голкиперам команды – выигранные единоборства. Отметим, что СКА, ЦСКА и «Локомотив» лучшие в своей конференции по этому показателю, игроки этих клубов выигрывают больше половины единоборств в среднем по сезону, что говорит о частом овладевании шайбой и, соответственно, уменьшает опасность для собственных ворот.

Клуб % выигранных единоборств* СКА 51 ЦСКА 52,8 «Локомотив» 51,1

* — показатели взяты в среднем за матч в течение всего сезона

Вратарям иногда бывает скучно

Что же после всей этой высококачественной работы полевых игроков остаётся вратарям СКА, ЦСКА и «Локомотива»? В очень редкой игре вы увидите шквал бросков, которые долетают до голкиперов этих команд. В среднем их тревожат около 20 раз за игру, а лидер по этому показателю, конечно, ЦСКА – команда с абсолютно лучшей обороной в КХЛ в последние пять сезонов.

Клубы Броски соперников в створ ворот* СКА 22,85 ЦСКА 19,3 «Локомотив» 21,6

* — показатели взяты в среднем за матч в течение всего сезона

Голкиперам порой приходится откровенно скучать, мощный объём работы полевых игроков не позволяет им слишком часто вступать в игру. Но стоит отметить, что они не теряют тонус и показывают одни из лучших индивидуальных показателей в лиге. В особенности это касается вратарей СКА и ЦСКА, но в оправдание Ильи Коновалова говорят его совсем молодой возраст, отсутствие сопоставимого с коллегами опыта и большее количество проведённых матчей.

Хоккеисты Игры %ОБ/место в лиге по показателю КН/место в лиге по показателю Матчи на «0» Магнус Хелльберг 31 93,8%/5 1,35/4 7 Илья Шестёркин 25 94,8%/1 1,20/3 8 Илья Сорокин 37 93,8%/4 1,20/2 10 Ларс Юханссон 21 94,7%/2 1,12/1 9 Илья Коновалов 42 93,4%/7 1,78/6 10

ХК «Локомотив» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Локомотив» уступает в индивидуальном мастерстве

Так отражается командная работа игроков СКА, ЦСКА и «Локомотива» в защите, которая делает оборону этих клубов лучшей в лиге. Но всё же заметно, что по ряду показателей ярославцы уступают «армейским» командам, и всё дело здесь в разнице в индивидуальном мастерстве игроков. Это, в общем-то, не является каким-то открытием или сюрпризом, но всё же было любопытно сравнить количество грубых голевых ошибок, которые совершили хоккеисты этих команд в сезоне. Глядя на эту таблицу, понятно, почему ярославцам трудно тягаться с «армейскими» гигантами на длинной дистанции чемпионата.

Клубы Грубые голевые ошибки за весь сезон СКА 101 ЦСКА 93 «Локомотив» 173

Как видно, хоккеисты «Локомотива» «привозят» себе гораздо чаще конкурентов. Интересно, что самыми ошибающимися в составе ярославцев являются Александр Елесин (15 ГГО за сезон) и Рушан Рафиков (14 ГГО), которые на Шведских хоккейных играх, судя по всему, составят вторую пару обороны национальной команды. Впрочем, эти цифры удручают только в сравнении с игроками СКА и ЦСКА, в целом же для КХЛ эти показатели даже выше нормы.

В СКА чаще всего виновниками пропущенных шайб становятся Динар Хафизуллин, Ярно Коскиранта и Давид Рундблад (по 9 ГГО), в ЦСКА из стройного ряда надёжных защитников выбиваются Алексей Марченко и Мэт Робинсон (по 12 ГГО). Но на примере Елесина мы убедились, что в сравнении с остальными командами лиги это очень хорошие показатели.

Итак, СКА, ЦСКА и «Локомотив» вступают в плей-офф с лучшей защитой во всей лиге, и это будет огромным подспорьем для прохождения этих команд как можно дальше в кубковой сетке. Нельзя не заметить, что ярославцы всё-таки уступают конкурентам по многим пунктам, да и в целом по сезону идут не так стабильно, а ведь во втором раунде «Локомотиву» наверняка придётся встретиться с кем-то из «армейских» коллективов. Но тут нужно сказать, что в матчах с ЦСКА и СКА Дмитрий Квартальнов умеет выжимать из своих подопечных такую мощную самоотдачу, которая в несколько раз улучшит всю эту статистику. Московский клуб «железнодорожники» обыграли трижды в сезоне, есть одна победа в трёх матчах и над питерцами.