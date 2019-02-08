Не обижайте птичку! Кузнецова пытались «вырубить», а он забил победный гол

Четыре поражения в шести последних встречах — с таким показателем хоккеисты «Вашингтона» подошли к домашней игре с «Колорадо». И хотя показатели «лавин» были ещё более удручающими (четыре проигрыша подряд), «столичным» легче от этого не становилось: для укрепления позиций в турнирной таблице чемпиону очень нужно было пополнение очковой копилки.



В свою очередь, тренерам «Колорадо» также пришлось констатировать грустную статистику. Начиная с 6 декабря команда, в которой великолепно провели первую половину «регулярки» Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Габриэль Ландеског, потерпела 18 поражений в 23 матчах. За этот отрезок «лавины» пропустили 92 шайбы (второй самый большой показатель в лиге), хотя по воротам «Эвеланш» бросили лишь 676 раз (второй самый маленький показатель в лиге).



В ворота «Колорадо» логичным образом был откомандирован Семён Варламов, для которого делом чести было надёжно сыграть против бывших одноклубников, а место в «рамке» «Вашингтона занял Феникс Копли, который стал одним из немногих хоккеистов «Кэпиталз», которому этот матч никак нельзя занести в актив. Вратарь, с которым недавно был заключён новый контракт, действовал неуверенно, став полноценным соавтором двух шайб в собственные ворота.

Сначала Копли обескуражил Натан Маккиннон, затолкавший шайбу между щитком и штангой, находясь за спиной голкипера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

А за две минуты до конца третьего периода Копли не справился с простым броском Колина Уилсона, который, похоже, и сам удивился тому, что забил. Этот курьёзный гол помог «лавинам» избежать поражения в основное время и перевести встречу в овертайм.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

Впрочем, в третьем периоде произошло то, что повлияло на всю концовку и итоговый результат встречи: «лавины» разозлили Евгения Кузнецова, придав челябинцу дополнительных эмоций. Защитник «Колорадо» Иэн Коул не по правилам атаковал Кузнецова, который после этого с трудом поднялся со льда.



За партнёра вступился силовик «Вашингтона» Том Уилсон, который подрался с Коулом, разбив тому лицо. За атаку Кузнецова Коул получил пятиминутный штраф, к которому прибавились удаление за драфку (5 минут) и штраф до конца игры. Кузнецов самостоятельно вернулся на скамейку запасных, а потом был отправлен в раздевалку для прохождение обязательного теста на наличие симптомов сотрясения.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

К счастью для болельщиков «Кэпиталз», Кузнецову удалось избежать травмы, и именно он стал автором победного гола «столичных». На последней минуте овертайма Евгений получил пас на ход от Овечкина, убежал один на один с Семёном Варламовым и спокойно отправил шайбу в «домик» вратарю. После этого трибуны увидели всем знакомую «птичку», которая так не нравится Дону Черри.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Знаете, поступок Уилсона имел огромное значение. Мы знаем, что Том играет жёстко, играет в тело. Его влияние на игру просто огромно. Когда случается такая дрянь, он встаёт и вступается за нас. Всегда приятно иметь такого парня в команде. Что я думаю об обязательном обследовании на сотрясение? Моя работа — играть в хоккей, а работа доктора — сохранить мне жизнь. Поэтому я должен его слушаться.



Что касается удара Коула, то я не знаю, почему он решил сделать этот «хит». Может быть он был зол на меня за то, что ему пришлось весь матч работать в обороне. А когда устаёшь, то становишься разочарованным», — сказал Кузнецов, набравший 10 (3+7) очков в шести последних матчах.



По традиции, очередные статистические «плюшки» после матча получил Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона», отдав 2 голевые передачи, добрался до отметки в 60 очков и сравнялся с лидером НХЛ Брэнданом Шэнахэном по количеству сезонов с 60 очками для левых крайних (по 13). Кроме этого, Овечкин набрал 453 очка в большинстве за карьеру и стал пятым европейцем в истории лиги по этому показателю — впереди только Яромир Ягр (610), Никлас Лидстрём (590), Теэму Селянне (588) и родившийся в Словакии Стэн Микита (462).