Урок звёздам КХЛ от игроков из шведской лиги. Для этого и нужен Евротур

После победы в Ярославе над финнами сборная России отправилась в Стокгольм, где проходит основная часть третьего этапа Евротура. Россияне разместились в отеле «Глобе», вокруг которого находятся сразу три крупных арены. Первая – футбольная, где в одно время с хоккейным матчем Россия – Швеция, играли «Юргорден» и «Лиллистрём». Вторая арена «Эрикссон-Глоб» (вместимость в хоккейной конфигурации – 13 850), которая отдана под концерты и крупнейшие хоккейные игры. К «крупнейшим» к примеру, относилось дерби «Юргорден» — АИК (пока АИК не вылетел в первую лигу), но не относятся матчи шведской сборной на домашнем этапе Евротура. Они, как и матчи клубов во внутренних чемпионатах SHL, проводятся на арене «Ховет», вмещающей чуть больше 8 тыс. зрителей.

Россия проиграла Швеции на Евротуре. Как это было Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.

Сборная России добилась победы над финнами. Игра прошла на хороших скоростях, с большим желанием, но даже успех в серии буллитов не отменял вопросы по некоторым игрокам российской команды. Сомнений по ним не могло не быть изначально, не просто так 80% этого состава не играло на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала. Дмитрий Кагарлицкий реализовал три буллита, но не дал результата в основное время. На чемпионате мира буллитов будет очень мало, а таких ребят как Том Нильссон и Эмиль Ларссон предостаточно. Первого Кагарлицкий потерял в своей зоне, когда шведы открыли счёт в матче, а второй расколол его в средней зоне во втором периоде. Один из лучших бомбардиров КХЛ похоже так и не понял, что попал на другой уровень, где не разбежишься по чистому льду.

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Не работало у сборной России и большинство, а его было по четыре минуты в каждом из двух стартовых периодах. До реальных опасных моментов у звеньев Шипачёва, Светлакова и Зернова дело не доходило, а с бросками с дистанции уверенно справлялся вратарь Адам Рейдеборн, для которого это был второй матч на Евротуре.

Самый опасный момент у ворот шведов за первые 40 минут игры создала четвёртая тройка. Кадейкин перехватил шайбу у чужих ворот, выложил её в крюк Бурдасову, а тот понадеялся на свой бросок. Мог вернуть партнёру на пустые ворота, но бросил, и Рейдеборн успел зацепить шайбу.



Четвёртая тройка была единственной, кто избежал пожарных ситуаций у своих ворот. Звено Шипачёва пропустило первый гол, а в эпизоде со второй шайбой не доработало сочетание Светлакова. Но прямым виновником этого гола стал Бобков, пропустивший не самый сложный бросок между щитков.



Всего за три этапа Евротура сборная России проверила в деле 52 игрока и уже получила ответы на многие вопросы. Даже отчётный матч показал, что уровень Евротура намного выше чемпионата КХЛ. Состав сборной Швеции, почти полностью состоящий из игроков внутреннего чемпионата, навязал борьбу пусть и не первому, но крепкому составу российской сборной. Это к вопросу о том, для чего нужны матчи Евротура.

На Евротурах очень высокий соревновательный уровень. И именно играя на них, растут игроки. Более того, хоккеисты теперь не просто приезжают в сборную, с ними работают, как в командах, так и по индивидуальному плану. У нас часть любят сравнивать с НХЛ, но уровень игроков в нашей лиге совершенно другой. От того, что отменить Евротуры, уровень КХЛ не вырастет. Для повышения уровня нужно постоянно заниматься с игроками в том числе и путем привлечения их в сборную.

Очевидно, что из нынешнего состава на чемпионат мира могут пробиться единицы. Не просто так позвали на три этапа Кадейкина. В матче со шведами его звено хорошо держало баланс, именно они были на льду, когда шведы нарушили правила незадолго до окончания второго периода. В перерыве штабу сборной удалось достучаться до спецбригад, и на старте второго периода Никонцев исполнил Дадонова, сократив отставание в счёте.

Был ещё момент у Михеева, которого нашёл передачей из-за ворот тот же Кадейкин, но тут шведов спас вратарь. Не исключено, что их связку мы увидим на майском чемпионате мира, оба форварды приносят большую пользу в обороне. Третий период сборная России провела заметно активнее, в нужный момент подтащил Бобков и даже два удаления подряд не сбили настрой команды. Наши ребята выстояли в формате «три на пять», а когда на льду появился четвёртый полевой игрок, провели контратаку и заработали право на штрафной бросок, который реализовал лучший игрок сборной России на Шведских играх Илья Михеев.



Самое важное в погоне россиян было то, что после двух пропущенных шайб не сломался психологически Бобков. Моментов у его ворот было предостаточно, наш вратарь спас команду от трёх верных голов, но даже он оказался бессилен перед броском Лундестрёма, который за мгновение до этого выиграл борьбу у Зернова. Центрфорвард «Авангарда» не впечатлил ещё на Кубке Карьяла, а на Шведских играх ему снова показали, к чему нужно стремиться. Потенциал у Зернова, безусловно, есть, но пока его потолок Евротур. Тоже самое относится к защитнику Василевскому, который в одном только матче со шведами совершил две-три грубых ошибки.



Этот гол стал решающим. В концовке Илья Воробьёв заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, но это привело лишь к четвёртой пропущенной шайбе, уже в пустые ворота. Таким образом, сборная России уступила со счётом 2:4, а Чехия досрочно выиграла Шведские игры. Завтрашний матч россиян с чехами превратился в формальность.