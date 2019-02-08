Революция в большинстве, или рай для Овечкина. Как работает схема 1 – 3 — 1

Юный Патрик Лайне оттачивал свой выстрел в касание, тренируясь на заднем дворе собственного дома в Тампере, стреляя по пустым банкам из-под газировки. Юный финн, посмотрев массу роликов со своим кумиром Александром Овечкиным, мечтал стать похожим на российского снайпера. Сейчас Лайне — обладатель одного из самых точных бросков и один из лидеров в деле реализации численного преимущества: финн делит четвёртую строчку с 11 голами, забитыми в большинстве, что на один больше чем у его прежнего кумира Овечкина.

Роль численного преимущества в современном хоккее невероятно высока — именно игра в неравных составах может стать определяющей для всего результата команды в сезоне. И особое место в этом компоненте занимает относительно новая схема розыгрыша, которую называют 1 — 3 — 1. И Лайне, и Овечкин были бы далеко не так опасны в большинстве, если бы не эта гениальная придумка.

Как работает схема

За последние пять сезонов показатель реализации большинства неуклонно рос. И новая тактическая вариация, которая со временем стала очень популярной, была прямой причиной того, что значение численного перевеса стало очень быстро повышаться. Это новое атакующее течение даёт бомбардирам намного больше возможности, а вратарям приносит лишь головную боль.



Что же такое — эти загадочные цифры 1 — 3 — 1? Давайте разберёмся на примере команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая, помимо очевидной привлекательности для российского болельщика, лучше других в нынешнем регулярном чемпионате реализует лишнего (эффективность 28,8%).



Вот как выглядит упомянутое построение на примере первой спецбригады большинства «молний».

В отличие от популярных ранее схем «большой бокс» или «зонтик», построение 1 — 3 — 1 заметно увеличивает вариативность действий в атаке, а главное — увеличивает свободное пространство, позволяя создавать атакующие треугольники. Лучший распасовщик команды в большинстве — в данном, случае, это Никита Кучеров (21 передача в численном преимуществе), как правило, располагается справа, имея минимум три варианта развития атаки: на синюю линию, на левый борт и на пятачок.

На левом фланге располагается лучший снайпер. В случае «Тампы» это Стивен Стэмкос (11 голов), который старается бросить в касание, стремясь поймать вратаря на перемещении вдоль линии ворот.



Хоккеист, располагающийся в центре (на дальнем пятачке), стягивает на себя внимание защитников, освобождая пространство для флангов. У «Тампы» это Брейден Пойнт, хорошо знающий свои обязанности при розыгрыше этой схемы. Пойнт, в случае прихода шайбы к нему, использует короткие броски в касание, которые, как правило, идут без сильного замаха и дают минимум времени голкиперу на то, чтобы среагировать. Не случайно именно Пойнт идёт вторым в НХЛ по количеству голов в большинстве, уступая лишь Давиду Пастрняку из «Бостона» (15 против 14).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Хоккеист перед воротами (Ондржей Палат) занимается тем, что подправляет шайбу с лёта, борется за отскоки и рикошеты и перемещает добытую шайбу обратно на партнёров.



Кроме этого, важную роль при такой схеме играет защитник, который, в отличие от классического варианта, выходит на лёд один. Он закрывает всю синюю линию и большую часть времени имеет отличную возможность для дальнего броска или для передачи на свободного партнёра. У «Тампы» эту роль выполняют Виктор Хедман (23 броска в большинстве) или Михаил Сергачёв (12 бросков).

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Тампа» лидирует в лиге по количеству голов в большинстве (51), и на долю вышеуказанной пятёрки большинства приходится 70% таких шайб.

Спасибо Оутсу за это

Совокупный показатель реализации численного преимущества во всей лиге в прошлом сезоне составил 20,2% — это самый высокий процент, начиная с сезона-1989/90, когда вратари и их экипировка были меньше и пропускали они гораздо охотнее. Подавляющее большинство специалистов связывают стабильный рост реализации большинства именно со схемой 1 — 3 — 1, которая получила широкое распространение.



«Знаете, для этой схемы нужны подходящие исполнители. И здесь во многом первые роли стали играть молодые хоккеисты. Раньше молодёжь приходила и просто гоняла шайбу в своём четвёртом звене, а ветераны пытались разыграть большинство. Теперь же молодые пробиваются в первую спецбригаду, играют в одиночку на синей линии. Их уровень квалификации очень отличается от того, что был хотя бы 10 лет назад. Примеры? Тот же Сергачёв. Или Иван Проворов», — сказал главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден.

О том, что значит большинство для «столичных», и насколько опасен в своём левом круге при розыгрыше численного неравенства Александр Овечкин, знают все. «Вашингтону» поставил схему 1-3-1 один из самых неудачливых тренером команды за последние годы — это был Адам Оутс в 2012-м году. Оутс подсмотрел это в «Нью-Джерси Дэвилз», где раньше работал помощником. После увольнения Адама схема осталась жить, а за её реализацию стал отвечать тренер Блэйн Форсайт.



В случае «столичных» позицию «стрелка» слева занимает Великая восьмёрка, плеймейкер справа — это Никлас Бекстрём, защитник на синей — Джон Карлсон, игрок на дальнем пятачке — Ти Джей Оши, а специалист по отскокам и работе перед вратарём — Евгений Кузнецов. Не случайно голы Овечкина из левого круга считаются для него классическими, а точка, с которой он бросает, получила название «офис Овечкина».



«Для нас не важно, как играет соперник. Мы знаем, что все команды обороняются по разному. Главное, что мы точно знаем, что должны делать в большинстве мы сами», — отметил Александр.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овечкин и «схема имени Оутса»:



— 239 голов в большинстве за карьеру (37% — в большинстве),

— 92 гола в большинстве забиты броском в касание из левого круга (38,5%).



Овечкин после внедрения схемы 1 — 3 — 1 (начиная с сезона-2012/13):



— 97 из 305 общих голов забиты в касание из левого круга или выше (31,8%),

— 71 из 128 голов в большинстве забиты в касание из левого круга или выше (55,5%), включая 8 из 10 голов в большинстве в сезоне-2018/19.

«Всё решают игроки»

Внедрение новой схемы большинства снизило количество бросков издали, а действия спецбригады стали напоминать розыгрыш треугольников, когда у атакующего игрока обычно есть два направления для короткого точного паса.

«Игра сбоку наиболее сложна для голкипера в такие моменты. Бросок от синей линии по центру всё ещё эффективен, но сейчас акценты сместились на фланги», — отметил голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер. Его чуть-чуть подправил наставник «Дэвилз» Джон Хайнс: «При такой расстановке шайба чаще находится перед воротами, то есть на самом опасном участке, рядом с «краской». Тут уже и «вторые шансы» появляются, отскоки, рикошеты, от которых трудно защититься».



Тайлер Деллоу, бывший консультант «Эдмонтон Ойлерз» по продвинутой статистике, который сейчас пишет для издания The Athletic, отметил, что количество комбинаций в большинстве с одним защитником и четырьмя форвардами выросло с 55% до 75%, начиная с сезона-2016/17.



«Идея объединить все наши «пушки» в одну спецбригаду поначалу показалась мне сомнительной. Но потом я понял, что это работает. Впрочем, дело не столько в схеме, которая может быть любой. В итоге всё решает исполнительское мастерство хоккеистов. Это всё игроки», — отметил наставник «Виннипега» Пол Морис.