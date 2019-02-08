Звали как звёзд, а получили..? Что вышло из главных трансферов сезона КХЛ

Что ожидали: Токранов почти всю карьеру провёл в «Ак Барсе», где и дорос от игрока ротации до ведущего защитника казанского клуба. Начинавший как типичный оборонец — домосед, Василий в последние сезоны существенно прокачал атакующие скиллы, стал хорошим универсалом и заинтересовал тренерский штаб СКА. В Санкт-Петербурге Токранову предложили такой контракт, который «Ак Барс» не счёл нужным повторять, а Илья Воробьёв явно видел этого защитника не только в форме СКА, но и в составе национальной сборной России.



Что получили:



23 матча, 11 (2+9) очков, «+7»



Токранов давно находится в списке травмированных питерского клуба, но до повреждения имел стабильное место в основе СКА с хорошим айс-таймом. Василий не показывал яркой игры, но был исполнителен, трудолюбив, не косячил, и заслужил от Ильи Воробьёва вызов в сборную России на Кубок Первого канала. Там Токранов заработал 3 (2+1) очка в трёх встречах, был признан лучшим защитником турнира, но развить прогресс помешала травма, из-за которой он не играет за СКА с середины декабря.

Что ожидали: у первого номера драфта НХЛ 2012 года не сложилась карьера за океаном, но в СКА надеялись, что возвращение в Россию встряхнёт безусловно талантливого нападающего. В Якупове видели замену Илье Ковальчуку, и рассчитывали, что в связке с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым он будет «разрывать» КХЛ.



Что получили:



41 матч, 29 (20+9) очков, «+19»



В начале сезона Якупову не удалось стать эталонным снайпером, идея супертройки с Дацюком и Гусевым провалилась не только из-за старения Волшебника, но и благодаря не слишком удачному исполнению Наилем роли наконечника атак. На какое-то время Якупов выпал из обоймы ведущих игроков СКА, стал попадать в ротацию, уступив место в забойном звене Максиму Карпову. Однако после этих воспитательных мер Якупов вернулся в сочетание к Гусеву и стал регулярно забивать. Сейчас Наиль делит с Николаем Прохоркиным первое место в списке снайперов клуба и, кажется, чувствует себя в своей тарелке.

Что ожидали: Бывальцев проложил себе дорогу в питерский клуб ярким прошлым сезоном в составе «Амура», после которого стало понятно, что талантливый российский нападающий, выступающий на дефецитной позиции центрфорварда, не задержится на Дальнем Востоке. Вряд ли от Бывальцева в СКА сразу же ожидали бомбардирских подвигов, понимая, что ему потребуется время на адаптацию, этот трансфер виделся перспективой не только для питерского клуба, но и для сборной России.



Что получили:



47 игр, 11 (5+6) очков, «+16»



Как и предполагалось, воспитанник магнитогорского хоккея пока привыкает к игре за топ-клуб, действуя не слишком ярко, но и не проваливаясь. У Бывальцева на протяжении всего сезона есть постоянные партнёры по звену Александр Барабанов и Андрей Кузьменко, вся тройка добавляет по ходу сезона, а авансом для неё стал вызов в полном составе на первый этап Евротура, где ребятам удалось покуражиться в матче со шведами. Определённо, лучшие матчи за СКА у Бывальцева ещё впереди.

Что ожидали: то, что «армейцы» собираются вернуть из-за океана ещё одного российского хоккеиста, стало понятно ещё в мае, когда права на Слепышева из «Салавата» перешли в ЦСКА в результате обмена. В НХЛ у воспитанника пензенского хоккея ничего не получилось, после трёх сезонов между «Эдмонтоном» и фарм-клубом Антон решил вернуться на родину, устав от «тягомотины» в составе «нефтяников».

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В ЦСКА от Слепышева, не поднимавшегося за океаном выше роли чекера низших звеньев, ожидали возвращения на тот уровень игры, который он показывал до отъезда в «Салавате», а самому Антону нужно было доказать, что его рано считать сбитым лётчиком.



Что получили:



51 игра, 21 (13+8) очко, «+14»



Крутым бомбардиром Слепышев в ЦСКА не стал, да этого от него и не ждали, но, учитывая, что Антон выходит в четвёртом звене «армейцев», результативность он демонстрирует неплохую. Сейчас он как раз идёт по графику сезона-2014/15, в котором набрал 25 очков. Игоря Никитина вполне устраивает его универсализм на площадке, а порой Слепышеву удаётся исполнить на льду настоящие шедевры.

Видео также можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Что ожидали: невозможно рассматривать трансфер этих двух череповчан по отдельности, ведь волшебства ожидали именно от их связки. Кагарлицкий и Шипачёв должны были стать лидерами нового «Динамо» и главными ответственными за возвращение бело-голубых в элиту Западной конференции.



Что получили:



Кагарлицкий: 56 игр, 58 (22+36) очков, «+19»



Шипачёв: 56 игр, 59 (18+41) очков, «+20»



Что тут сказать, реальность превзошла все ожидания руководителей и болельщиков «Динамо». Кагарлицкий и Шипачёв с первых матчей стали показывать такое сумасшедшее взаимопонимание, будто они играли вместе с детства, и трудно представить, что бы было с бело-голубыми в этом сезоне, если бы не эта парочка. Стоит ли говорить, что череповчане с космическим отрывом являются лучшими бомбардирами своего клуба, да и во всей лиге уверенно входят в топ-5 по этому показателю.



Кто знает, сколько ещё очков недобрали эти форварды из-за постоянной чехарды с третьим нападающим в их звено, в «Динамо» просто нет хоккеиста, который бы соответствовал уровню ведущей связки. Через первое звено бело-голубых в течение сезона прошли Игорь Макаров, Даниил Тарасов, Максим Пестушко, а сейчас Владимир Крикунов остановился на кандидатуре Микса Индрашиса, у которого, пожалуй, получается лучше всех предшественников.

Что ожидали: всё очень просто – летом «Локомотив» с лёгким сердцем расстался с Александром Суднициным и Алексеем Мурыгиным, которые так и не доросли толком до уровня топ-клуба, и искал сильного вратаря. В Новосибирске же освободился Александр Салак, промучившийся два сезона из-за травм, но вряд ли растерявший за это время сноровку. Предполагалось что чех станет железным первым номером в воротах ярославцев, а за его спиной будут подрастать молодые Илья Коновалов и Даниил Исаев.



Что получили:



18 игр, КН 1,91 и 92% ОБ



Получили самый провальный из громких трансферов этого сезона. Салак неважно начал чемпионат, затем получил травму, и место в воротах «Локомотива» занял Коновалов, который в результате просто «сожрал» дорогостоящего чеха с потрохами.



За весь сезон Салак отыграл лишь 18 матчей, последний раз появился на льду 18 декабря в Новосибирске, где быстро пропустил две шайбы в начале игры и отправился в глубокий запас. С начала января чешский голкипер перестал попадать даже в заявку «Локомотива» на матчи.

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Что ожидали: Пулккинен ехал в Минск после блестящего сезона в АХЛ, в КХЛ его тоже ждали в топе бомбардиров. «Динамо» собиралось сделать ставку на качественных (как казалось перед сезоном) легионеров, и в том числе благодаря финскому форварду положительно решить вопрос с попаданием в плей-офф.



Что получили:



44 игры, 25 (11+14)



Пулккинен начал очень бодро, на старте сезона редкий матч минчан обходился без голов или передач финна, но Теэму очень быстро скис в атмосфере безнадёги белорусского клуба. Пулккинен стремительно ушёл в тень, на какое-то время и вовсе выпал из состава из-за какого-то загадочного повреждения, а затем просил об обмене перед дедлайном, но «Динамо» не отпустило финна, борьбу за которого летом удалось выиграть у нескольких ведущих команд лиги. Сейчас Пулккинен, как и всё «Динамо», доигрывает сезон, идёт на втором месте в списке бомбардиров клуба и наверняка уже подумывает, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

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Что ожидали: самый громкий трансфер Востока в минувшее межсезонье должен был стать той самой ступенью, которая бы вывела «Автомобилист» в число топ-клубов КХЛ и реальных претендентов на кубок Гагарина. Екатеринбургский клуб действовал наверняка: в команду переходили опытные, прекрасно адаптированные к лиге иностранцы, в мастерстве которых невозможно было усомниться.



Что получили:



Доус, 56 игр, 62 (26+36) очка, «+18»



Да Коста, 55 игр, 45 (21+24) очков, «+12»



Секстон, 57 игр, 46 (22+24) очков, «+18»



«Автомобилист» взял железобетонную ставку, и она прошла без валидола. Доус идёт лучшим снайпером и вторым бомбардиром КХЛ, и уже почти повторил свой личный рекорд по очкам в лиге, установленный в прошлом сезоне (остался один набранный балл). Да Коста сумел избежать травм и показывает отличный хоккей, а Секстон ничуть не сбавил по сравнению со своей игрой за «Нефтехимик». Андрей Мартемьянов с самого начала сезона не стал объединять своих лидеров в одну тройку, отрядив Секстона в связку к Франсису Паре, но такое решение тренера только разнообразило атакующий потенциал екатеринбургской команды.

Что ожидали: проблемы с голкиперами преследовали «Салават Юлаев» ещё с момента отъезда в НХЛ Андрея Василевского, и в этом сезоне появилась отличная возможность закрыть вратарский вопрос. Надёжный Юха Метсола после трёх прекрасных сезонов в «Амуре» созрел для нового вызова, с ним уфимцы должны были обрести спокойствие и уверенность за последний рубеж.



Что получили:



47 игр, КН 2,02 и 93,5% ОБ



На старте сезона Метсола оправдывал все ожидания от своей игры, был надёжен, порой даже непробиваем, и держал «Салават» в топе по количеству пропущенных шайб. Сейчас статистика финна несколько ухудшилась, но он играет в уфимских воротах очень много, и небольшой спад был неизбежен. По крайней мере, с таким голкипером команде Николая Цулыгина не страшно входить в плей-офф.

Что ожидали: летом магнитогорцы с удовольствием вернули на родину своего воспитанника, который в НХЛ проделал путь от добротного бомбардира до заштатного чекера. Геннадий Величкин верил, что талант Кулёмина не пропал после нескольких сезонов в сдерживающих звеньях, и рассчитывал на возрождение Николая в связке с Сергеем Мозякиным.



Что получили:



47 игр, 32 (16+16) очка, «+15»



На старте сезона только ленивый не высмеивал магнитогорского функционера, подписавшего Кулёмина на серьёзные деньги. Николай продолжительное время не мог отличиться, а затем и вовсе на месяц угодил в лазарет. Но оказалось, что форварду просто потребовалось время на адаптацию. С началом ноября Кулёмин пришёл в себя, стал регулярно пополнять бомбардирский счёт и сейчас прекрасно себя чувствует в первом звене уральцев с Мозякиным и Эллисоном, являясь четвёртым бомбардиром команды.

Что ожидали: омичи в межсезонье неплохо укрепили оборону, и важным элементом команды должен был стать Алексей Емелин, не сумевший подписать новый контракт в НХЛ. Жёсткий защитник, известный своими мощными силовыми приёмами подписывался, чтобы добавить «Авангарду» здоровой спортивной агрессии на пятачке, а президент клуба Максим Сушинский назвал Емелина «мускулами команды».



Что получили:



47 игр, 17 (5+12) очков, «-1»



Поначалу Емелин действительно исполнял исключительно роль силовика, но Боб Хартли увидел в Алексее и творческий потенциал. Емелин стал подключаться в атаку, оказалось, что у него есть неплохой бросок и видение площадки, и канадский специалист даже стал использовать его в большинстве. Емелин уверенно занял место в топ-4 обороны «ястребов», однако его игру в защите всё же нельзя назвать идеальной. Алексей частенько допускает позиционные ошибки, которые приводят к пропущенным шайбам, в том числе и при розыгрыше соперником омичей большинства.

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Что ожидали: «Ястребам» удалось выиграть борьбу у других команд за неожиданно освободившегося из Америки Шумакова, и «Авангарду» было за что сражаться. Техничный и забивной нападающий был необходим омскому клубу, чтобы хоть как-то разгрузить ведущее звено Зернова и направить в нужное русло ассистентский талант Дэвида Деарне. Также предполагалось, что с приходом Шумакова заработает многострадальное на старте чемпионата большинство «Авангарда»



Что получили:



17 игр, 14 (4+10) очков, «-2»



Шумаков с первых же игр показал, что за время неудачной командировки в НХЛ он не растерял былых кондиций. Сергей здорово сыгрался с Деарне и пришедшим чуть позже Тайлером Беком, и сейчас именно это звено «зажигает» в составе «ястребов». Шумаков добавил атаке «Авангарда» вариативности и креатива, в том числе и при розыгрыше численного преимущества.