Дефицитный товар. Что не так в России с защитниками-бомбардирами?

В последнее время принято считать, что в российском хоккее самой дефицитной является позиция центрфорварда. Да, эта проблема существует, условная скамейка центров действительно коротковата, но хоккеисты этого амплуа всё же есть, причём по обе стороны океана. А вот с кем реально беда, так это с атакующими защитниками. Теми игроками, кто способен на регулярной основе помогать нападению и стабильно набирать приличное количество очков, результативно работать в большинстве, этакими полузащитниками от хоккея. В топе защитников-бомбардиров КХЛ сплошь иностранное засилье с редкими вкраплениями игроков под российским флагом. Конкурировать с Дарреном Дицом, Мэттью Майоне, Сами Лепистё и даже с Патриком Херсли, который почти не играет во второй половине сезона, у доморощенных оборонцев не получается.

И ведь такая картина характерна для КХЛ в последних нескольких чемпионатах. За три года показывать подобные иностранцам показатели удавалось только Вячеславу Войнову в позапрошлом сезоне, но и он по набранным очкам тогда уступил Мэтту Гилрою и Крису Ли. В «регулярке»-2015/16 в топ-10 защитников-бомбардиров лиги из россиян был одинокий Александр Логинов (6-е место), а в прошлом чемпионате ряды иностранцев смогли разбавить только ветераны Андрей Марков и Евгений Медведев.

Медведев – последний российский защитник-диспетчер

Капитан «Авангарда» и сейчас является лучшим российским атакующим игроком обороны в лиге, Медведева можно назвать последним на данный момент диспетчером среди наших защитников. То есть Евгений не просто постоянно подключается в атаку бросками, но и способен вести контроль над шайбой, раздавать передачи, организовывать игру партнёров в чужой зоне. Он постоянно выходит в большинстве, где через него и ведётся основной розыгрыш. Неудивительно поэтому, что не обладая каким-то особенно мощным или удивительно точным броском, Медведев входит в топ-6 защитников-бомбардиров лиги. Недалеко от него расположился и Виктор Антипин, но его роль в атаках «Магнитки» не так велика, как влияние Медведева на позиционное нападение «Авангарда».

Сейчас Медведев и Антипин – лучшие по набранным очкам защитники-россияне в КХЛ, но во многом потому, что у них просто нет конкурентов. Для сравнения, лучший атакующий оборонец сезона Даррен Диц набрал всего на одно очко меньше, чем Медведев и Антипин вместе взятые. Пропасть между россиянами и иностранцами на позиции защитника-диспетчера очень велика, и станет ещё больше, когда на спад пойдёт результативность того же Медведева, которому уже 36 лет.

Последним, кто мог на равных конкурировать с легионерами в этом вопросе из россиян был Кирилл Кольцов. В сезонах-2013/14 и 2014/15 защитник «Салавата Юлаева» становился самым результативным защитником регулярных чемпионатов, обходя по очкам уже потяжелевшего Кевина Даллмэна и не вышедшего ещё на свой пик Криса Ли. Впрочем, заметим, что и тогда Кольцов набрал соответственно 35 и 48 очков, а сейчас у всё того же Дица уже 51 набранный балл.

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Куда пропали русские пушки?

Проблемы в нашем хоккее есть не только с защитниками, умеющими разыгрывать шайбу, но и с теми, кто может хорошенько приложиться от синей линии. Ведь в российском хоккее всегда были пушки, выстрелов которых боялись все голкиперы лиги. Ранний Олег Пиганович, Денис Куляш, Александр Рязанцев, Андрей Кутейкин с удовольствием пользовались своим богатырским броском. Кутейкин, правда, и сейчас периодически напоминает о себе, постреливая от красной линии, но здесь всё же не обходится без доли везения. Регулярно «поливать» от синей у Кутинатора получается уже не так хорошо, как лет 7 назад.

Вообще, кажется, что такой способ взятия ворот изживает себя. Защитники всё больше стараются совершить наброс на пятачок, основной расчёт идёт на подправления рикошеты. Может, поэтому и не появляются в лиге новые богатыри? Из действующих российских защитников любит приложиться от синей линии Максим Чудинов (но у него очень низкий процент попадания в створ), удачливее, но реже это выходит у Александра Логинова. Наконец, в этом контексте необходимо упомянуть Александра Угольникова из «Адмирала». На мой взгляд, у защитника «моряков» самое убойное сочетание силы и точности в броске в КХЛ, уж точно не хуже Патрика Херсли. Вот только пользуется своим талантом Угольников почему-то очень редко.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Где новое поколение?

Таким образом, в КХЛ сейчас очень туго обстоят дела с топовыми атакующими защитниками. Ещё держатся на плаву, но сдают с каждым сезоном в силу возраста Никулин и Марков, скоро этот же процесс ожидает и Медведева. А кто находится за ними? Больше всего надежд на Виктора Антипина, этот парень ещё и близко не достиг своего потолка. В «Нефтехимике» всё активнее обращает на себя внимание Дамир Шарипзянов, в «Торпедо» в последние два года раскрывается атакующий потенциал Дениса Баранцева, а в Новосибирске мужает Николай Демидов. Смогут ли эти игроки в ближайшем будущем набирать по 40-50 очков за сезон? Многое будет зависеть от их команды, ведь львиную долю набранных баллов для защитника составляют голевые передачи. А сколько их будет обычно зависит от мастерства форвардов.

Отдельно стоит сказать про Никиту Нестерова. Защитник ЦСКА и сборной России по-хорошему должен быть в первых рядах преследователей иностранных коллег по результативности, Нестеров получает очень хороший айс-тайм, регулярно выходит в большинстве, не стесняется бросать по воротам. Вот только отдача у Никиты при всех этих данных очень низкая: в 39 матчах 18 (4+14) очков – совсем не выдающиеся показатели для ведущего защитника команды — лидера КХЛ.

А что же новое поколение? Кто из молодых защитников может в будущем прописаться в протоколах матчей? В нынешнем сезоне некоторые клубы доверяют место в составе «зелёным» хоккеистам. Заметнее всего, пожалуй, Александр Романов из ЦСКА, постоянно в «Локомотиве» выходит Максим Афанасьев, в «Сибири» Илья Морозов, в московском «Динамо» Егор Зайцев. Пока среди них не видно будущих защитников-бомбардиров, но это предсказуемо: делая свои первые шаги во взрослом хоккее, молодые защитники стремятся как можно надёжнее сыграть у своих ворот и не лезут в атаку. Впрочем, и в МХЛ все эти хоккеисты не блистали бомбардирскими данными. Так что талантливые игроки обороны в КХЛ не перестают появляться, но без покупок иностранных забивных защитников клубам лиги ещё долго будет не обойтись.

Проблема воспитания

Напрашивается вывод, что воспитывать защитников с дополнительными атакующими функциями в России просто не умеют. С малых лет тяготеющие к созиданию ребята становятся форвардами, кто-то из них затем меняет амплуа, но факт остаётся фактом: результативный игрок обороны на детско-юношеском уровне – редкость, хотя, конечно, бывают и исключения. В нашем хоккее гораздо больше вероятность вырастить нового Овечкина, чем, скажем, нового Фетисова, потому что специальной подготовкой защитников-диспетчеров никто не занимается и остаётся уповать только на талант.

В МХЛ картина не лучше в этом плане, чем в детско-юношеском спорте. Из молодёжной лиги за всё время не вышел ни один топовый защитник-бомбардир, а все лучшие по этому показателю ребята либо пропали с хоккейной карты, либо растеряли свои забивные навыки. Выходит, что атакующими защитниками в России становятся уже в процессе карьеры, но перестроиться получается далеко не у всех, да и не каждому это дано.

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А между тем, позиция «полузащитника» очень важна в современном хоккее, который становится всё более тотальным. На площадке все должны уметь всё, и в таких условиях защитник-универсал, который без проблем протащит шайбу в чужую зону, обыграется с партнёром, и в то же время грамотно отработает в обороне просто на вес золота. Клубы-то КХЛ найдут себе таких в Европе и Северной Америке, а что делать сборной? Пожалуй, стыдно говорить о натурализации легионеров с нашими хоккеными традициями, а вот заниматься точечной подготовкой кадров необходимо. И начинать делать это нужно уже сейчас.